Αμαρυλλίς: Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής στο νέο video clip της

Εσένα τι σου έχει λείψει περισσότερο; Γράψε σε ένα χαρτί τι ή ποιός σου έχει λείψει πιο πολύ, βγες μια selfie φωτογραφία ή βίντεο με αυτό, για να φτιάξουμε όλοι μαζί το βιντεο κλιπ του νέου μου τραγουδιού με τίτλο "ΜΟΥ ΕΛΕΙΨΕΣ" Να κάπως έτσι! (swipe left) Περιμένω τα δικά σας βίντεο/φωτογραφίες μέχρι την Μ. Τρίτη 13,04 στο moueleipses.amaryllis@gmail.com ή στο instagram. To "ΜΟΥ ΕΛΕΙΨΕΣ" θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες από την Panik Platinum.