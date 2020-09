Η Alicia Keys παρουσιάζει το νέο single «Love Looks Better»

Το «Love Looks Better» διαθέτει την «τέλεια ενέργεια» για να προετοιμάσει το έδαφος για το νέο δίσκο της Alicia Keys.

Η Alicia Keys μοιράζεται το νέο single «Love Looks Better».

Η R&B τραγουδίστρια και τραγουδοποιός δίνει άλλη μία πρόγευση από το επερχόμενο άλμπουμ της «ALICIA», το οποίο θα κυκλοφορήσει από την RCA Records / Sony Music μέσα στο 2020.

Η Alicia Keys έχει γράψει το ενδοσκοπικό τραγούδι και έχει επιμεληθεί την παραγωγή του μαζί με τον Ryan Tedder των OneRepublic.

«Αυτό το τραγούδι έχει τόσο ενέργεια! Μιλάει πραγματικά για το πόσο απασχολημένοι έχουμε γίνει, πόσο γρήγορα συνηθίσαμε να προχωράμε και τώρα συνειδητοποιούμε ότι η αγάπη μου φαίνεται καλύτερα σε εσένα. Ήρθε η ώρα να είμαστε πραγματικά παρόντες ο ένας για τον άλλον. Μοιάζει κάτι που όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τώρα», εξηγεί η Alicia Keys.

«Είναι η τέλεια ενέργεια για να οδηγήσει στην κυκλοφορία του νέου άλμπουμ μου “ALICIA”. Είναι μια ύπουλη μελωδία. Θα σας κολλήσει στο μυαλό και δεν θα μπορέσετε να σταματήσετε να τραγουδάτε», αναφέρει.

Η Alicia Keys παρουσίασε για πρώτη φορά το «Love Looks Better» το βράδυ της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια εικονικής συναυλίας που έδωσε για την έναρξη της νέας σεζόν στο αμερικανικό πρωτάθλημα φούτμπολ του NFL.

Ενώ τραγουδούσε, από τη γιγαντοοθόνη που βρισκόταν από πίσω της περνούσαν μηνύματα υποστήριξης της κοινότητας των Μαύρων και όταν ολοκλήρωσε την ερμηνεία της, στην οθόνη αναβόσβηνε η προτροπή «Ψηφίστε», με αφορμή τις επικείμενες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Πρόσφατα η Alicia Keys συνάντησε τον Khalid στο single «So Done», ενώ τον Ιούνιο κυκλοφόρησε εν μέσω των διαμαρτυριών του κινήματος Black Lives Matters τη σπαρακτική μπαλάντα «Perfect Way To Die», με την οποία εξερεύνησε το σύστημα του ρατσισμού που θεωρεί ότι οι ζωές των Μαύρων δεν έχουν αξία και την κουλτούρα της αστυνομικής βίας.