Alesso και John Newman συνεργάζονται στο «Call Your Name»

Ο Alesso και ο John Newman θέλουν να βάλουν φωτιά στα καλοκαιρινά φεστιβάλ με τη συνεργασία τους.

Ο Alesso και ο John Newman συνεργάζονται για να κυκλοφορήσουν το νέο single «Call Your Name» από την Tomorrowland Music.

Η χαρακτηριστική μελωδία της παραγωγής του Alesso συνδυάζεται άψογα με την άμεσα αναγνωρίσιμη φωνή του John Newman και δημιουργεί ένα συναρπαστικό dance-pop anthem.

Γεμάτο πάθος και ευαισθησία, αυτό το τραγούδι ξεπερνάει τα όρια της dance-pop και παραμένει αξέχαστο.

Ο Alesso σχολιάζει: «Το “Call Your Name” είναι μια αναδρομή στην dance εποχή που όλοι γνωρίζουμε και αγαπάμε. Η φωνή του John προσθέτει πραγματικά μια αίσθηση νοσταλγίας. Όταν παίξαμε αυτό το κομμάτι, επιβεβαιώθηκε η άποψή μας ότι είναι φτιαγμένο για τις κεντρικές σκηνές των φεστιβάλ!»

Ο John Newman προσθέτει: «Η συνεργασία με τον Alesso σε αυτό το τραγούδι ήταν καταπληκτική. Το δουλεύουμε εδώ και αρκετά χρόνια και ανυπομονώ να δω το μωρό μας να παίρνει ζωή. Ελπίζω ότι θα κάνει σοβαρή ζημιά!».

Αυτή είναι η δεύτερη κυκλοφορία του John Newman από την Tomorrowland Music. Ο Βρετανός τραγουδιστής είχε κυκλοφορήσει στο παρελθόν το single «Hold On To My Love».

Το Σάββατο 29 Ιουλίου, ο John Newman θα εμφανιστεί στην εμβληματική κεντρική σκηνή του Tomorrowland, ενώ ο Σουηδός DJ και παραγωγός Alesso θα πάρει τη σκυτάλη το Σάββατο 22 Ιουλίου και την Κυριακή 30 Ιουλίου.

Ο Alesso (κατά κόσμον Alessandro Lindblad) γεννήθηκε στη Στοκχόλμη και έγινε γρήγορα γνωστός με remixes τραγουδιών των Tiësto, Swedish House Mafia και Avicii. Σύντομα έγινε ευρέως γνωστός για τις δικές του παραγωγές.

Έχει συνεργαστεί με τους Ryan Tedder των OneRepublic, Calvin Harris, Tove Lo, Liam Payne, James Bay, Marshmello, Sebastian Ingrosso των Swedish House Mafia, Hailee Steinfeld, Florida Georgia Line και Anitta, και στις μεγαλύτερες επιτυχίες του περιλαμβάνονται τα «If I Lose Myself», «Under Control», «Calling (Lose My Mind)», «Let Me Go», «Is That For Me» και «Words».

Η μουσική του Alesso έχει συγκεντρώσει πάνω από 5,5 δισεκατομμύρια streams.

Ο John Newman είναι ένας ευέλικτος DJ, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός που κάνει μουσική με τους δικούς του όρους. Η επιτυχία του «Feel The Love» (2012) σε συνεργασία με τους Rudimental έφτασε αμέσως στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μόλις ένα χρόνο αργότερα, ο John Newman επιβεβαίωσε ότι είχε μια μακρά καριέρα μπροστά του. Το τραγούδι «Love Me Again» από το παρθενικό άλμπουμ του «Tribute» έφτασε στο Top 10 σε περισσότερες από 30 χώρες και σήμερα μετρά πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια streams.

Το 2014, ο John Newman συνεργάστηκε με τον Calvin Harris στο «Blame», το οποίο σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ για το τραγούδι με τις περισσότερες αναπαραγωγές σε μία μόνο ημέρα εκείνη την εποχή και έγινε το πρώτο τραγούδι που συγκέντρωσε 10 εκατομμύρια streams στο Spotify σε λιγότερο από μία εβδομάδα.

Νωρίτερα φέτος, ο John Newman ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την One World Artists, η οποία του εξασφάλισε μια θέση στο line up του φεστιβάλ Tomorrowland.

Το Tomorrowland διεύρυνε την οικογένειά του με τη δική του δισκογραφική εταιρεία, την Tomorrowland Music.

Συνεργαζόμενη στενά τόσο με καλλιτέχνες όσο και με εταιρείες, τους υποστηρίζει σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ηχογράφηση και την κυκλοφορία μουσικής. Η εταιρεία συνεργάζεται με τη Virgin Distribution και τη Virgin Records της Universal Music Group.