Alok, Sigala και Ellie Goulding συνεργάζονται στο νέο single «All By Myself»

Το τραγούδι χρησιμοποιεί ένα sample από το εμβληματικό «Enjoy The Silence» των Depeche Mode, οι οποίοι έδωσαν την έγκρισή τους για την κυκλοφορία του.

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Βραζιλιάνος DJ Alok ενώνει τις δυνάμεις του με την πολυπλατινένια τραγουδίστρια Ellie Goulding και τον Βρετανό DJ/παραγωγό Sigala στο νέο ακαταμάχητο τραγούδι «All By Myself».

Αυτό το dance pop anthem βασίζεται στο διαχρονικό τραγούδι «Enjoy The Silence» των Depeche Mode, οι οποίοι εντυπωσιάστηκαν ιδιαίτερα από το τελικό αποτέλεσμα και του έκαναν την τιμή να του δώσουν την άδεια να κυκλοφορήσει για πρώτη φορά.

Σε μία σπάνια περίπτωση και τιμή, οι Depeche Mode έδωσαν στους Alok, Sigala και Ellie Goulding το πρώτο πράσινο φως για να χρησιμοποιήσουν ένα sample από το «Enjoy The Silence».

Το sample χρησιμοποιείται στο drop του «All By Myself», το οποίο συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία – τη λαμπερή φωνή της Ellie Goulding και την άψογη παραγωγή του Alok και του Sigala, σε ένα smash hit για τη φθινοπωρινή σεζόν.

Ο Alok θέλησε να το χρησιμοποιήσει το περιζήτητο «Enjoy The Silence» με τον σεβασμό που αξίζει και όλοι οι καλλιτέχνες είναι πολύ ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα του τραγουδιού, καθώς ανέδειξαν αυτή την κυκλοφορία σε κορυφαία προτεραιότητα για όλους.

Ο Βραζιλιάνος Alok, που ψηφίστηκε ως ο #4 DJ στον κόσμο από το DJ Mag, με τους αξιοσημείωτους 70 εκατομμύρια followers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι γνωστός για παγκόσμιες επιτυχίες όπως το «Hear Me Now» και το κορυφαίο remix του στο «Piece of Your Heart» των Meduza, για το οποίο κέρδισε το βραβείο για το Καλύτερο Remix στα International Dance Music Awards 2020.

Μετά τις κολοσσιαίες συνεργασίες του με καλλιτέχνες όπως οι John Legend, Jason Derulo, Tove Lo και πρόσφατα με την Ella Eyre για τον No. 1 ήχο του καλοκαιριού «Deep Down», ο Alok συναντά τώρα την Ellie Goulding και τον Sigala/

«Ήταν χαρά μου που συνεργάστηκα με την Ellie και τον Sigala σε αυτό το τραγούδι και τόσο μεγάλη τιμή που άρεσε αρκετά στους πρωτοπόρους της ηλεκτρονικής μουσικής Depeche Mode ώστε να μας δώσουν το θρυλικό sample του “Enjoy The Silence” και να μας αφήσουν να το κυκλοφορήσουμε επίσημα. Είμαστε όλοι τόσο ενθουσιασμένοι με το αποτέλεσμα που προέκυψε!», δήλωσε ο Alok.

Η Ellie Goulding έχει γίνει με τη δυναμική ερμηνεία της μια παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνιδα και έχει κερδίσει διακρίσεις όπως το βραβείο για την Καλύτερη Βρετανίδα Γυναίκα Σόλο Καλλιτέχνιδα στα BRIT Awards. Είναι μία από τις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες του Ηνωμένου Βασιλείου έχοντας πάνω από 23 singles στο Top 40, συμπεριλαμβανομένων τριών Νο. 1.

«Ήταν μια απίστευτη εμπειρία που συνεργάστηκε με τον Alok και τον Sigala σε αυτό το νέο τραγούδι – είναι και οι δύο τόσο μοναδικοί και καταπληκτικοί καλλιτέχνες και ήταν απολαυστικό που συναντηθήκαμε», είπε.

«Ελπίζω αυτό το τραγούδι να δώσει στους ανθρώπους την αγάπη για τον εαυτό τους και τη δύναμη που ένιωθα όταν το γράφαμε. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι αγαπάμε και φροντίζουμε τον εαυτό μας, ώστε να μπορούμε να λάβουμε το ίδιο από τους γύρω μας», πρόσθεσε η Ellie Goulding

Ιδιαίτερα γνωστός για τον χαρούμενο dance-pop ήχο του, ο DJ και παραγωγός Sigala με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο έχει γίνει γνωστός ως ένας από τους Βρετανούς DJs με τις περισσότερες μεταδόσεις στα βρετανικά ραδιόφωνα.

«Είναι μεγάλη ευχαρίστηση να συνεργάζομαι με τόσο ταλαντούχα άτομα, ήθελα να δουλέψω με την Ellie εδώ και καιρό, οπότε είναι υπέροχο που επιτέλους συνεργαζόμαστε», σχολίασε ο Sigala.