Ο Alexander 23 μοιράζεται το single «Hate Me If It Helps» – Το συνυπογράφει με την Olivia Rodrigo

Ο Alexander 23 έγραψε το «Hate Me If It Helps» μαζί με την Olivia Rodrigo.

Ο υποψήφιος για βραβείο Grammy τραγουδιστής, τραγουδοποιός, παραγωγός και πολυοργανίστας Alexander 23 μοιράζεται το νέο του single «Hate Me If It Helps», μια επική και συναρπαστική εκδοχή των κλασικών τραγουδιών χωρισμού.

Το «Hate Me If It Helps» (Interscope Records / Universal Music), το πρώτο νέο τραγούδι του Alexander 23 μετά από σχεδόν ένα χρόνο, αποτελεί την αρχή μιας συναρπαστικής περιόδου για τον μουσικό με καταγωγή από το Σικάγο.

Σε μια απόκλιση από τις προηγούμενες δουλειές του, όπου έγραφε και έκανε μόνος του την παραγωγή των τραγουδιών του, συμπεριλαμβανομένου του viral smash single «IDK You Yet», που κυκλοφόρησε το 2020 και προβλέπεται να γίνει πλατινένιο σύντομα, ο Alexander 23 έγραψε το «Hate Me If It Helps» μαζί με την Olivia Rodrigo και έκανε τη συμπαραγωγή μαζί με τον Dan Nigro (Olivia Rodrigo, Carly Rae Jepsen, Conan Gray).

Και ενώ το αποτέλεσμα είναι ένα μεγαλύτερο, πιο τολμηρό και πιο περίτεχνο τραγούδι του, το «Hate Me If It Helps» εξακολουθεί να διαθέτει την συναισθηματική οικειότητα που του χάρισε ένα φανατικό κοινό τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο Alexander 23, ο οποίος έλαβε πρόσφατα μία υποψηφιότητα για βραβείο Grammy για τη συμμετοχή του στην παραγωγή του τριπλά πλατινένιου smash hit «Good 4 U» της Olivia Rodrigo, συνεργάστηκε στενά με τον Dan Nigro για την παραγωγή του «Hate Me If It Helps», ένα φλογερό και ακαταμάχητο κομμάτι.

‘HATE ME IF IT HELPS’ TMRW 9AM PST pic.twitter.com/n9ikxSRwKa — alexander23.eth (@alexander23) February 9, 2022

Όπως αποκαλύπτει ο Alexander 23, το «Hate Me If It Helps» ήρθε στη ζωή ενώ προσπαθούσε να διαχειριστεί το τέλος μιας σημαντικής σχέσης. «Είχα φτάσει σε ένα σημείο όπου συνειδητοποίησα ότι αγαπούσα αυτό το άτομο τόσο πολύ που δεν με ένοιαζε τι έπρεπε να κάνει για να νιώσει καλύτερα μετά τον χωρισμό. Οπότε αν όταν με κατηγορεί κάποιος για κάτι νιώθει καλύτερα, δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό», λέει.

Το υπέροχα γυρισμένο βίντεο για το «Hate Me If It Helps», σε σκηνοθεσία του Charles Mehling, ξεκινάει σε ένα έρημο, ερημικό τοπίο, όπου ο Alexander 23 κάθεται μόνος του πάνω σε ένα σκονισμένο πιάνο. Το βίντεο συνεχίζεται με μια σειρά υποβλητικών σκηνών, όπως διερχόμενα τρένα, εγκαταλελειμμένοι δρόμοι πόλεων, αμμόλοφοι φωτισμένοι με μια απόκοσμη κόκκινη λάμψη, ενώ σε ένα σημείο η μορφή του Alexander 23 τοποθετείται πάνω σε έναν μεγαλοπρεπή και σκοτεινό ουρανό.

Όπως και το ίδιο το τραγούδι, το βίντεο χαρακτηρίζεται από μια ακαταμάχητη ισορροπία μεταξύ του οικείου και του επικού, καλύπτοντας καλαίσθητα ένα ολόκληρο φάσμα συναισθημάτων.

Ο Alexander 23, ο οποίος έχει γίνει γνωστές για τις εκρηκτικές εμφανίσεις του, θα συνοδεύσει τον John Mayer στην περιοδεία «Sob Rock Tour 2022» στη Βόρεια Αμερική που θα ξεκινήσει στις 17 Φεβρουαρίου.

Μετά τις τελευταίες επιτυχίες του, όπως η εμφάνισή του στο εξώφυλλο του playlist «New Music Daily» του Apple Music, τη συνεργασία του ως παραγωγός και συνθέτης με καλλιτέχνες όπως οι Role Model, Tate McCrae, renforshort, κ.ά. και την υποψηφιότητα για βραβείο Grammy, ο Alexander 23 ετοιμάζεται τώρα να κυκλοφορήσει αυτή την άνοιξη το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ.