Το πιο διαχρονικό anthem των Χριστουγέννων ανήκει φυσικά στη Mariah Carey.

Το «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey είναι αναντίρρητα το πιο δημοφιλές χριστουγεννιάτικο τραγούδι των τελευταίων 24 χρόνων, όμως διεκδικεί επάξια και τον τίτλο του δημοφιλέστερου του είδους του όλων των εποχών.

Το διαχρονικό τραγούδι που κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1994 από την Columbia Records / Sony Music, σημείωσε ένα ολοκαίνουργιο ρεκόρ όσον αφορά τα περισσότερα streams μέσα σε μία ημέρα στο Spotify.

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά, του «All I Want For Christmas Is You» κατέγραψε την παραμονή των Χριστουγέννων 10,8 εκατομμύρια μεταδόσεις παγκοσμίως στη συγκεκριμένη πλατφόρμα streaming.

Την προηγουμένη καλύτερη επίδοση είχε ο XXXTentacion. Το τραγούδι του «SAD!» υπερέβη τα 10,4 εκατομμύρια streams την ημέρα μετά τη στυγερή δολοφονία του, τον Ιούνιο.

Η Mariah Carey δεν έκρυψε την έκπληξή της για το νέο επίτευγμα, το οποίο χαρακτήρισε «καταπληκτικό χριστουγεννιάτικο δώρο» σε μία δημοσίευση που ανάρτησε στο Instagram ανήμερα Χριστουγέννων.

Επιπλέον, το «All I Want For Christmas Is You» σημείωσε φέτος νέο υψηλό στο αμερικάνικο chart του «Billboard Hot 100», καθώς ανέβηκε πρώτη φορά στο Νο. 6 της κατάταξης, 24 χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

Στο ίδιο κλίμα, ο χριστουγεννιάτικος δίσκος «Merry Christmas» της Mariah Carey από το 1994 κατέλαβε για τέταρτη φορά το Νο. 1 στο αμερικανικό chart για τα R&B άλμπουμ.