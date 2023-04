Από την καρδιά του Πηλίου στον κόσμο – Η Alkyone με το «Mine» φέρνει τους ανθρώπους κοντά μέσω της μουσικής

Η νέα ερμηνεύτρια, τραγουδοποιός και μουσικός Alkyone παρουσιάζει το single «Mine» από την πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά της «Exit Sign», που αναμένεται στις 26 Μαΐου.

Η Alkyone μας συστήθηκε λίγους μήνες πριν με τη διασκευή της στο παραδοσιακό τραγούδι «Ξενιτεμένα Μου Πουλιά» αλλά και στο «Αερικό» του Θανάση Παπακωνσταντίνου.

Από το επερχόμενο άλμπουμ της κυκλοφορούν ήδη τα τραγούδια «Oh, Mother» και «Genesis».

Το «Mine», ένα απελευθερωτικό ethnic-folk τραγούδι, γράφτηκε στα βουνά του Πηλίου, στον Άγιο Λαυρέντιο, ένα χωριό που φημίζεται για τη σπάνια, άγρια ομορφιά του και τα τελευταία 17 χρόνια φιλοξενεί τα εργαστήρια του Μουσικού Χωριού.

Στο Μουσικό Χωριό λοιπόν το «Mine» κατάφερε, με τον πιο ξεχωριστό τρόπο, να φέρει κοντά ανθρώπους που μόλις που γνωρίζονταν μεταξύ τους.

Ακριβώς με αυτό έχει να κάνει άλλωστε το συγκεκριμένο τραγούδι. Να βρίσκουμε τον δρόμο που θα μας συνδέσει.

Να συνδεθούμε με την αλήθεια που καθένας μας κουβαλάει μέσα του και ύστερα, μέσα από την καρδιά μας, να τη μοιραστούμε απλόχερα και να συναντηθούμε με ολόκληρο τον κόσμο.

«There is something burning in my soul / That i can not put my finger on / There’s a voice ringing in my head / And it’s screaming now to be heard […] / And I, / I need to find this truth of mine / And I, / For maybe it’s the only thing that’s mine»

Στο τραγούδι «Mine», οι στίχοι του οποίου ανήκουν στην Alkyone που συνυπογράφει τη μουσική με τον Νικήτα Ταμπάκη, συμμετέχει επίσης ο διακεκριμένος δεξιοτέχνης του βιολιού Κυριάκος Γκουβέντας.