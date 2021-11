Bruno Mars και Anderson .Paak αποκαλύπτουν το νέο άλμπουμ «An Evening With Silk Sonic»

Οι Silk Sonic επαναφέρουν στο προσκήνιο τη μουσική της δεκαετίας του ’70 με απαράμιλλη επιτυχία.

Οι Silk Sonic του Bruno Mars και του Anderson .Paak κυκλοφορούν το νέο άλμπουμ «An Evening With Silk Sonic» και αναβιώνουν τη μεθυστική ατμόσφαιρα και την εκθαμβωτική λάμψη των ’70s.

Η πρώτη φωνή που ακούτε στο «An Evening With Silk Sonic» είναι αυτή του Bootsy Collins, ο οποίος έχει συνεργαστεί με ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνών, από τον James Brown μέχρι τον Deee-Lite και αποτελεί μία από τις φυσιογνωμίες της funk και της soul για κάθε γενιά. Ο Bootsy Collins ήταν επίσης ο «νονός» των Silk Sonic, ο άνθρωπος που έδωσε το όνομα στην καλλιτεχνική σύμπραξη του Bruno Mars και του Anderson .Paak.

Η αλήθεια είναι όμως ότι το funk και η soul στην πιο αγνή τους μορφή έχουν μείνει ως επί το πλείστον εκτός του mainstream μουσικού τοπίου τον τελευταίο καιρό. Σίγουρα, έχουν διανθιστεί σε κάθε είδος, αλλά δεν υπήρξε ένα σχήμα σαν τους Silk Sonic που να μετράει μεγάλες επιτυχίες.

Αυτό άλλαξε με το «Leave The Door Open», το πρώτο τραγούδι των Silk Sonic, το οποίο κυκλοφόρησε τον προηγούμενο Μάρτιο και διαθέτει ήδη σχεδόν μισό δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube και πάνω από 618 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Ο Bruno Mars και ο Anderson .Paak έχουν ασχοληθεί και οι δύο με vintage ήχους στο παρελθόν. Ο Mars εστίασε στους ήχους της R&B της δεκαετίας του ’90 στο τελευταίο άλμπουμ του, το «24K Magic» (2016) και ο .Paak καταπιάνεται συνεχώς με την Aretha Franklin και τον Stevie Wonder μέσα από τη μουσική του.

Υπήρχε κάτι άμεσα γοητευτικό στη χημεία τους. Είναι και οι δύο χαρισματικοί με φωνές που μπορούν να διαπεράσουν τοίχους.

Το «Leave The Door Open» εκμεταλλεύτηκε τη δύναμη του συνδυασμού τους και κυριάρχησε στο No. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100, παρότι αψηφούσε οποιαδήποτε σύγχρονη τάση. Η διάρκειά του, για παράδειγμα, ξεπερνά τα τέσσερα λεπτά, ενώ ο ήχος του είναι επίσης διαφορετικός από οποιαδήποτε άλλη κυκλοφορία εμφανίστηκε στα charts φέτος.

Το άλμπουμ «An Evening With Silk Sonic» επιμένει σε αυτόν τον ήχο και εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στον κόσμο της vintage soul και του funk.

Μπορείς να ακούσεις αποχρώσεις από τη λεβεντιά του James Brown, νύξεις από τις περιπλανώμενες μελωδίες του Stevie Wonder και τις αρμονίες του Smokey Robinson. Σε όλο το άλμπουμ μπορείτε επίσης να ακούσετε επιρροές από τους Aretha Franklin, Miles Davis, και Prince.

Μόνο ο Bruno Mars και ο Anderson .Paak είναι τα μοναδικά στοιχεία αυτού του άλμπουμ που ανήκουν στη σημερινή γενιά, αν και ακούγονται πιο σοφοί από την ηλικία τους.

Ο Anderson .Paak είναι ντράμερ και ως εκ τούτου, το άλμπουμ «An Evening With Silk Sonic» βασίζεται έντονα στα κρουστά. Ακόμα κι αν κάθε τραγούδι διαθέτει πλούσια έγχορδα και εκρηκτικά πνευστά, τα τύμπανα ξεχωρίζουν.

«Έρχεται από μια διαφορετική εποχή», είπε ο Bruno Mars στον Zane Lowe για τον Anderson .Paak. «Δεν προέρχεται από αυτή τη νέα σχολή μουσικών, προέρχεται από εκείνους τους μουσικούς της παλιάς σχολής, τότε που ένας ντράμερ έπαιζε σε όλους τους δίσκους, όπως οι Funk Brothers στη Motown», πρόσθεσε.

Ντραμς στο άλμπουμ έπαιξε και ο Bruno Mars. Το «An Evening With Silk Sonic» ηχογραφήθηκε ζωντανά και εξελίσσεται σαν το πρόγραμμα ενός κλασικού καλλιτέχνη της Motown, που κινείται μέσα από όλες τις επιτυχίες του.

Επίσης η ατμόσφαιρα αλλάζει επίσης, ακριβώς όπως σε ένα ζωντανό πρόγραμμα. Το «Put On A Smile» παίρνει τα ηνία ως μία πλούσια μπαλάντα από την εποχή της Motown, ενώ το «777» στάζει rock ‘n’ roll και υποκλίνεται στους αρχικούς δημιουργούς του είδους. Το άλμπουμ κλείνει με το ιδιόρρυθμο «Blast Off», το οποίο μοιάζει με ένα από τα αέρινα κομμάτια του Stevie Wonders από το «Songs In The Key Of Life».

Ο Bruno Mars και ο Anderson .Paak κατάφεραν με τη συνεργασία τους στους Silk Sonic να επαναφέρουν έναν ήχο που έχει μείνει εκτός του σύγχρονου μουσικού τοπίου.

Οι Silk Sonic διαθέτουν εκπληκτική χημεία και δείχνουν να το γνωρίζουν. Φαίνεται στον τρόπο που κινούνται και κοιτάζουν την κάμερα. Ενώ όλοι αναζητούν έμπνευση στη μόδα από τις αρχές των ’00s, εκείνοι φορούν μονόχρωμα κοστούμια με φαρδύ γιακά και το κάνουν με τέτοια αυτοπεποίθηση που μοιάζει σαν να μπορούν να ξεκινήσουν την επιστροφή της μόδας της δεκαετίας του ’70.

Οι Silk Sonic αφορούν περισσότερο την εμπειρία παρά μόνο τα τραγούδια.

Αυτή ήταν μια προσέγγιση της Motown και ο Bruno Mars είπε στο «Rolling Stone» ότι οι Silk Sonic έχουν μια παρόμοια προσέγγιση: «Πρέπει να φωτίσουμε μια σκηνή, να βάλουμε το φόβο του Θεού σε όποιον εμφανίζεται πριν ή μετά από εμάς και να φέρουμε πολλή χαρά στους ανθρώπους που είναι μπροστά μας και στους ανθρώπους που ακούνε».

Το άλμπουμ «An Evening With Silk Sonic» κυκλοφορεί από τις Aftermath Entertainment και Atlantic Records / Warner Music

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο YouTube: