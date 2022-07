Άλμπουμ – αφιέρωμα στον Leonard Cohen – Συμμετέχουν Peter Gabriel, Iggy Pop και James Taylor

Ένα άλμπουμ – αφιέρωμα στον Leonard Cohen με τη συμμετοχή εξαιρετικών καλλιτεχνών.

Η Blue Note Records ανακοίνωσε ότι στις 14 Οκτωβρίου θα κυκλοφορήσει το «Here It Is: A Tribute to Leonard Cohen».

Πρόκειται για ένα νέο αξιοσημείωτο άλμπουμ σε παραγωγή του Larry Klein, το οποίο περιλαμβάνει εκπληκτικές διασκευές των βαθυστόχαστων τραγουδιών του θρυλικού τραγουδοποιού Leonard Cohen από μία εξαιρετική σειρά τραγουδιστών: Norah Jones, Peter Gabriel, Gregory Porter, Sarah McLachlan, Luciana Souza, James Taylor, Iggy Pop, Mavis Staples, David Gray και Nathaniel Rateliff.

Παράλληλα με την ανακοίνωση του άλμπουμ κυκλοφορεί η θεσπέσια εκδοχή του «Coming Back To You» από τον James Taylor. Το «Here It Is» είναι διαθέσιμο για προ-παραγγελία σε αποκλειστικό έγχρωμο βινύλιο D2C, μαύρο βινύλιο, CD ή ψηφιακό download.

«Ο Leonard Cohen ήταν φίλος μου από το 1982 περίπου και τα τελευταία 15 χρόνια της ζωής του έγινε στενός φίλος», λέει ο Larry Klein.

«Ήταν ίσως ο πιο σοφός και αστείος φίλος που είχα, και ένας άνθρωπος που απολάμβανα, πάρα πολύ, με κάθε τρόπο. Αφού πέθανε, διασκεύαζα συχνά τα τραγούδια του με άλλους καλλιτέχνες με τους οποίους συνεργαζόμουν. Ο ένας λόγος, φυσικά, είναι ότι τα τραγούδια είναι τόσο καλά – κατά κάποιον τρόπο, ο Leonard είναι ο καλύτερος pop τραγουδοποιός όλων των εποχών – αλλά ο άλλος λόγος ήταν ότι αυτό βοηθούσε να τον κρατήσω ζωντανό γύρω μου», αναφέρει.

Έτσι, ο Larry Klein αποφάσισε να συγκεντρώσει τραγούδια του Leonard Cohen σε ένα άλμπουμ, ενώνοντας τραγουδιστές από διαφορετικά είδη με μία εξαιρετική βάση μουσικών που ασχολούνται με την τζαζ.

Ή, όπως το θέτει ο ίδιος, «μία ομάδα από τους πιο διορατικούς και καινοτόμους μουσικούς στον κόσμο της τζαζ», τον κιθαρίστα Bill Frisell, τον σαξοφωνίστα Immanuel Wilkins, τον πιανίστα Kevin Hays, τον μπασίστα Scott Colley και τον ντράμερ Nate Smith. Συμμετέχουν επιπλέον ο Greg Leisz στην pedal steel κιθάρα και ο Larry Goldings στο εκκλησιαστικό όργανο.

Ο James Taylor λέει: «Όταν ο Larry Klein με κάλεσε να συμμετάσχω σε ένα άλμπουμ – αφιέρωμα στον Leonard Cohen, δέχτηκα αμέσως. Τόσο επειδή ο Larry είναι ένας σπουδαίος παραγωγός με εξαιρετικές δουλειές και καλός φίλος, όσο και επειδή, όπως σχεδόν όλοι στη γενιά μου, εκτιμώ τον Leonard Cohen».

«Από τη στιγμή που άρχισα να αναζητώ τις δικές μου μουσικές προτιμήσεις, τα τραγούδια του Cohen ήταν μεταξύ των λίγων αγαπημένων μου και είχαν σημαντική επιρροή στη δική μου εξέλιξη ως τραγουδοποιός. Σε αυτό το πρότζεκτ, μου κέντρισε το ενδιαφέρον ένα σχετικά άγνωστο κομμάτι που ήταν καινούργιο για εμένα, το “Coming Back To You”», συνεχίζει.

«Ο Larry επέλεξε να αφήσει το τραγούδι στον αρχικό τόνο του Cohen, ο οποίος βρισκόταν σίγουρα στο κάτω μέρος της δικής μου έκτασης. Αλλά με κάποιο τρόπο το να βγω από τη ζώνη άνεσής μου με βοήθησε να βρω τη δική μου προσέγγιση στο τραγούδι», σχολιάζει.

«Όπως τόσα πολλά από τα κείμενα του Leonard Cohen, αυτοί οι στίχοι αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό με την απελπισμένη και απελπιστική του άποψη για το ζοφερό τοπίο της αγάπης και της προσκόλλησης. Έτσι, αναστενάξτε βαθιά και, πιείτε…», προσθέτει.

Τα 12 τραγούδια του άλμπουμ αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα από δημιουργίες του Leonard Cohen, με τραγούδια από τον αγαπημένο πρώτο δίσκο του, «Songs of Leonard Cohen» του 1967, μέχρι και επιλογές από το τελευταίο του άλμπουμ, «You Want It Darker», που κυκλοφόρησε λίγες ημέρες πριν από το θάνατό του το 2016.

Το «Here It Is: A Tribute to Leonard Cohen» περιέχει μερικά από τα πιο γνωστά και κλασικά κομμάτια του και λιγότερο γνωστά τραγούδια του, τα οποία αποκτούν νέα ζωή μέσα από προσεγμένες και απροσδόκητες ενορχηστρώσεις και εκτελέσεις.

Η συλλογή που προέκυψε θυμίζει τελικά την ιδέα που οδήγησε τον Larry Klein στην παραγωγή του άλμπουμ «River: The Joni Letters» του Herbie Hancock το 2007, το οποίο κέρδισε το βραβείο Grammy για το Άλμπουμ της Χρονιάς και στο οποίο ένας από τους τραγουδιστές που συμμετείχαν ήταν ο Leonard Cohen.

Ο Larry Klein καταλήγει: «Ήταν μία εξαιρετικά ευχάριστη εμπειρία να επαναπροσδιορίσουμε αυτά τα ποιήματα και να τα φωτίσουμε με διαφορετικό τρόπο. Ελπίζω ότι αυτή η μουσική γλώσσα που αναπτύξαμε μαζί, το περιεχόμενο στο οποίο τα τοποθετήσαμε αυτά τα πράγματα, θα βοηθήσει τα τραγούδια να συνδεθούν με τους ανθρώπους με έναν νέο τρόπο».

Το tracklist του άλμπουμ

1. Steer Your Way – Norah Jones

2. Here It Is – Peter Gabriel

3. Suzanne – Gregory Porter

4. Hallelujah – Sarah McLachlan

5. Avalanche – Immanuel Wilkins

6. Hey, That’s No Way to Say Goodbye – Luciana Souza

7. Coming Back to You – James Taylor

8. You Want It Darker – Iggy Pop

9. If It Be Your Will – Mavis Staples

10. Seems So Long Ago, Nancy – David Gray

11. Famous Blue Raincoat – Nathaniel Rateliff

12. Bird on The Wire – Bill Frisell