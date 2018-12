Το «All I Want For Christmas Is You» με τις φωνές καλλιτεχνών από ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών.

Το απόλυτο χριστουγεννιάτικο τραγούδι των τελευταίων 25 ετών δε θα μπορούσε να είναι άλλο από το «All I Want For Christmas Is You» της διαχρονικής ντίβα της pop, Mariah Carey.

To «All I Want For Christmas Is You» κυκλοφόρησε την 1η Νοεμβρίου του 1994 από την Columbia Records / Sony Music και η Mariah Carey υπογράφει την παραγωγή, τους στίχους και τη σύνθεση του τραγουδιού μαζί με τον Walter Afanasieff.

Δεν αποτελεί έκπληξη ότι το «All I Want For Christmas Is You» έχει πιστοποιηθεί ως το single με τις περισσότερες πωλήσεις στην σύγχρονη ιστορία των χριστουγεννιάτικων τραγουδιών.

Στο ίδιο κλίμα, είναι ένα από τα πιο πολυ-τραγουδισμένα Christmas anthems και έχει γνωρίσει εκτελέσεις από πλειάδα γνωστών καλλιτεχνών του μουσικού στερεώματος.

Fifth Harmony

Michael Bublé

Justin Bieber & Mariah Carey

My Chemical Romance

Lady Antebellum

Glee Cast

Demi Lovato

«All I Want For Christmas» Carpool Karaoke

Συμμετέχουν: Mariah Carey, Adele, Elton John, Lady Gaga, Selena Gomez, Chris Martin (Coldplay), Radiohead, Demi Lovato, Nick Jonas, Gwen Stefani και James Corden.