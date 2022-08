Alice In Chains: Επετειακή έκδοση βινυλίου για τα 30 χρόνια του «Dirt»

Το «Dirt» παραμένει μέχρι σήμερα το άλμπουμ των Alice In Chains με τις υψηλότερες πωλήσεις.

Η Columbia Records και η Legacy Recordings, το τμήμα καταλόγων της Sony Music Entertainment, θα κυκλοφορήσουν στις 23 Σεπτεμβρίου μία remastered έκδοση διπλού μαύρου βινυλίου 12″ για τα 30 χρόνια του άλμπουμ – ορόσημο «Dirt» των Alice In Chains.

Το «Dirt», το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ των Alice In Chains, κυκλοφόρησε αρχικά από την Columbia Records στις 29 Σεπτεμβρίου 1992 και καθιέρωσε το συγκρότημα ως πρωτοπόρους στην επανάσταση της alt-rock μουσικής.

Οι Alice In Chains εμφανίστηκαν από το Σιάτλ σημειώνοντας πολυπλατινένια επιτυχία στο mainstream επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα δεν έπαψαν να είναι πιστοί τόσο στον ασυμβίβαστο underground ήχο τους όσο και στο όραμά τους.

Το «Dirt» ήταν το τελευταίο άλμπουμ των Alice In Chains που ηχογραφήθηκε με τα τέσσερα βασικά ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος: Τους Jerry Cantrell (κιθάρα, φωνητικά), Sean Kinney (ντραμς), Mike Starr (μπάσο) και Layne Staley (φωνή).

Οι Alice In Chains θα κυκλοφορήσουν μία αποκλειστική ημιδιαφανή πορτοκαλί έκδοση της επετειακής έκδοσης για τα 30 χρόνια σε διπλό βινύλιο 12″ μέσω της ιστοσελίδας τους. Η αποκλειστική ημιδιαφανής πορτοκαλί έκδοση του «Dirt» θα είναι διαθέσιμη τόσο μεμονωμένα όσο και ως κομμάτι του απόλυτου Dirt Super Deluxe Package.

Το Dirt Super Deluxe Package περιλαμβάνει επίσης ένα ειδώλιο από ρητίνη, ειδικά φιλοτεχνημένο από την κοπέλα που εμφανίζεται στο εξώφυλλου του άλμπουμ, το οποίο χρησιμεύει ως clamp για πικάπ, τέσσερις αφίσες από συναυλίες, μία τετράγωνη αφίσα 24″ με το εξώφυλλο του άλμπουμ και τη φωτογραφία του συγκροτήματος και εκτυπώσεις τεσσάρων ανασχεδιασμένων εκδόσεων του εξωφύλλου του άλμπουμ «Dirt».

Το πακέτο συμπληρώνεται με ένα σκληρόδετο βιβλίο για το «Dirt» με αδημοσίευτες φωτογραφίες, CD με remastered ήχο και τα πέντε βινύλια 7″ με τα singles του άλμπουμ: «Them Bones», «Down In A Hole», «Rooster», «Angry Chair» και «Would?».

Κάθε ένα από τα singles έχει αποκτήσει το δικό του μουσικό βίντεο, τα οποία έχουν αναβαθμιστεί στο παρελθόν σε HD.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alice In Chains (@aliceinchains)

Οι Alice In Chains ξεκίνησαν τις ηχογραφήσεις του «Dirt» την άνοιξη του 1992, δουλεύοντας ξανά με τον παραγωγό Dave Jerden, ο οποίος είχε επιμεληθεί το πρώτο άλμπουμ τους, «Facelift», το 1990.

Καθώς έγραφαν τα κομμάτια για το «Dirt» στο Eldorado Recording Studio στο Burbank της Καλιφόρνια, στο London Bridge Studio στο Σιάτλ και στα One on One Studios στο Λος Άντζελες από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο του 1992, οι Alice In Chains ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, δημιουργώντας ένα από τα θεμελιώδη άλμπουμ του grunge και το άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις στην καριέρα τους.

Το «Dirt» έφτασε στο Νο. 6 του Billboard 200 και παρέμεινε στα charts του Billboard για σχεδόν δύο χρόνια. Ψηφίστηκε ως το Critic’s Choice Άλμπουμ της Χρονιάς του Kerrang! για το 1992 και τον Οκτώβριο του 2011, το Guitar World κατέταξε το «Dirt» ως το No. 1 κιθαριστικό άλμπουμ του 1992.

Οι Alice In Chains ξεκίνησαν στις 10 Αυγούστου μία κοινή περιοδεία με τους Breaking Benjamin και special guest τους Bush, που θα διαρκέσει έως τις 8 Οκτωβρίου.

Το συγκρότημα συνεργάστηκε επίσης πρόσφατα με τη Funko για να λανσάρει μία σειρά Pop! Album Deluxe για τον εορτασμό της επετείου του «Dirt» με τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος.

Το tracklist της επετειακής έκδοσης του «Dirt»

Δίσκος 1 – Πλευρά A

1. Them Bones

2. Dam That River

3. Rain When I Die

Δίσκος 1 – Πλευρά B

1. Down in a Hole

2. Sickman

3. Rooster

Δίσκος 2 – Πλευρά A

1. Junkhead

2. Dirt

3. God Smack

4. Untitled

Δίσκος 2 – Πλευρά B

1. Hate To Feel

2. Angry Chair

3. Would?