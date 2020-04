Νέο single: Alex Parker – «Sneakers & Weed»

Το «Sneakers & Weed» είναι το ιδανικό τραγούδι για να ξεφύγεις από την καθημερινότητά σου.

Γνωστός ως ένα από τους νεότερους και πιο ταλαντούχους DJs και MCs στην Ευρώπη, ο Alex Parker παρουσιάζει το single «Sneakers & Weed», σε μουσική και στίχους των Marius Dia και Holly Molly και παραγωγή από τον ίδιο.

Με το φρέσκο dance ήχο του και το μοναδικό music video του σε σκηνοθεσία της Isabella Szanto, το «Sneakers & Weed» είναι το ιδανικό τραγούδι για να ξεφύγεις από την καθημερινότητά σου.

Το βίντεο γυρίστηκε σε ένα από τα αγαπημένα μέρη του Alex στο Βουκουρέστι μαζί με τους φίλους του.

«Το concept του τραγουδιού είναι ένα θέμα που έχει πολύ μεγάλη παρουσία στη μοντέρνα pop κουλτούρα. Το τελικό αποτέλεσμα δίνει την απόλυτη funky αίσθηση που θέλαμε», δήλωσε ο καλλιτέχνης.

«Επίσης φτιάξαμε ένα πολύ cool μουσικό βίντεο με neon στοιχεία και εμένα και τους φίλους μου απλά να περνάμε καλά. Πιστεύω πως το mid-tempo house vibe με οριεντάλ στοιχεία που έχει το τραγούδι είναι αυτό που το κάνει ιδιαίτερο».

Ο Alex Parker έχει ήδη συνεργαστεί με σπουδαίους Ρουμάνους καλλιτέχνες όπως η Antonia, η Delia και οι Morandi και σαν παραγωγός αλλά και σαν καλλιτέχνης.

Έχει συμμετάσχει σε μερικά από τα πιο δημοφιλή φεστιβάλ της Ευρώπης, όπως το Untold και το Neversea. Επίσης έκανε μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο μεγαλύτερο ανεμόπαρκο στην Ευρώπη, στην Κωνστάντζα της Ρουμανίας.

Ο Alex Parker ξεκίνησε την καριέρα του το 2016 με το single «Tropical Sun», σε σύνθεση και παραγωγή του ίδιου και του Marius Moga.

Το 2017 συνεργάστηκε με την Alexandra Stan στο τραγούδι «Syncronize» και με τη Misha Miller στο «Fix Your Heart». To 2018 κυκλοφόρησε τα τραγούδια «Puffin ‘you», «Not A Goodbye» και «Secrets». O ταλαντούχος DJ ξεκίνησε το 2019 με το single «In My Mind» και συνέχισε με τα «Love Games» και «Addicted». O Alex Parker πέρασε το δεύτερο μισό της περασμένης χρονιάς στο Λος Άντζελες, δουλεύοντας με διεθνείς συνθέτες και παραγωγούς.

Το «Sneakers & Weed» κυκλοφορεί από την Panik Records.