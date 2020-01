Αναβάλετε για λίγο το νέο άλμπουμ των The 1975

Αργεί λίγο η συνέχεια του «A Brief Inquiry Into Online Relationships».

Ο Matt Healy των The 1975 επιβεβαίωσε ότι η κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του συγκροτήματος «Notes on a Conditional Form», πήρε μια μικρή αναβολή. Ο δίσκος αρχικά είχε προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 21 Φεβρουαρίου αλλά τελική η κυκλοφορία θα γίνει στις 24 Απριλίου. Ο Healy σε ένα live του στο Instagram ζήτησε συγνώμη από τους fan λέγοντας:

Συγνώμη.Χρειάζεται λίγος χρόνος για να γίνουν τα βινύλια. Ξέρω ότι μπορεί να είναι ενοχλητικό για τους fan, αλλά στη τελική είναι μόνο δύο μήνες.

Ο δίσκος θα είναι συνέχεια του «A Brief Inquiry Into Online Relationships» που κυκλοφόρησε το 2018, θα περιέχει 22 κομμάτια, συμπεριλαμβανομένου και του «Frail State Of Mind» που κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες.

