Amy Winehouse: Η «πολύ λυπηρή» συνάντηση για την ηχογράφηση ενός τραγουδιού για τον James Bond

Η Amy Winehouse ήταν σε συζητήσεις με τους παραγωγούς του James Bond για την ηχογράφηση ενός τραγουδιού για την ταινία «Quantum of Solace» του 2008.

Ενώ οι ταινίες του James Bond φημίζεται για τη δράση, την περιπέτεια και τις υψηλές πωλήσεις εισιτηρίων, έχουν γίνει εξίσου δημοφιλείς για τα διαχρονικά και χαρακτηριστικά τραγούδια τους.

Σε συνέντευξή της στο Entertainment Weekly, η μακροχρόνια παραγωγός των ταινιών του James Bond, Barbara Broccoli, μίλησε για το νέο ντοκιμαντέρ «The Sound of 007» του Amazon Prime Video, το οποίο εξερευνά τη δημιουργία των τραγουδιών του James Bond όλα αυτά τα χρόνια και μίλησε για το τραγούδι της Amy Winehouse που δεν δημιουργήθηκε ποτέ.

Η Barbara Broccoli θυμήθηκε ότι συναντήθηκε με την Amy Winehouse για να δημιουργήσουν ένα τραγούδι για την ταινία «Quantum of Solace» του 2008, αλλά λόγω της συναισθηματικής κατάστασης στην οποία βρισκόταν η τραγουδίστρια εκείνη την εποχή, όπως είπε η παραγωγός, η συνεργασία δεν προχώρησε.

«Λοιπόν, εκείνη ήταν μια πολύ πολύ λυπηρή συνάντηση. Δεν ήταν στα καλύτερά της και η καρδιά μου πραγματικά τη λυπήθηκε», είπε η παραγωγός.

«Ήταν πολύ εύθραυστη συναισθηματικά και, ξέρετε, καταλάβαινες πώς μπορούσε να δημιουργήσει τόσο συγκινητικό υλικό, επειδή έχει μεγάλο βάθος συναισθημάτων και ήταν πολύ πολύ τραγικό», συνέχισε.

«Τι απίστευτο ταλέντο, τι απίστευτη φωνή, τι απίστευτος άνθρωπος ήταν και ήταν πολύ πολύ λυπηρό», πρόσθεσε.

Το 2008, τη χρονιά που κυκλοφόρησε η ταινία «Quantum of Solace», η Amy Winehouse κέρδισε πέντε βραβεία Grammy για το δεύτερο άλμπουμ της «Back To Black», συμπεριλαμβανομένων των βραβείων για τον Καλύτερο Νέο Καλλιτέχνη και για το Τραγούδι της Χρονιάς και την Ηχογράφηση της Χρονιάς με το «Rehab».

Η Amy Winehouse πέθανε τον Ιούλιο του 2011 από υπερκατανάλωση αλκοόλ σε ηλικία 27 ετών.

Αν και η συνεργασία με την Amy Winehouse δεν καρποφόρησε, οι ταινίες του James Bond έχουν γνωρίσει τεράστια επιτυχία τα τελευταία χρόνια με τραγούδια από την Adele («Skyfall»), τον Sam Smith («Writing’s On The Wall») και την Billie Eilish («No Time To Die»), τα οποία κέρδισαν και Όσκαρ.

«Μας χαροποιεί πολύ», δήλωσε η Broccoli για τις νίκες στα βραβεία. «Ήταν τόσο σπουδαίο που κέρδισε η Adele, και μετά ο Sam Smith, και μετά η Billie και ο Finneas, οπότε δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ευχαριστημένοι, πραγματικά. Ήταν μια φανταστική περίοδος στα Όσκαρ για τη μουσική μας», πρόσθεσε.

Το ντοκιμαντέρ «The Sound of 007» θα κυκλοφορήσει στο Amazon Prime Video στις 5 Οκτωβρίου.