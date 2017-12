Το «All I Want For Christmas Is You» γνωρίζει τη μεγαλύτερη επιτυχία του στα charts, ύστερα από 23 χρόνια κυκλοφορίας.

Ένα μνημειώδες ορόσημο σημείωσε το «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το τραγούδι που έχει συνδεθεί όσο λίγα με τα Χριστούγεννα εισέρχεται στο Top 10 του αμερικανικού «Billboard Hot 100». Το εορταστικό anthem αναρριχήθηκε στην Νο9 του chart, σηματοδοτώντας την υψηλότερη θέση που έχει κατακτήσει από την ημέρα που κυκλοφόρησε, την 1η Νοεμβρίου 1994.

Το streaming έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο ιστορικό επίτευγμα του «All I Want For Christmas Is You».

Το διαχρονικό τραγούδι που συνυπογράφουν η Mariah Carey και ο Walter Afanasieff κατέγραψε 25,2 εκατομμύρια streams την τελευταία εβδομάδα μόνο στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών και είχε άνοδο 28% στο ραδιοφωνικό κοινό, σύμφωνα με τα δεδομένα της Nielsen Music.

Το streaming δίνει στο «All I Want For Christmas Is You» το 70% των πόντων που έχει συλλέξει στο chart την εβδομάδα αυτή.

Επιπλέον, είναι το 28ο τραγούδι της Mariah Carey που αποκτά θέση στην κορυφαία δεκάδα του «Hot 100» και το πρώτο μετά το «Obsessed» του 2009 (Νο7). Δεκαεννέα τραγούδια της Αμερικανίδας ντίβα μπήκαν στο Top 10 τη δεκαετία του 1990 και οχτώ τραγούδια τη δεκαετία του 2000.

Με τη συγκεκριμένη συγκομιδή, η Mariah Carey γίνεται μέλος μίας ξεχωριστής ελίτ καλλιτεχνών.

Η τραγουδίστρια συγκαταλέγεται ανάμεσα στους καλλιτέχνες με τις περισσότερες επιτυχίες στο Top 10 του «Billboard Hot 100», ισοφαρίζοντας τον Stevie Wonder. Στην κορυφή είναι η Madonna με 38 τραγούδια και ακολουθούν οι Beatles (34), η Rihanna (29) και ο Michael Jackson (29).

Επίσης, το «All I Want For Christmas Is You» είναι το πρώτο τραγούδι με τη λέξη «Χριστούγεννα» στον τίτλο του που εμφανίζεται στις πρώτες δέκα θέσεις της κατάταξης και ένα από τα λίγα εορταστικά τραγούδια που το έχουν επιτύχει.