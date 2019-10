Τα American Music Awards διοργανώνονται για 47η χρονιά στην ιστορία τους.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι υποψηφιότητες για τα American Music Awards 2019.

Η Ella Mai ανακοίνωσε τους υποψηφίους στις τέσσερις σημαντικότερες κατηγορίες της διοργάνωσης μέσα από την εκπομπή «Good Morning America» του ABC.

Στη συνέχεια δημοσιεύθηκε στους λογαριασμούς των American Music Awards η αναλυτική λίστα των υποψηφιοτήτων.

Των υπόλοιπων καλλιτεχνών προηγείται ο Post Malone, ο οποίος προτείνεται για επτά βραβεία, μεταξύ των οποίων για τον «Καλλιτέχνη της Χρονιάς» και τον «Αγαπημένο Άνδρα Καλλιτέχνη – Pop Rock».

Ακολουθούν με έξι υποψηφιότητες η Ariana Grande και η Billie Eilish (στην πρώτη της εμφάνιση στη διοργάνωση), ενώ από έξι υποψηφιότητες διαθέτουν η Taylor Swift και ο Lil Nas X. Ο Billy Ray Cyrus, ο Khalid και η Ella Mai διεκδικούν από τέσσερα βραβεία ο καθένας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Taylor Swift κατέχει το ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες (4) στην κατηγορία «Καλλιτέχνης της Χρονιάς», ενώ έχει τη δυνατότητα να ξεπεράσει τον Michael Jackson (24 βραβεία) και να αναδειχθεί στον καλλιτέχνη με τις περισσότερες νίκες στο θεσμό.

Η τελετή απονομής των American Music Awards 2019 θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Νοεμβρίου στο Microsoft Theater του Λος Άντζελες και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC.

Η ψηφοφορία έχει ξεκινήσει στη διεύθυνση goo.gle/AMAsVote και θα διαρκέσει ως τις 24 Νοεμβρίου.

Οι υποψηφιότητες

ARTIST OF THE YEAR

Drake

Ariana Grande

Halsey

Post Malone

Taylor Swift

NEW ARTIST OF THE YEAR

Luke Combs

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Ella Mai

COLLABORATION OF THE YEAR

Lady Gaga & Bradley Cooper – «Shallow»

Lil Nas ft. Billy Ray Cyrus – «Old Town Road»

Marshmello & Bastille – «Happier»

Shawn Mendes & Camila Cabello – «Señorita»

Post Malone & Swae Lee – «Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)»

TOUR OF THE YEAR

BTS

Ariana Grande

Elton John

P!nk

Ed Sheeran

FAVORITE MUSIC VIDEO

Billie Eilish – «Bad Guy»

Ariana Grande – «7 Rings»

Halsey – «Without Me»

Lil Nas ft. Billy Ray Cyrus – «Old Town Road»

Taylor Swift – «You Need to Calm Down»

FAVORITE SOCIAL ARTIST

BTS

Billie Eilish

EXO

Ariana Grande

Shawn Mendes

FAVORITE MALE ARTIST – POP/ROCK

Drake

Khalid

Post Malone

FAVORITE FEMALE ARTIST – POP/ROCK

Billie Eilish

Ariana Grande

Taylor Swift

FAVORITE DUO OR GROUP – POP/ROCK

BTS

Jonas Brothers

Panic! At The Disco

FAVORITE ALBUM – POP/ROCK

Billie Eilish – When We All Fall Asleep – Where Do We Go?

Ariana Grande – Thank U – Next

Taylor Swift – Lover

FAVORITE SONG – POP/ROCK

Halsey – «Without Me»

Jonas Brothers – «Sucker»

Lil Nas ft. Billy Ray Cyrus – «Old Town Road»

Panic! At The Disco – «High Hopes»

Post Malone & Swae Lee – «Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)»

FAVORITE MALE ARTIST – COUNTRY

Kane Brown

Luke Combs

Thomas Rhett

FAVORITE FEMALE ARTIST – COUNTRY

Kelsea Ballerini

Maren Morris

Carrie Underwood

FAVORITE DUO or GROUP – COUNTRY

Dan + Shay

Florida Georgia Line

Old Dominion

FAVORITE ALBUM – COUNTRY

Kane Brown – Experiment

Dan + Shay – Dan + Shay

Carrie Underwood – Cry Pretty

FAVORITE SONG – COUNTRY

Luke Combs – «Beautiful Crazy»

Dan + Shay – «Speechless»

Blake Shelton – «God’s Country»

FAVORITE ARTIST – RAP/HIP-HOP

Cardi B

Drake

Post Malone

FAVORITE ALBUM – RAP/HIP-HOP

Meek Mill – «Championships»

Post Malone – «Hollywood’s Bleeding»

Travis Scott – «Astroworld»

FAVORITE SONG – RAP/HIP-HOP

Lil Nas ft. Billy Ray Cyrus – «Old Town Road»

Post Malone – «Wow.»

Travis Scott – «Sicko Mode»

FAVORITE MALE ARTIST – SOUL/R&B

Chris Brown

Khalid

Bruno Mars

FAVORITE FEMALE ARTIST – SOUL/R&B

Beyoncé

Lizzo

Ella Mai

FAVORITE ALBUM – SOUL/R&B

Chris Brown – Indigo

Khalid – Free Spirit

Ella Mai – Ella Mai

FAVORITE SONG – SOUL/R&B

Khalid – «Talk»

Lizzo – «Juice»

Ella Mai – «Trip»

FAVORITE ARTIST – ALTERNATIVE ROCK

Billie Eilish

Imagine Dragons

Panic! at the Disco

FAVORITE ARTIST – ADULT CONTEMPORARY

Maroon 5

P!nk

Taylor Swift

FAVORITE ARTIST – LATIN

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

FAVORITE ARTIST – CONTEMPORARY INSPIRATIONAL

Lauren Daigle

For King & Country

MercyMe

FAVORITE ARTIST – ELECTRONIC DANCE MUSIC (EDM)

Avicii

Marshmello

The Chainsmokers

FAVORITE SOUNDTRACK

A Star Is Born – Lady Gaga & Bradley Cooper

Bohemian Rhapsody – Queen

Spider-Man: Into the Spider-Verse