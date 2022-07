Η Alessia Cara κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «In The Meantime»

Το τρίτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Alessia Cara.

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Alessia Cara κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ της «In The Meantime» και παράλληλα αποκαλύπτει το μουσικό βίντεο για το τραγούδι «Best Days».

Η Alessia Cara χρησιμοποιεί την pop μουσική ως ημερολόγιο.

Από τότε που απογειώθηκε η καριέρας της με τον απόλυτο ύμνο της μοναξιάς, το single «Here» το 2015, έχει ωριμάσει μαζί με το κοινό της και έχει καταγράψει τα σκαμπανεβάσματα της εφηβείας και της ενηλικίωσης με καθαρή ματιά και κοφτερή πένα.

Από πολλές απόψεις, το τρίτο άλμπουμ της Alessia Cara είναι το στιγμιότυπο μιας καλλιτέχνιδας που επεξεργάζεται επιτέλους την αλματώδη άνοδό της στη μουσική βιομηχανία.

Την κυκλοφορία του «In The Meantime» προανήγγειλαν δύο νέα τραγούδια που αποκαλύφθηκαν μαζί τον προηγούμενο Ιούλιο, το «Sweet Dream» και το «Shapeshifter», το οποίο συνοδεύτηκε από ένα μουσικό βίντεο όπου η Alessia Cara δοκίμασε τις τις υποκριτικές ικανότητές της αλλάζοντας πρόσωπα.

Η Alessia Cara φέρνει τα ενδοσκοπικά τραγούδια της σε ένα νέο κεφάλαιο της ζωής της.

Στο «In The Meantime», το οποίο κυκλοφορεί από την Def jam Recordings / Universal Music, η νεανική ανησυχία δίνει τη θέση της στην ανία της ηλικίας των 20. Τραγουδάει για το πέρασμα του χρόνου, την ερωτική απογοήτευση και τα συναισθήματα ανεπάρκειας.

Αιχμηρή και ενδοσκοπική όπως πάντα, η Alessia Cara συνεχίζει να στέκεται τόσο ως pop star όσο και ως «αυτοθεραπεύτρια», αναφέρουν οι New York Times.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του «In The Meantime», η Alessia Cara, χάρη στις μοναδική στο είδος της φωνή της και τις δυναμικές ερμηνείες της, συμμετείχε σε μία σειρά από προβεβλημένα άλμπουμ.

Συμμετείχε στην επική συλλογή «The Metallica Blacklist», όπου συνάντησε το γυναικείο μεξικάνικο τρίδυμο των The Warning σε μια νέα ατμοσφαιρική διασκευή του «Enter Sandman», ενώ συνυπέγραψε και ερμήνευσε το τραγούδι «The Use In Trying» για την ταινία κινουμένων σχεδίων «PAW Patrol: The Movie».

Επίσης η Alessia Cara θα ερμηνεύσει το τραγούδι της πολυσυζητημένης σειράς κινουμένων σχεδίων «Blade Runner: Black Lotus» που θα κάνει πρεμιέρα αυτό το φθινόπωρο για να συστήσει την Elle, μια νεαρή γυναίκα που προσπαθεί να εκδικηθεί όσους την αδίκησαν, να κατανοήσει την ταυτότητά της και να ανακαλύψει τα μυστήρια του παρελθόντος της.

Τους τίτλους αρχής της σειράς θα επενδύσει ένα πρωτότυπο τραγούδι με τιτλο «Feel You Now», το οποίο φέρει τις υπογραφές της Alesia Cara και του υποψήφιου για Grammy παραγωγό Michael Hodges).

Ακούστε επίσης το άλμπουμ «In The Meantime» στο YouTube: