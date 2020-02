Αμαρυλλίς: Εντυπωσιακή πρεμιέρα στον πιο in χώρο της Αθήνας (pics)

Οι live εμφανίσεις της Αμαρυλλίς έγιναν talk of the town από το πρώτο κιόλας βράδυ.

Η Αμαρυλλίς βάζει τη σφραγίδα της στις νύχτες της Αθήνας με τις live εμφανίσεις της στο «Omega Club», που ξεκίνησαν το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου και έγιναν sold out από το πρώτο κιόλας διήμερο.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια χαρίζει μοναδικές μουσικές στιγμές με τις προσωπικές επιτυχίες της, όπως οι «Αλυσίδες» και οι «Διαταγές» και το πιο πρόσφατο «Matado», καθώς και με τις δυνατές της ερμηνείες σε άλλα αγαπημένα τραγούδια,

Το «Matado» κυκλοφορεί από την Panik Platinum και έχει ξεχωρίσει στο ραδιοφωνικό airplay, ενώ μετρά σχεδόν 4,5 εκατομμύρια YouTube views

Από το πρώτο κιόλας βράδυ, οι live εμφανίσεις της Αμαρυλλίς έγιναν talk of the town, με το κοινό να γεμίζει τον in χώρο του «Omega Club» στη Λεωφόρο Πειραιώς και να διασκεδάζει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το «Omega Club» αποτελεί μια νέα πρόταση στην νυχτερινή Αθήνα, όντας κάτι καινοτόμο, πλήρως ανανεωμένο, όπου τα πάντα έχουν ανακαινιστεί και εκσυγχρονιστεί στον ύψιστο βαθμό.

Πλήρως εκσυγχρονισμένο, με μοναδικούς φωτισμούς και υπερσύγχρονα ηχεία που προσδίδουν κρυστάλλινο ήχο, θυμίζει την αίγλη των υπερκλάμπ.

Παρουσιάζοντας ένα υπέροχο και εκρηκτικό πρόγραμμα, καθώς και με την ξεχωριστή σκηνική της παρουσία, η Αμαρυλλίς πρωταγωνιστεί κάθε Σάββατο και Κυριακή στον πιο hot προορισμό για live clubbing στην Αθήνα.

Φωτογραφίες