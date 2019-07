Ο Allj και η Era Istrefi συνεργάζονται στο «Sayonara Babe».

Ο καλύτερος Ρώσος hip-hop καλλιτέχνης της περασμένης χρονιάς, ο Eldzhey (Allj), κυκλοφορεί το νέο του single «Sayonara Babe» με τη συμμετοχή της διάσημης τραγουδίστριας Era Istrefi.

Ο Allj ξεκίνησε την καριέρα του ηχογραφώντας διάφορα σόλο hip-hop άλμπουμ. Η πρώτη δισκογραφική δουλειά του κυκλοφόρησε το 2015. Ο ράπερ έγινε γνωστός χάρη στην επιτυχία της συνεργασίας του με τον Feduk στο τραγούδι «Rose Wine», το οποίο ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στη Ρωσία για το 2017.

Η pop diva Era Istrefi με καταγωγή από το Κόσοβο γνώρισε τεράστια επιτυχία με το hit «Bon Bon», που έχει συγκεντρώσει πάνω από 676 εκατομμύρια προβολές. Πέρυσι συμμετείχε στον επίσημο ύμνο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου FIFA 2018, το «Live It Up» σε συνεργασία με τον Nicky Jam και τον Will Smith.

Το τελευταίο σαββατοκύριακο του Ιουνίου η Era Istrefi βρέθηκε στην Αθήνα και εμφανίστηκε ζωντανά στο «Colour Day Festival 2019».

Το single «Sayonara Babe» κυκλοφόρησε στα τέλη Ιουνίου, δίνοντας συνέχεια σε μία σειρά από τέσσερα μίνι-άλμπουμ του Allj με βασικό τίτλο «Sayonara Boy». Το τραγούδι έχει ήδη ξεπεράσει τις 2 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Κυκλοφορεί σε Ελλάδα και Κύπρο από την Panik Records.