Η Ally Brooke και ο Carlos Santana θα κυκλοφορήσουν τραγούδι με μήνυμα κατά των αυτοκτονιών

Αφού η Ally Brooke ανακοίνωσε ότι το πρώτο της σόλο άλμπουμ θα είναι εξ ολοκλήρου στα ισπανικά και ότι άλλαξε ομάδα management, γίνει γνωστό τώρα ότι θα κυκλοφορήσει τώρα ένα τραγούδι μαζί με τον Carlos Santana που θα περιέχει ένα σημαντικό μήνυμα κατά των αυτοκτονιών.

Η αποκάλυψη του νέου τραγουδιού, το οποίο θα έχει τον τίτλο «Break», έγινε από τον ίδιο τον θρυλικό κιθαρίστα Carlos Santana σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό «People» μαζί με την Diane Warren, δημιουργό του τραγουδιού.

«Θα έπρεπε να είναι το τραγούδι της χρονιάς για το μήνυμά του κατά των αυτοκτονιών», δήλωσε ο Carlos Santana. «Αν κοιτάξεις τους στίχους χωρίς να ακούσεις τη μουσική, σε σηκώνει. Αυτό μου αρέσει, να εμπνέω και να ανεβάζω τους ανθρώπους σε ένα μέρος όπου μπορούν να αποδεχτούν το δικό τους φως», συνέχισε.

«Η μουσική έχει ένα μεγαλείο όταν την ακούς. Περιμένετε μέχρι να ακούσετε την Ally Brooke να τραγουδάει στα ισπανικά και στα αγγλικά. Θα σας εκπλήξει», κατέληξε ο Carlos Santana.

To say this is a highest honor is not saying enough ! I’ve dreamed and prayed and manifested this! Thank you @SantanaCarlos and @Diane_Warren for making this unbelievable gift happen to me !!!! WE WILL HEAL MANY WITH THIS SONG🙏🏽❤️ #Break

— Ally Brooke (@AllyBrooke) August 14, 2021