Nick Cave, Dave Gahan και Debbie Harry συμμετέχουν σε άλμπουμ – αφιέρωμα στον Jeffrey Lee Pierce

Ο Nick Cave, ο Dave Gahan, η Debbie Harry και άλλοι αξιόλογοι μουσικοί ενώνουν τις δυνάμεις τους για να τιμήσουν τον Jeffrey Lee Pierce των The Gun Club.

Στη χώρα των θρύλων της μουσικής, λίγοι είναι εκείνοι των οποίων ο αντίκτυπος παραμένει τόσο βαθύς όσο του Jeffrey Lee Pierce, του κινητήριου μοχλού των The Gun Club. Την αξιοσημείωτη συνεισφορά του στη μουσική βιομηχανία πρόκειται να τιμήσει ένα επερχόμενο άλμπουμ – αφιέρωμα με τίτλο «The Task Has Overwhelmed Us».

Το άλμπουμ, στο οποίο συμμετέχουν καταξιωμένοι μουσικοί όπως ο Nick Cave, ο Dave Gahan των Depeche Mode, η Debbie Harry των Blondie και ο εκλιπών Mark Lanegan των Screaming Trees, υπόσχεται να αποτελέσει έναν εξαιρετικό φόρο τιμής στη διαχρονική κληρονομιά του Jeffrey Lee Pierce.

Το «The Task Has Overwhelmed Us» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 29 Σεπτεμβρίου από την Glitterhouse Records.

Πρόκειται για το τέταρτο μέρος της σειράς «The Jeffrey Lee Pierce Sessions Project», ένα εμπνευσμένο εγχείρημα που σχεδιάστηκε από τον Cypress Grove, τον ταλαντούχο κιθαρίστα των The Gun Club.

Το «The Task Has Overwhelmed Us», ακολουθώντας την επιτυχία των προηγούμενων συλλογών, δηλαδή του «We Are Only Riders» του 2009, του «The Journey Is Long» του 2012 και του «Axels and Sockets» του 2014, συνεχίζει την παράδοση που αποτίει φόρο τιμής στον αινιγματικό καλλιτέχνη.

Σε σχετικό δελτίο τύπου για το περιεχόμενο του άλμπουμ, αναφέρεται ότι «The Task Has Overwhelmed Us» περιλαμβάνει εκπληκτικές ερμηνείες τραγουδιών των The Gun Club και της σόλο καριέρας του Jeffrey Lee Pierce, μαζί με καινούργια τραγούδια που έχουν δημιουργηθεί από υλικό πρόβας, άγνωστους μέχρι πρότινος στίχους και τραγούδια που έχουν παρουσιαστεί μόνο ζωντανά.

Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση εγγυάται τη δημιουργία ενός πλούσιου μωσαϊκού μουσικής τέχνης, που συνδυάζει τόσο αγαπημένα κλασικά κομμάτια όσο και άγνωστα μέχρι πρότινος διαμάντια.

Ο πρόωρος θάνατος του Jeffrey Lee Pierce το 1996 άφησε ένα κενό στον κόσμο της μουσικής, αλλά η επιρροή του συνεχίζει να μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά.

Εκτός από τους Nick Cave, Debbie Harry, Mark Lanegan και Cypress Grove, στο άλμπουμ αυτό συγκεντρώνονται αξιόλογα ταλέντα όπως οι Lydia Lunch, Youth, Jim Jones, Warren Ellis, Mark Stewart, Hugo Race, Mick Harvey, Duke Garwood, Pam Hogg, The Coathangers, Humanist και ο αναγνωρισμένος σκηνοθέτης Jim Jarmusch.

Ενώνοντας αυτούς τους ξεχωριστούς καλλιτέχνες, το «The Task Has Overwhelmed Us» γίνεται ένα ηχητικό μωσαϊκό που αποτυπώνει την ουσία του καλλιτεχνικού οράματος του Jeffrey Lee Pierce. Οι ερμηνείες τους πάνω στο έργο του, σε συνδυασμό με την προσθήκη ακυκλοφόρητου υλικού, υπόσχονται μία καθηλωτική εμπειρία.

Το «The Task Has Overwhelmed Us» δεν γιορτάζει μόνο τη ζωή και την κληρονομιά του Jeffrey Lee Pierce, αλλά αποτελεί επίσης μία απόδειξη της διαρκούς δύναμης της μουσικής του.

Το tracklist του «The Task Has Overwhelmed Us»

1. Dave Gahan – «Mother Of Earth»

2. The Coathangers – «La La Los Angeles»

3. Jeffrey Lee Pierce (feat. Nick Cave & Warren Ellis) – «Yellow Eyes»

4. The Amber Lights – «Debbie By The Christmas Tree»

5. Mark Lanegan (feat. Nick Cave & Warren Ellis) – «Go Tell The Mountain»

6. Jim Jones and the Righteous Mind – «Going Down The Red River»

7. Peter Hayes, Leah Shapiro & Humanist – «The Stranger In Our Town»

8. Suzie Stapleton (feat. Duke Garwood) – «Secret Fires»

9. Hugo Race – «Tiger Girl»

10. Nick Cave & Debbie Harry – «On The Other Side»

11. Cypress Grove – «Idiot Waltz»

12. The Amber Lights – «Tiger Girl»

13. Alejandro Escovedo – «From Death To Texas»

14. Mark Stewart – «Vodou»

15. Lydia Lunch, Jozef van Wissem, Jim Jarmusch – «Time Drains Away»

16. Chris Eckman & Chantal Acda – «Lucky Jim»

17. Pam Hogg (feat. Warren Ellis & Youth) – «I Was Ashamed»

18. Sendelica (feat. Wonder & Dynamax Roberts) – «Bad America»