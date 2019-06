Υποψηφιότητα για το επόμενο dancefloor smash βάζει η νέα κυκλοφορία του R3hab.

Ο R3hab έχει αποδείξει πολλές φορές ότι είναι ειδικός στα remake και αυτό αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά στη συνεργασία του με τους A Touch Of Class και στο smash hit «All Around The World» που κυκλοφόρησε το 2000 από τους ATC.

Το τραγούδι ξεκινάει με το ίδιο catchy intro και τα πιασάρικα φωνητικά και ο R3hab βάζοντας την δική του πινελιά το μετατρέπει σε ένα club-friendly anthem. Οι fans θα το αγαπήσουν.

Η νέα αυτή κυκλοφορία έρχεται αμέσως μετά την πρόσφατη συνεργασία με τις Icona Pop στο «This Is How We Party». Ο R3hab μόλις ολοκλήρωσε την περιοδεία «Wave Tour» του, η οποία ήταν sold out και βρέθηκε σε Ουάσιγκτον, Ντένβερ, Σαν Φρανσίσκο, Λος Άντζελες και Σικάγο ενώ σύντομα θα ανακοινώσει την επόμενη περιοδεία του.

Τα επτά τελευταία χρόνια, ο Ολλανδός έχει καθιερωθεί ως ηγέτης της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής. Τα τραγούδια του έχουν φτάσει στις υψηλότερες θέσεις των charts και το ταλέντο του έχει χαρακτηριστεί ως «future of the craft» από media όπως τα «Forbes» και «Billboard».

Το 2017 κυκλοφόρησε το debut album του «Trouble» το οποίο έχει ξεπεράσει το μισό δισεκατομμύριο streams παγκοσμίως και έθεσε επίσημα τον R3hab μεταξύ των σημαντικότερων hit makers. Το 2018 ήταν στο #12 του Top100 του DJ Mag ενώ κυκλοφόρησε και τα hits «Lullaby» και «Hold On Tight».

Το «All Around The World» κυκλοφορεί σε Ελλάδα και Κύπρο από την Panik Records.