Αυτοί είναι οι μεγάλοι νικητές των American Music Awards 2017.

Τα American Music Awards 2017 σηματοδότησαν την 45η επέτειο του θρυλικών μουσικών βραβείων που έφεραν στο κοινό τους μεγαλύτερους σούπερ σταρ και τις πιο συναρπαστικές ζωντανές εμφανίσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Η φετινή τελετή απονομής των American Music Awards έλαβε χώρα στο «Microsoft Theatre» του Λος Άντζελες την Κυριακή 19 Νοεμβρίου (ξημερώματα Δευτέρας 20/11 σε ώρα Ελλάδας) και μεταδόθηκε ζωντανά από τη συχνότητα του διοργανωτή τηλεοπτικού σταθμού «ABC». Παρουσιάστρια ήταν η Αμερικανίδα ηθοποιός Tracee Ellis Ross.

Στη σκηνή των βραβείων ανέβηκαν η Diana Ross, η Christina Aguilera, η P!nk, η Selena Gomez, η Demi Lovato, ο Shawn Mendes, οι Imagine Dragons με τον Khalid, ο Nick Jonas, ο Niall Horan, η Kelly Clarkson, ο Zedd με την Alessa Cara, o Macklemore με τη Skylar Grey, η Hailee Steinfeld και ο Alesso με τους George Florida Line και τον watt, οι Κορεάτες BTS και οι Portugal. The Man, σε μία σειρά από ανεπανάληπτες εμφανίσεις.

Η Lady Gaga τραγούδησε το «The Cure» σε απευθείας σύνδεση με τη συναυλία της στην Ουάσινγκτον, φέρνοντας στους τηλεθεατές τη φαντασμαγορική παραγωγή που έχει στήσει για την περιοδεία «Joanne World Tour».

Ο Bruno Mars κυριαρχούσε με οκτώ υποψηφιότητες, Οι Chainsmokers, ο Drake, ο Kendrick Lamar, ο Ed Sheeran και ο The Weeknd ακολουθούσαν με πέντε υποψηφιότητες ο καθένας. Ο Justin Bieber, ο Daddy Yankee και ο Luis Fonsi διεκδικούσαν από τέσσερα βραβεία και τρία ο Keith Urban.

Μεγάλος νικητής ήταν ο Bruno Mars με εφτά βραβεία σε κατηγορίες όπως «Καλλιτέχνης της Χρονιάς», «Βίντεο της Χρονιάς» και «Αγαπημένος Άνδρας Καλλιτέχνης – Pop / Rock». Η κορυφαία Diana Ross τιμήθηκε με το «Lifetime Achievement», ενώ η Taylor Swift έστειλε βιντεοσκοπημένο μήνυμα για να τη συγχαρεί.

Η λίστα των νικητών

Οι νικητές αναγράφονται με έντονα γράμματα ανάμεσα στις υπόλοιπες υποψηφιότητες.

Artist Of The Year

Bruno Mars

The Chainsmokers

Drake

Kendrick Lamar

Ed Sheeran

New Artist Of The Year

James Arthur

Niall Horan

Julia Michaels

Post Malone

Rae Sremmurd

Collaboration Of The Year

The Chainsmokers Featuring Halsey – «Closer»

Dj Khaled Featuring Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper And Lil Wayne – «I’m The One»

Luis Fonsi And Daddy Yankee Featuring Justin Bieber – «Despacito»

Maroon 5 Featuring Kendrick Lamar – «Don’t Wanna Know»

The Weeknd Featuring Daft Punk – «Starboy»

Tour Of The Year

Garth Brooks

Coldplay

U2

Video Of The Year

Bruno Mars – «That’s What I Like»

Luis Fonsi Featuring Daddy Yankee – «Despacito»

Ed Sheeran – «Shape Of You»

Favorite Male Artist – Pop/Rock

Bruno Mars

Drake

Ed Sheeran

Favorite Female Artist – Pop/Rock

Alessia Cara

Lady Gaga

Rihanna

Favorite Duo Or Group – Pop/Rock

The Chainsmokers

Coldplay

Imagine Dragons

Favorite Album – Pop/Rock

Bruno Mars – «24k Magic»

Drake – «More Life»

The Weeknd – «Starboy»

Favorite Song – Pop/Rock

The Chainsmokers Featuring Halsey – «Closer»

Luis Fonsi And Daddy Yankee Featuring Justin Bieber – «Despacito»

Ed Sheeran – «Shape Of You»

Favorite Male Artist – Country

Sam Hunt

Thomas Rhett

Keith Urban

Favorite Female Artist – Country

Miranda Lambert

Maren Morris

Carrie Underwood

Favorite Duo Or Group – Country

Florida Georgia Line

Little Big Town

Old Dominion

Favorite Album – Country

Jason Aldean – «They Don’t Know»

Chris Stapleton – «From A Room: Volume 1»

Keith Urban – «Ripcord»

Favorite Song – Country

Sam Hunt – «Body Like A Back Road»

Jon Pardi – «Dirt On My Boots»

Keith Urban – «Blue Ain’t Your Color»

Favorite Artist – Rap/Hip-Hop

Drake

Kendrick Lamar

Migos

Favorite Album – Rap/Hip-Hop

Drake – «More Life»

Kendrick Lamar – «DAMN.»

Migos – «Culture»

Favorite Song – Rap/Hip-Hop

Dj Khaled Featuring Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper And Lil Wayne – «I’m The One»

Kendrick Lamar – «Humble.»

Rae Sremmurd Featuring Gucci Mane – «Black Beatles»

Favorite Male Artist – Soul/R&B

Bruno Mars

Childish Gambino

The Weeknd

Favorite Female Artist – Soul/R&B

Beyoncé

Kehlani

Rihanna

Favorite Album – Soul/R&B

Bruno Mars – «24k Magic»

Childish Gambino – «Awaken, My Love!»

The Weeknd – «Starboy»

Favorite Song – Soul/R&B

Bruno Mars – «That’s What I Like»

Khalid – «Location»

The Weeknd – «Starboy»

Favorite Artist – Alternative Rock

Imagine Dragons

Linkin Park

Twenty One Pilots

Favorite Artist – Adult Contemporary

Bruno Mars

Shawn Mendes

Ed Sheeran

Favorite Artist – Latin

Daddy Yankee

Luis Fonsi

Shakira

Favorite Artist – Contemporary Inspirational

Lauren Daigle

Mercyme

Chris Tomlin

Favorite Artist – Electronic Dance Music (EDM)

The Chainsmokers

Dj Snake

Calvin Harris

Top Soundtrack

Guardians Of The Galaxy, Vol. 2: Awesome Mix Vol. 2

Moana

Trolls