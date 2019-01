Η Alicia Keys θα είναι η παρουσιάστρια των 61ων Βραβείων Grammy, τα οποία θα διεξαχθούν την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου στο «Staples Center» του Λος Άντζελες και θα μεταδοθούν ζωντανά από το CBS.

«Γνωρίζω πως νιώθεις όταν είσαι επάνω σε εκείνη τη σκηνή και πρόκειται να φέρω αυτό το vibe και την ενέργεια», δηλώνει η 37χρονη τραγουδίστρια – τραγουδοποιός που είναι κάτοχος 15 βραβείων Grammy.

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που θα είμαι τελετάρχης στη μεγαλύτερη βραδιά της μουσικής και θα γιορτάσουμε τη δημιουργικότητα, τη δύναμη και τη μαγεία. Είμαι ειδικά ενθουσιασμένη για όλες τις απίστευτες γυναίκες που είναι υποψήφιες φέτος», συμπληρώνει και δίνει ραντεβού για τις 10 Φεβρουαρίου.

Από τα ίδια συναισθήματα διακατέχεται και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ακαδημίας Ηχογράφησης, ο Neil Portnow.

«Μία δυναμική καλλιτέχνης με το σπάνιο συνδυασμό του ρηξικέλευθο ταλέντο και του πάθους για την τέχνη της, η Alicia Keys είναι η τέλεια επιλογή για παρουσιάστρια του show μας. Καθ’ όλη τη συναρπαστική καριέρα της, την έχω παρακολουθήσει να γίνεται μία ισχυρή δύναμη μέσα στη μουσική βιομηχανία και εκτός από αυτή», σχολιάζει.

«Ως καλλιτέχνης που μιλάει για τα καλά για τη δύναμη της μουσικής, πρότυπο και εκπρόσωπος της αλλαγής, είμαστε ενθουσιασμένοι που θα την έχουμε μαζί μας σε μία βραδιά που θα είναι σίγουρα αξέχαστη», λέει Portnow.

Congratulations to music superstar @aliciakeys, who was just announced as the host of the #GRAMMYs airing on Sunday, Feb. 10: https://t.co/R7KzvCrdgU pic.twitter.com/aDbybiRrmX

— CBS (@CBS) January 15, 2019