Ο Βραζιλιάνος σταρ της dance μουσικής Alok ενώνει τις δυνάμεις του με το βρετανικό συγκρότημα Bastille στο νέο single «Run Into Trouble», που κυκλοφορεί από τις Positiva / Universal Music.

Το «Run Into Trouble», το οποίο διαπνέεται από μία κομψή, dance-pop ατμόσφαιρα, συνδυάζει την άμεσα αναγνωρίσιμη φωνή του Dan Smith των Bastille με απαλά συνθεσάιζερ και ένα σαγηνευτικό house μπάσο.

«Είμαι θαυμαστής της μουσικής των Bastille από την αρχή και ήταν πολύ διασκεδαστική εμπειρία που κατάφερα να συνεργαστώ με τον Dan και τα παιδιά στο “Run Into Trouble”!» δηλώνει ο Alok.

«Θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι που να αντιπροσωπεύει το στυλ και των δύο μας, αλλά παράλληλα να ακουμπάει ο ένας στον ήχο του άλλου και να ωθεί το τραγούδι λίγο πιο βαθιά. Ο Dan έβαλε πραγματικά φωτιά στα φωνητικά και ελπίζουμε να απολαύσετε όλοι αυτό που δημιουργήσαμε!»

Οι Bastille λένε σχετικά με τη συνεργασία: «Είμαστε φανατικοί θαυμαστές των θλιμμένων bangers που σε κάνουν να κλαις στο dancefloor και περάσαμε πολύ ωραία όταν φέραμε αυτό το τραγούδι στη ζωή με τους ALOK. Λατρεύουμε την ευφορία που έφερε σε αυτό το τραγούδι και ανυπομονούμε να το παίξουμε ζωντανά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού».

Το «Run Into Trouble» είναι η πρώτη κυκλοφορία των Bastille μετά το πρόσφατο άλμπουμ τους «Give Me The Future», το οποίο αποκαλύφθηκε τον Φεβρουάριο και κατέκτησε το No. 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ο Alok πραγματοποίησε πρόσφατα μία sold out συναυλία στο περίφημο «Ministry of Sound» του Λονδίνου.

Ο Alok και ο Dan Smith έχουν επίσης κοινό ενδιαφέρον για τη δράση για το κλίμα, με τον Dan να γράφει πρόσφατα τη μουσική για την επερχόμενη ταινία «Devil’s Breath», σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Orlando Van Einsidel, και τον Alok να εμφανίζεται στη συναυλία του Global Citizen.

Το «Run Into Trouble», μία συνεργασία μεταξύ παγκόσμιων αστέρων που διαπερνά τα μουσικά είδη, φέρνει πραγματικά εκθαμβωτικά αποτελέσματα.