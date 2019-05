Ένα φιλί λέει πάντα την αλήθεια.

Η Ally Brooke παρουσιάζει το δεύτερό της προσωπικό single, «Lips Don’t Lie», στο οποίο συμμετέχει ο A Boogie Wit Da Hoodie.

Το τραγούδι κυκλοφορεί από τις Latium Entertainment / Atlantic Records / Warner Music και συνοδεύεται από το μουσικό βίντεο που σκηνοθέτησε ο Jake Wilson.

«Το “Lips Don’t Lie ” είναι το τραγούδι για το οποίο ήμουν πολύ ενθουσιασμένη να το ακούσετε», λέει η Ally. «Είναι μια διαφορετική πλευρά μου – λίγο αισθησιακό και flirty – για το πώς ένα φιλί μπορεί να είναι ο πιο αληθινός τρόπος για να πεις εάν μια σύνδεση είναι πραγματική.»

Την παραγωγή φρόντισε ο Oscar Görres (Britney Spears, Maroon 5) από την ομάδα παραγωγών Wolf Cousins ​​του Max Martin και ο Elof Loelv (Rihanna, Katy Perry).

Το «Lips Don’t Lie» σηματοδοτεί το δεύτερο single από το επερχόμενο σόλο άλμπουμ της Ally Brooke, μετά το «Low Key» σε συνεργασία με τον Tyga.

Η νεαρή τραγουδίστρια έχει δημιουργήσει ένα λαμπερό pop υπόβαθρο που αγκαλιάζει τις λάτιν ρίζες της και στέλνει ένα βαθιά προσωπικό μήνυμα μέσα από τη δύναμη της ερμηνείας της.

Η Ally Brooke, η οποία έγινε γνωστή ως μέλος του πολυπλατινένιου συγκροτήματος Fifth Harmony, πέρασε το τελευταίο έτος δημιουργώντας το κατάλληλο κλίμα για τον πρώτο προσωπικό δίσκο με μία σειρά από συνεργασίες όπως το »Vámonos» με τους Kris Kross Amsterdam & Messiah, το «Perfect» με τον Topic και το «Look At Us Now» με τους Lost Kings & ASAP Ferg.

Η 25χρονη από το Σαν Αντόνιο του Τέξας ετοιμάζει επίσης το πρώτο της βιβλίο, «Finding Your Harmony», που θα κυκλοφορήσει το επόμενο έτος από την Dey Street Books / HarperCollins.

Στο βιβλίο η Ally μοιράζεται την αγάπη της για τη μουσική, υπενθυμίζοντας τη διαδρομή της προς την επιτυχία, ενώ αποκαλύπτει πως έμεινε πιστός στον εαυτό της και τις πεποιθήσεις της στις πιο δύσκολες στιγμές της.