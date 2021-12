Η Alicia Keys κυκλοφορεί το διπλό άλμπουμ «KEYS»

Η Alicia Keys παρουσιάζει το ίδιο άλμπουμ σε δύο διαφορετικές εκδοχές.

Η Alicia Keys καλωσορίζει τους πάντες στον κόσμο της με το ολοκαίνουργιο διπλό άλμπουμ της «KEYS», που κυκλοφορεί από την RCA Records / Sony Music.

Το «KEYS», το οποίο κυκλοφορεί δεκαπέντε μήνες μετά το άλμπουμ «ALICIA» της βραβευμένης με 15 βραβεία Grammy τραγουδίστριας και τραγουδοποιού, αποτελείται από δύο μέρη με τους επιμέρους τίτλους «Originals» και «Unlocked».

Με την είσοδό σας στο «KEYS», θα γνωρίσετε έναν διπλό κόσμο με ολοκαίνουργια τραγούδια («Originals») που είναι η πεμπτουσία της Alicia Keys, όπως όλοι την έχουν γνωρίσει και αγαπήσει από το ντεμπούτο της στη δισκογραφία μέχρι σήμερα.

Παράλληλα με την πλευρά των «Originals», θα ζήσετε και τις «Unlocked» εκδόσεις των ολοκαίνουργιων τραγουδιών, στις οποίες η Alicia Keys είχε τη βοήθεια του παραγωγού Mike Will Made-It.

«Υπάρχουν δύο πλευρές σε κάθε ιστορία, και υπάρχουν δύο πλευρές σε κάθε τραγούδι στο “KEYS”, έτσι ώστε να νιώσετε τις δύο πλευρές μου», εξήγησε η Alicia Keys.

Το «KEYS» περιλαμβάνει τραγούδια όπως το «LALA» με τη συμμετοχή του Swae Lee και το «Best Of Me», τα οποία κυκλοφόρησαν το προηγούμενο διάστημα.

Η Alicia Keys κυκλοφόρησε πρόσφατα σε συνεργασία με το YouTube Originals τη σειρά ντοκιμαντέρ «Noted: Alicia Keys The Untold Stories», της οποίας ήταν και παραγωγός. Τα τέσσερα επεισόδια του ντοκιμαντέρ είναι διαθέσιμα για να τα παρακολουθήσετε στο κανάλι της στο YouTube.

Το 2022, η Alicia Keys θα πραγματοποιήσει μία νέα περιοδεία με τίτλο «Alicia The World Tour» που θα ξεκινήσει τον Ιούνιο από το Ηνωμένο Βασίλειο, πριν κατευθυνθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Αύγουστο.

