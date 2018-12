Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ για την 50ή εβδομάδα του 2018, όπως καταγράφονται στο επίσημο IFPI Chart.

Στο Νο. 1 του επίσημου IFPI Chart παραμένει για τρίτη συνολικά εβδομάδα (και δεύτερη συνεχόμενη) το soundtrack της κινηματογραφικής ταινίας «Bohemian Rhapsody».

Το φιλμ αναφέρεται στη δημοφιλή μπάντα των Queen, στη μουσική της αλλά και στον εκκεντρικό τραγουδιστή τους, τον Freddie Mercury.

To άλμπουμ του sountrack περιλαμβάνει μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια των Queen, όπως τα «Bohemian Rhapsody», «We Are The Champions», «The Show Must Go On», «We Will Rock You», ενώ για πρώτη φορά στα χρονικά, κυκλοφορούν ως κομμάτι του soundtrack τραγούδια από την επική συναυλία «Live Aid» του 1985.

Από τις νέες εισόδους στο IFPI Chart ξεχωρίζουν η platinum edition του άλμπουμ «Βασίλισσα» (Νο. 14) της Ελένης Φουρέιρα, το «Bandiera Rossa: Ψηλά Μέσα Στη Βροχή» (Νο. 55) του Διονύση Τσακνή και το «Caution» (Νο. 67) της Mariah Carey.

Στην κατάταξη επιστρέφουν μεταξύ άλλων:

Το «…Και Ο Έρως Θεός Είναι…» (Νο. 7) του Νότη Σφακιανάκη, το «Έλα Και Ράγισε Τον Κόσμο Μου» (Νο. 63) της Βιολέτας Ίκαρη, το «Σπάσε Τους Δείκτες» (Νο. 66) της Καίτης Γαρμπή, το «25 Για Πάντα» (Νο. 69) της Ευρυδίκης, το «Born To Die» (Νο. 70) της Lana Del Rey και το «Δε Σε Φοβάμαι Ουρανέ» της Πάολα (Νο. 74).