Οι Amyl and the Sniffers παρουσιάζουν το νέο άλμπουμ «Comfort To Me»

Το pub rock και punk rock συγκρότημα από την Αυστραλία κυκλοφορεί το δεύτερο άλμπουμ του.

Οι Amyl and the Sniffers παρουσιάζουν το νέο άλμπουμ τους, με τίτλο «Comfort To Me», το οποίο κυκλοφορεί από την Rough Trade Records.

Στα τέλη του 2020, οι Amyl and the Sniffers μπήκαν στο στούντιο με τον παραγωγό Dan Luscombe για να ηχογραφήσουν το δεύτερο άλμπουμ τους, «Comfort To Me».

Τα τραγούδια γράφτηκαν κατά τη διάρκεια του lockdown και έχουν επηρεαστεί από καλλιτέχνες και είδη όπως old-school rock’n’roll (AC/DC, Rose Tattoo, Motörhead, Wendy O Williams), modern hardcore (Warthog, Power Trip) και φυσικά από τους συμπατριώτες τους Αυστραλούς Coloured Balls και Cosmic Psychos.

Στιχουργικά, το άλμπουμ έχει επηρεαστεί από αμέτρητες garage μπάντες αλλά και τους ράπερ που θαυμάζει η Amy Taylor.

Συνολικά ηχογραφήθηκαν 17 τραγούδια κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του «Comfort to Me» και τελικά, 13 από αυτά συμπεριλήφθηκαν στο άλμπουμ.

Οι μίξεις έγιναν εξ αποστάσεως από τον Nick Launay (Nick Cave, IDLES, Yeah Yeah Yeahs) και το master έγινε από τον Bernie Grundman (Michael Jackson, Prince, Dr Dre).

Η Amy Taylor λέει για το άλμπουμ: «Αν πρέπει να εξηγήσετε πώς είναι αυτός ο δίσκος, πιστεύω ότι είναι σαν να παρακολουθείτε ένα επεισόδιο του “The Nanny” (Η Νταντά), αλλά το σκηνικό είναι μια αυστραλιανή έκθεση αυτοκινήτου και η νταντά ενδιαφέρεται για κοινωνικά θέματα και έχει διαβάσει μερικά βιβλία ενώ ο κ. Sheffield πίνει μπύρα στον ήλιο».

«Είναι ένα Mitsubishi Lancer που υπερβαίνει το όριο ταχύτητας σε μια σχολική ζώνη. Είναι η στιγμή που συνειδητοποιείς πόσο ωραίο είναι να φοράς παντελόνι στο κρεβάτι. Είναι σαν να υπάρχει κάποιος που θέλει να σου μαγειρέψει δείπνο όταν είσαι πραγματικά τσακισμένος», συνεχίζει.

«Είμαι εγώ επάνω στη σκηνή, μέσα στον ιδρώτα, αντί να κάθομαι ήσυχα σε μια γωνία», εξηγεί η τραγουδίστρια των Amyl and the Sniffers.

Οι Amyl and the Sniffers είναι οι Amy Taylor (φωνή), Dec Martens (κιθάρα), Gus Romer (μπάσο) και Bryce Wilson (ντραμς).

