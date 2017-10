Η ανδροκρατούμενη λίστα των υποψηφίων καλλιτεχνών στα φετινά «American Music Awards» στέκεται αιτία για αντιδράσεις.

Τα «American Music Awards 2017» θα σηματοδοτήσουν την 45η επέτειο του θρυλικών μουσικών βραβείων που έφερα στο κοινό τους μεγαλύτερους σούπερ σταρ και τις πιο συναρπαστικές ζωντανές εμφανίσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Ως εναρκτήριο λάκτισμα της διοργάνωσης, η τραγουδίστρια – τραγουδοποιός – μοντέλο Ciara ανακοίνωσε ζωντανά στο «Good Morning America» ​​του «ABC», την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου, έξι κατηγορίες από τους υποψηφίους των «American Music Awards 2017», ενώ η πλήρης αποκάλυψη έγινε ζωντανά μέσω Facebook.

Τα «American Music Awards 2017» θα μεταδοθούν ζωντανά από το «Microsoft Theatre» τους Λος Άντζελες την Κυριακή 19 Νοεμβρίου, από τη συχνότητα του διοργανωτή τηλεοπτικού σταθμού, του «ABC».

Ο Bruno Mars κυριαρχεί με οκτώ υποψηφιότητες, σε κατηγορίες όπως «Καλλιτέχνης της Χρονιάς», «Βίντεο της Χρονιάς» και «Αγαπημένος Άνδρας Καλλιτέχνης – Pop / Rock». Οι Chainsmokers, ο Drake, ο Kendrick Lamar, ο Ed Sheeran και ο The Weeknd ακολουθούν με πέντε υποψηφιότητες ο καθένας. Ο Justin Bieber, ο Daddy Yankee και ο Luis Fonsi διεκδικούν από τέσσερα βραβεία και τρία ο Keith Urban.

Αντιδράσεις

Ενώ το «MTV» κατήργησε το διαχωρισμό των κατηγοριών βάσει φύλου και καθιέρωσε μία ενιαία, τόσο στα VMA όσο και στα EMA, το «ABC» δε συμφωνεί.

Εκτός από την ύπαρξη ορισμένων διαφορετικών κατηγοριών για άνδρες και γυναίκες καλλιτέχνες, οι υποψήφιοι στις ενότητες που δε κάνουν διάκριση στο φύλο είναι κατ’ αποκλειστικότητα ή σχεδόν αποκλειστικά άνδρες, συμβάν που έδωσε τροφή για αντιδράσεις στη σφαίρα των κοινωνικών δικτύων.

Ανάμεσα στα λιγοστά ονόματα των γυναικών προτείνονται προς βράβευση στα φετινά «AMAs» είναι η Beyoncé, η Rihanna, η Shakira και η Lady Gaga. Αίσθηση έχε προκαλέσει η απουσία καλλιτέχνιδων όπως η Taylor Swift, η Demi Lovato, η Kesha, η Katy Perry, η Miley Cyrus και άλλων, οι οποίες κυκλοφόρησαν καινούριο υλικό κατά μήκος του έτους και θα μπορούσαν να ήταν υποψήφιες.

Οι υποψήφιοι των «American Music Awards 2017»

Artist Of The Year

Bruno Mars

The Chainsmokers

Drake

Kendrick Lamar

Ed Sheeran

New Artist Of The Year

James Arthur

Niall Horan

Julia Michaels

Post Malone

Rae Sremmurd

Collaboration Of The Year

The Chainsmokers Featuring Halsey – «Closer»

Dj Khaled Featuring Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper And Lil Wayne – «I’m The One»

Luis Fonsi And Daddy Yankee Featuring Justin Bieber – «Despacito»

Maroon 5 Featuring Kendrick Lamar – «Don’t Wanna Know»

The Weeknd Featuring Daft Punk – «Starboy»

Tour Of The Year

Garth Brooks

Coldplay

U2

Video Of The Year

Bruno Mars – «That’s What I Like»

Luis Fonsi Featuring Daddy Yankee – «Despacito»

Ed Sheeran – «Shape Of You»

Favorite Male Artist – Pop/Rock

Bruno Mars

Drake

Ed Sheeran

Favorite Female Artist – Pop/Rock

Alessia Cara

Lady Gaga

Rihanna

Favorite Duo Or Group – Pop/Rock

The Chainsmokers

Coldplay

Imagine Dragons

Favorite Album – Pop/Rock

Bruno Mars – «24k Magic»

Drake – «More Life»

The Weeknd – «Starboy»

Favorite Song – Pop/Rock

The Chainsmokers Featuring Halsey – «Closer»

Luis Fonsi And Daddy Yankee Featuring Justin Bieber – «Despacito»

Ed Sheeran – «Shape Of You»

SO 🙏 to have 5 nominations at the 2017 @AMAs You can vote every day here: https://t.co/2Id9JZEpIz #AMAs pic.twitter.com/axkIAjfsLJ — THE CHAINSMOKERS (@TheChainsmokers) October 12, 2017

Favorite Male Artist – Country

Sam Hunt

Thomas Rhett

Keith Urban

Favorite Female Artist – Country

Miranda Lambert

Maren Morris

Carrie Underwood

Favorite Duo Or Group – Country

Florida Georgia Line

Little Big Town

Old Dominion

Favorite Album – Country

Jason Aldean – «They Don’t Know»

Chris Stapleton – «From A Room: Volume 1»

Keith Urban – «Ripcord»

Favorite Song – Country

Sam Hunt – «Body Like A Back Road»

Jon Pardi – «Dirt On My Boots»

Keith Urban – «Blue Ain’t Your Color»

Favorite Artist – Rap/Hip-Hop

Drake

Kendrick Lamar

Migos

Favorite Album – Rap/Hip-Hop

Drake – «More Life»

Kendrick Lamar – «Damn.»

Migos – «Culture»

Favorite Song – Rap/Hip-Hop

Dj Khaled Featuring Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper And Lil Wayne – «I’m The One»

Kendrick Lamar – «Humble.»

Rae Sremmurd Featuring Gucci Mane – «Black Beatles»

Woke up this morning feelin like a Pop/rock/adult contemporary/RnB/soul fuckin superstar! 😂 Let's Go!!!!! pic.twitter.com/p5EnXA2xhy — Bruno Mars (@BrunoMars) October 12, 2017

Favorite Male Artist – Soul/R&B

Bruno Mars

Childish Gambino

The Weeknd

Favorite Female Artist – Soul/R&B

Beyoncé

Kehlani

Rihanna

Favorite Album – Soul/R&B

Bruno Mars – «24k Magic»

Childish Gambino – «Awaken, My Love!»

The Weeknd – «Starboy»

Favorite Song – Soul/R&B

Bruno Mars – «That’s What I Like»

Khalid – «Location»

The Weeknd – «Starboy»

Favorite Artist – Alternative Rock

Imagine Dragons

Linkin Park

Twenty One Pilots

Favorite Artist – Adult Contemporary

Bruno Mars

Shawn Mendes

Ed Sheeran

Shakira's been nominated for Favorite Latin Artist at the @AMAs! You can vote at https://t.co/9FEvhdTol9. Thanks! ShakHQ pic.twitter.com/Wrzx8Gu40j — Shakira (@shakira) October 12, 2017

Favorite Artist – Latin

Daddy Yankee

Luis Fonsi

Shakira

Favorite Artist – Contemporary Inspirational

Lauren Daigle

Mercyme

Chris Tomlin

Favorite Artist – Electronic Dance Music (Edm)

The Chainsmokers

Dj Snake

Calvin Harris

Top Soundtrack

Guardians Of The Galaxy, Vol. 2: Awesome Mix Vol. 2

Moana

Trolls