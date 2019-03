Ένα όμορφο τραγούδι και ένα τρυφερό video clip για την ανιδιοτελή αγάπη.

Ο Ισπανός Alejandro Sanz αποκαλύπτει τη συνεργασία του με την pop star Camila Cabello στο τραγούδι «Mi Persona Favorita».

Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από την κυκλοφορία του «Sirope», του τελευταίου studio album του Alejandro Sanz. Το διάστημα που μεσολάβησε, ο Ισπανός καλλιτέχνης δε σταμάτησε να εργάζεται πυρετωδώς για το «#ELDISCO», τη νέα δισκογραφική δουλειά του που θα κυκλοφορήσουν στις 5 Απριλίου από τη Universal Music.

Το «#ELDISCO» είναι έργο που γεννήθηκε μέσα από τη μάθηση, μέσα από την ανάμειξη του καλλιτέχνη με τις νέες συνθέσεις. Το άλμπουμ έχει ήδη παρουσιάσει δύο προπομπούς, το «I Have Nothing» και το «Back In The City», και αναπτύσσεται ημέρα με την ημέρα, περνώντας από μία διαδικασία μετασχηματισμού κατά τα διάφορα στάδια της κύησής του.

Ο δίσκος ηχογραφήθηκε από το Μάρτιο έως τον Οκτώβριο του 2018 στα Art House Studios και στα MOW Studios στο Μαϊάμι. Την παραγωγή ανέλαβαν ο Julio Reyes Copello, ο οποίος έχει ήδη συνεργαστεί με τον Sanz στο «La música no se toca» (2012), ο Alfonso Pérez, αναντικατάστατος μουσικός στις περιοδείες του Sanz από το 1997, και ο ίδιος ο Alejandro Sanz.

Τη μίξη πραγματοποίησε ο Trevor Muzzy (Lady Gaga, Jennifer Lopez, Jason Derulo) και το mastering ο Gene Grimaldi (Sting, Johnny Cash, Lady Gaga).

Το «#ELDISCO» περιέχει συνολικά 10 τραγούδια, μεταξύ των οποίων περίοπτη θέση έχουν οι συναντήσεις του Alejandro Sanz με την αγαπημένη Camila Cabello στο «Mi Persona Favorita», με τον αστέρα της reggaeton Nicky Jam στο «Back In The City», με τον Πορτορικανό ράπερ Residente στο «Los Lugares» και με την Καταλανή τραγουδίστρια – τραγουδοποιό Judit Neddermann στο «Este Segundo».

Η συνεργασία με του Alejandro Sanz με την Camila Cabello στο «Mi Persona Favorita» μόλις κυκλοφόρησε και συνοδεύεται από ένα τρυφερό video clip όπου ζευγάρια όλων των ηλικιών και όλων των καταβολών εκφράζουν και μοιράζονται δημόσια την αγάπη τους.