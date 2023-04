Amy Winehouse: Βιβλίο με χειρόγραφους στίχους, φωτογραφίες και προσωπικά ημερολόγια

Ένα νέο βιβλίο με χειρόγραφους στίχους, φωτογραφίες και προσωπικά ημερολόγια της Amy Winehouse θα κυκλοφορήσει αυτό το καλοκαίρι, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από τη γέννηση της θρυλικής τραγουδίστριας.

Το «Amy Winehouse: In Her Words» αναμένεται να κυκλοφορήσει από την HarperCollins στις 29 Αυγούστου.

Σε ανακοίνωσή του, ο εκδοτικός οίκος αναφέρει ότι αυτό το βιβλίο 288 σελίδων «αναδεικνύει το απίστευτο συγγραφικό ταλέντο της, το πνεύμα της, τη γοητεία της και τη λαχτάρα της για ζωή».

Το βιβλίο θα διαθέτει μια σειρά αδημοσίευτων φωτογραφιών μέσα από τις οποίες καταγράφεται η δημιουργική εξέλιξη της Amy Winehouse από το βόρειο Λονδίνο μέχρι την παγκόσμια καταξίωση, προσφέροντας μια «σπάνια εικόνα του κοριτσιού που κατάφερε να γίνει θρύλος».

Η Amy Winehouse πέθανε σε ηλικία 27 ετών από δηλητηρίαση από αλκοόλ στις 23 Ιουλίου 2011.

Οι γονείς της τραγουδίστριας, Janis και Mitch, βοήθησαν στη συλλογή των προσωπικών αναμνηστικών που υπόσχονται να δώσουν στους θαυμαστές μια καλύτερη κατανόηση του εμπνευσμένου μυαλού της Amy Winehouse.

«Αυτό το εξαιρετικά σχεδιασμένο βιβλίο αποκαλύπτει την αληθινή Amy Winehouse και διεισδύει στην απαράμιλλη καλλιτεχνική ικανότητά της», σημειώνεται στην ανακοίνωση της HarperCollins.

«Με την υποστήριξη των γονέων της και του Ιδρύματος Amy Winehouse, το “In Her Words” είναι πραγματικά μια εικαστική γιορτή της ζωής της τραγουδίστριας και αντικατοπτρίζει το κέφι της, εκπέμπει το δυνατό πνεύμα της και ξεδιπλώνει την εντυπωσιακή εξέλιξή της σε μια βραβευμένη και κορυφαία τραγουδίστρια και στιχουργό», αναφέρεται.

Οι γονείς της Amy Winehouse, Janis και Mitch, γράφουν στον πρόλογο του βιβλίου: «Αυτή η όμορφη νέα συλλογή σημειώσεων και σκέψεων της Amy δείχνει μια άλλη πλευρά της Amy – τη διασκεδαστική και πνευματώδη πλευρά της».

«Θέλαμε να το μοιραστούμε με τους θαυμαστές της Amy, ώστε να μπορούν και αυτοί να απολαύσουν την Amy, με τα λόγια της», προσθέτουν.

Η ζωή της Amy Winehouse θα μεταφερθεί επίσης στη μεγάλη οθόνη μέσα από την επερχόμενη βιογραφική ταινία «Back To Black» με πρωταγωνίστρια τη Marisa Abela και σκηνοθέτρια τη Sam Taylor-Johnson.

Coming this August, a new book, Amy Winehouse: In Her Words, will shine a spotlight on Amy’s incredible writing talent, her wit, her charm and lust for life.

Find out more here: https://t.co/gI144r9rWE pic.twitter.com/hNJQvNLfsC

— Amy Winehouse (@amywinehouse) April 26, 2023