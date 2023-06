Alice Cooper: Ανακοινώνει το νέο άλμπουμ «Road» και κυκλοφορεί το single «I’m Alice»

Όλες οι λεπτομέρειες για το νέο άλμπουμ του Alice Cooper.

Ο Alice Cooper ανακοινώνει ότι θα κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ του με τίτλο «Road» στις 25 Αυγούστου μέσω της earMUSIC και παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο single «I’m Alice».

Ως μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στην ιστορία της ροκ και της βιομηχανίας του θεάματος, ο Alice Cooper ανοίγει συνεχώς νέους δρόμους και ξεπερνά τον εαυτό του.

Αυτός ο δίσκος είναι μία ωδή στον δρόμο – ο κλασικός hard-rocking Alice Cooper με τον ατίθασο χαρακτήρα του, το γλαφυρό χιούμορ και άφθονο κέφι. Είναι όλα όσα θα περιμένατε από αυτόν και ακόμα περισσότερα.

Ο Alice Cooper, ίσως ο απόλυτος καλλιτέχνης στον τομέα των περιοδειών, μπορεί ακόμα να δίνει έως και 200 συναυλίες το χρόνο. Σε αυτό το σημείο, είναι μία απαράμιλλη περίπτωση καλλιτέχνη στην ιστορία της μουσικής και της ψυχαγωγίας και ανεβάζει ταχύτατα ρυθμούς.

Με την υποστήριξη των έμπιστων και μακροχρόνιων συνεργατών του στις περιοδείες – των Ryan Roxie (κιθάρα), Chuck Garric (μπάσο), Tommy Henrikson (κιθάρα), Glen Sobel (ντραμς) και Nita Strauss (κιθάρα) – το «Road» αποτυπώνει τη συντροφικότητα και τις απίστευτες ζωντανές εμφανίσεις τους.

«Στο παρελθόν, το σόου έπαιρνε κριτικές πριν από τη μουσική. Είχαμε No. 1 άλμπουμ, αλλά πάντα σημασία είχε αυτό που κάναμε στη σκηνή», λέει ο Alice Cooper.

«Για το “Road”, ήθελα η μπάντα να συμμετέχει στα θεμέλια όλων των τραγουδιών. Βλέπω αυτά τα παιδιά μόνο όταν βρισκόμαστε στις περιοδείες. Οπότε, ήθελα να είναι τόσο δεμένοι όσο είναι στις συναυλίες, αλλά σε όλο το νέο υλικό», εξηγεί.

«Αυτό κάναμε σε αυτόν τον δίσκο. Όταν έχεις μία τόσο καλή μπάντα, πιστεύω ότι πρέπει να την επιδεικνύεις», πρόσθεσε.

Την παραγωγή του άλμπουμ «Road» έχει επιμεληθεί ο βασικός παραγωγός του Alice Cooper, Bob Ezrin.

Ο Tom Morello των Rage Against The Machine συνυπογράφει, παίζει κιθάρα και κάνει φωνητικά στο εκρηκτικό τραγούδι «White Line Frankenstein».

Το «I’m Alice», το τραγούδι με το οποίο ξεκινάει το «Road», δίνει τον τόνο για το άλμπουμ με τον δυναμικό ρυθμό των ντραμς του, ενώ οι κιθάρες ουρλιάζουν στο βάθος.

Η άμεσα αναγνωρίσιμη φωνή του Alice Cooper παίρνει τα πάνω της: «Ξέρω ότι θέλετε να περάσετε πραγματικά καλά. Οπότε, επέτρεψε μου να σας συστήσω έναν φίλο μου. Είμαι ο Alice. Είμαι ο Δάσκαλος της Τρέλας – ο Σουλτάνος της Έκπληξης… Οπότε μη φοβάστε, απλά κοιτάξτε με στα μάτια», τραγουδά.

Ο Alice Cooper έχει κυκλοφορήσει διαχρονικούς ύμνους όπως τα «School’s Out», «No More Mr. Nice Guy» και «Poison», έχει πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και έχει επηρεάσει πολλές γενιές της δημοφιλούς κουλτούρας.

Έχει συμμετάσχει σε κλασικές καλτ ταινίες όπως το «Wayne’s World», έχει πρωταγωνιστήσει στο «Jesus Christ Superstar Live in Concert», έχει συνεργαστεί με τον Salvador Dali και τον Ronnie Corbett και έχει αποτελέσει έμπνευση για τους πάντες, από τους Sex Pistols μέχρι τη Lady Gaga και από τον Davie Bowie μέχρι το ίδιο το heavy metal.

Το «Road» πρόκειται να κυκλοφορήσει σε μία μεγάλη ποικιλία εκδόσεων και σε περιορισμένες εκδόσεις βινυλίου σε διάφορα χρώματα. Το bonus DVD/Blu-ray θα περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη ζωντανή συναυλία του Alice Cooper στο Hellfest το 2022 με όλα τα κλασικά και σπάνια διαμάντια του.

Εν τω μεταξύ, το supergroup Hollywood Vampires του Alice Cooper, στο οποίο συμμετέχουν επίσης ο Johnny Depp, ο Joe Perry των Aerosmith και ο Tommy Henriksen, ετοιμάζεται για την έναρξη της περιοδείας του από το Ηνωμένο Βασίλειο στις 5 Ιουλίου.

Το tracklist

Road

01. I’m Alice

02. Welcome To The Show

03. All Over The World

04. Dead Don’t Dance

05. Go Away

06. White Line Frankenstein

07. Big Boots

08. Rules Of The Road

09. The Big Goodbye

10. Road Rats Forever

11. Baby Please Don’t Go

12. 100 More Miles

13. Magic Bus

Live At Hellfest 2022 (DVD/Blu-ray)

01. Feed My Frankenstein

02. No More Mr. Nice Guy

03. Bed Of Nails

04. Hey Stoopid

05. Fallen In Love

06. Go Man Go

07. Guitar Solo By Nita Strauss

08. Roses On White Lace

09. I’m Eighteen

10. Poison

11. Billion Dollar Babies

12. The Black Widow Jam

13. Steven

14. Dead Babies

15. I Love The Dead

16. Escape

17. School’s Out