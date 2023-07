Ο Alice Cooper συναντά τον Tom Morello στο «White Line Frankenstein»

Το δεύτερο single από το νέο άλμπουμ του Alice Cooper.

Ο Alice Cooper παρουσιάζει το νέο single «White Line Frankenstein» από το επερχόμενο άλμπουμ του «Road» που θα κυκλοφορήσει από τις 25 Αυγούστου στην earMUSIC.

Το «White Line Frankenstein» βασίζεται σε ένα καταιγιστικό ροκ riff που καταλήγει σε ένα αξιομνημόνευτο ρεφρέν: «They call me “White Line Frankenstein”», τραγουδά ο Alicia Cooper.

Το δικό του τόνο δίνει στο τραγούδι ο Tom Morello, ο θρύλος των Rage Against The Machine και τον Prophets Of Rage, με το χαρακτηριστικό σόλο του στην κιθάρα που είναι αρκετά καυτό για να λιώσει σίδερα.

«Το “White Line Frankenstein” είναι ένα τέρας που δημιουργήσαμε. Είναι ένας φορτηγατζής που είναι εκεί έξω πολύ καιρό. Είναι ο βασιλιάς του δρόμου. Δεν ζει σε σπίτι. Ζει σε αυτό το φορτηγό», εξηγεί ο Alice Cooper.

«Στο τραγούδι, αυτός ο σουρεαλιστικός σκληρός τύπος οδηγεί πάνω στις λευκές γραμμές όλη του τη ζωή. Έτσι, το “White Line Frankenstein” θα ήταν το όνομά του στον ασύρματο. Είναι τερατώδες και σίγουρα ένα τραγούδι για τη σκηνή», συνεχίζει.

Επιπλέον, ο Alice Cooper ανακοίνωσε την επέκταση της περιοδείας του στη Βόρεια Αμερική το 2023, προσθέτοντας συναυλίες μέχρι τον Οκτώβριο.

Ο Alice Cooper έγραψε και ηχογράφησε το νέο άλμπουμ του «Road» με τους έμπιστους μουσικούς του Ryan Roxie (κιθάρα), Chuck Garric (μπάσο), Tommy Henrikson (κιθάρα), Glen Sobel (τύμπανα) και Nita Strauss (κιθάρα).

Την παραγωγή του «Road» επιμελήθηκε ο μακροχρόνιος συνεργάτης του Bob Ezrin.

Το «Road» αποπνέει το old-school πνεύμα του Alice Cooper. Είναι όλα όσα θα περιμένατε από αυτόν και ακόμα περισσότερα με τον ατίθασο χαρακτήρα του και άφθονο κέφι.

«Στο παρελθόν, το σόου έπαιρνε κριτικές πριν από τη μουσική. Είχαμε No. 1 άλμπουμ, αλλά πάντα σημασία είχε αυτό που κάναμε στη σκηνή», λέει ο Alice Cooper.

«Για το “Road”, ήθελα η μπάντα να συμμετέχει στα θεμέλια όλων των τραγουδιών. Βλέπω αυτά τα παιδιά μόνο όταν βρισκόμαστε στις περιοδείες. Οπότε, ήθελα να είναι τόσο δεμένοι όσο είναι στις συναυλίες, αλλά σε όλο το νέο υλικό», εξηγεί.

«Αυτό κάναμε σε αυτόν τον δίσκο. Όταν έχεις μία τόσο καλή μπάντα, πιστεύω ότι πρέπει να την επιδεικνύεις και αυτός είναι ο τρόπος μου να το κάνω», πρόσθεσε.

Το πρώτο single του «Road», το «I’m Alice», έδωσε τον τόνο για το άλμπουμ με τα δυνατά ντραμς του και τις κιθάρες που ουρλιάζουν στο βάθος.

Το «Road» πρόκειται να κυκλοφορήσει σε μία μεγάλη ποικιλία εκδόσεων και σε περιορισμένες εκδόσεις βινυλίου σε διάφορα χρώματα

Το bonus DVD/Blu-ray θα περιλαμβάνει ολόκληρη τη συναυλία του Alice Cooper στο Hellfest 2022, με όλα τα κλασικά τραγούδια του και διαμάντια που παρουσιάζει σπάνια.