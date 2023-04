Alesso και Ty Dolla $ign συνεργάζονται στο «Caught A Body»

Η συνεργασία του Alesso και του Ty Dolla $ign μαγνητίζει αμέσως.

Δύο κορυφαίοι αστέρες, ο Alesso και ο Ty Dolla $ign, συνεργάζονται στο νέο single «Caught A Body».

Τα δυναμικά κρουστά και η παραγωγή που παραπέμπει στη house μουσική των 90s δημιουργούν τη συνταγή για να γίνει το «Caught A Body» ένα τραγούδι που θα ξεχωρίσει στις δισκογραφίες και των δύο καλλιτεχνών.

Ο Alesso και ο Ty Dolla $ign έχουν δημιουργικό ένστικτο και οι δύο θέλουν συνεχώς να θέτουν τον πήχη όλο και πιο ψηλά.

Η συνεργασία τους στο single «Caught A Body» μαγνητίζει αμέσως και δίνει το έναυσμα για χορό. Ο Ty Dolla $ign προσθέτει μία δυναμική πινελιά στα μαγευτικά beats του Alesso και το αποτέλεσμα είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες μουσικές συναντήσεις της χρονιάς.

«Ο συμπατριώτης μου Alesso είναι ένας από τους καλύτερους DJs στον κόσμο, οπότε είναι τιμή μου που με προσκάλεσε να συμμετάσχω σε αυτό το τραγούδι. Σίγουρα δημιουργήσαμε ένα τραγούδι που θα είναι ιδανικό για τα καλοκαιρινά πάρτι», λέει ο Ty Dolla $ign.

Ο Alesso προσθέτει: «Είμαι λάτρης αυτού του τραγουδιού εδώ και μερικούς μήνες. Είναι ένας αρκετά νέος ήχος για εμένα, κάτι που είναι συναρπαστικό! Ελπίζω να σας αρέσει τόσο πολύ όσο και σε εμένα».

Πέρυσι, ο Alesso κατέκτησε τα charts με το ντουέτο του με τη Zara Larsson στο «Words». Το τραγούδι έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 235 εκατομμύρια streams παγκοσμίως.

Ο Alesso είναι ένας από τους πιο αντισυμβατικούς καλλιτέχνες της dance μουσικής. Έχει συνεργαστεί με αστέρες όπως ο Ryan Tedder των OneRepublic, ο Calvin Harris, ο Tove Lo, ο Liam Payne, ο James Bay, ο Marshmello, ο Sebastian Ingrosso των Swedish House Mafia, η Hailee Steinfeld, η Florida Georgia Line, η Anitta και πολλούς άλλους.

Στις μεγαλύτερες επιτυχίες του περιλαμβάνονται τα «If I Lose Myself», «Under Control», «Calling (Lose My Mind)», «Let Me Go», «Is That For Me» και το «Words».

Ο Alesso έχει εμφανιστεί σε μεγάλα φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο, όπως το Tomorrowland, το Ultra Music Festival και το Electric Daisy Carnival. Τον Ιανουάριο του 2022, έκανε το ντεμπούτο του στο «Saturday Night Live» μαζί με την Katy Perry.

Ο Ty Dolla $ign ονομάστηκε «ένα από τα πλουσιότερα R&B ταλέντα της τελευταίας δεκαετίας» από το The New York Timers. Έχει διαμορφώσει τον ήχο του σύγχρονου mainstream με τραγούδια όπως τα «Paranoid», «Or Nah», «Blasé», «Psycho» με τον Post Malone και «Work From Home» με τους Fifth Harmony, ο υποψήφιος για Grammy καλλιτέχνης.

Ο Ty Dolla $ign έχει γράψει μουσική και έχει κάνει παραγωγή για μεγαθήρια όπως οι Jay-Z & Beyoncé, Kanye West, Rihanna, Mariah Carey, Drake, Chris Brown, Christina Aguilera, Khalid, Wiz Khalifa και πολλούς άλλους.

Στο ενεργητικό του έχει περισσότερα από 10,5 δισεκατομμύρια streams, πωλήσεις 10 εκατομμυρίων singles και πάνω από 50 πλατινένιους και χρυσούς δίσκους μόνο στις ΗΠΑ.

Η δισκογραφία του περιλαμβάνει τα επιτυχημένα άλμπουμ «Free TC» (2015), «Beach House 3» (2017) και «Featuring Ty Dolla $ign» (2020), καθώς και τα διαχρονικά mixtapes «Beach House», «Beach House 2», «Sign Language», «Airplane Mode» και «Campaign».