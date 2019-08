27 μοναδικές μουσικές επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο.

Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος κυκλοφορεί τη νέα συλλογή του «Sun:Set 7».

Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις δύο πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στην μέρα και τη νύχτες με 27 balearic, bossa, spiritual και deep house επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο.

Το άλμπουμ περιέχει τραγούδια από τους Agoria, Afterlife, Atjazz, Birds Of Mind, Cantoma, Canu, Dave Alisson, Davi, Dixon, Dreamers Inc, Ganga, Kaz James, Keep Shelly In Athens, Nu, Monolink, Ray Mond, Roni Iron, Satoshi Fumi, Sven Han Hees, The 5th Galaxy Orhestra, ThroDef, Treepines και άλλους.

Το όραμα του και η πρωτοτυπία του Αλέξανδρου Χριστόπουλου, τον ενέπνευσαν να φέρει στην Ελλάδα την κουλτούρα «club/hotel», έχοντας προωθήσει και οργανώσει πάνω από 100 εκδηλώσεις σε μερικά από τα καλύτερα ξενοδοχεία και θέρετρα από το 1998, ενώ ως πρωτοπόρος ραδιοφωνικός παραγωγός έχει συνεργαστεί με τους σημαντικότερους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Ο κατάλογος των εμφανίσεών του περιλαμβάνει εκδηλώσεις κορυφαίων ονομάτων από τη βιομηχανία της μουσικής, της μόδας, του τουρισμού και της ψυχαγωγίας: Tom Ford, Prada, Vogue, Louis Vuitton, MTV, Giorgio Armani, Nobu, Fashion TV, Conde Nast Traveler, Dior, Cartier, Van Clef & Arpels, Nikki Beach, Pink Elephant (Νέα Υόρκη), Anantara Resort (Μαλδίβες), Matsuhisa Athens, Ku-De-Ta (Μπαλί).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σειρά των CDs «Sunset & Sunrise» του Αλέξανδρου Χριστόπουλου έχει σημειώσει πωλήσεις που ξεπερνούν τις 50.000, φτάνοντας τις περισσότερες φορές στο Νο. 1 του επίσημου chart φυσικών πωλήσεων της IFPI, ενώ χρυσό έγινε το «Sunset & Sunrise 9».

Το «Sun:Set 7» κυκλοφορεί σε διπλό CD από την Cobalt Music.