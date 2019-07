Ένα απροσδόκητο δώρο έκανε η Alessia Cara στους θαυμαστές της.

Η Alessia Cara παρουσιάζει το νέο τραγούδι «Ready», το πρώτο single από το επερχόμενο EP «This Summer» που θα κυκλοφορήσει στις 6 Σεπτεμβρίου από την Def Jam Recordings / Universal Music.

Το «Ready» έκανε πρεμιέρα κατά τη διάρκεια της αποκλειστικής συνέντευξης της Alesia στη ραδιοφωνική εκπομπή «Elvis Duran and the Morning Show» του νεοϋορκέζικου σταθμού z100.

«Με έπιασε ξαφνικά το μικρόβιο της έμπνευσης και δημιούργησα ένα EP. Ονομάζεται “This Summer”. Θα κυκλοφορώ ένα νέο τραγούδι κάθε δύο εβδομάδες περίπου», ανέφερε η Καναδή τραγουδίστρια και δημιουργός.

Η Alessia Cara ανακοίνωσε επίσης το πρόγραμμα το αμερικανικό σκέλος για την περιοδεία της «The Pains Of Growing», στο οποίο θα τη συνοδεύει ο Ryland James. Αυτό το διάστημα περιοδεύει στο πλευρό του Shawn Mendes.

Το «Ready» διαδέχεται το «Out Of Love», το hit single από το δεύτερο ολοκληρωμένο δίσκο της Cara, το «The Pains Of Growing» που κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2018 και απέσπασε θετικές κριτικές από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Μεταξύ άλλων διακρίσεων, η Alessia Cara έχει κερδίσει ένα βραβείο Grammy για τον «Καλύτερο Νέο Καλλιτέχνη», ένα Juno Award για το «Pop Άλμπουμ της Χρονιάς» με το «Know-It-All», ένα iHeart Radio Music Award για το «Βίντεο της Χρονιάς» με τη συνεργασία της με τον Logic και τον Khalid στο «1-800-273-8255», δύο MTV Video Music Awards και δύο συνεχόμενα ASCAP Pop Awards.

Βρείτε το «Ready» και στο Spotify: