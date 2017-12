# ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BEST STATUS

1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 10 MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 –

2 ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ HEAVEN MUSIC 2 UP

3 ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΑ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 NE

4 VARIOUS ARTISTS NON STOP MIX 13 BY NIKOS HALKOUSIS HEAVEN MUSIC 1 DOWN

5 VARIOUS ARTISTS MINOS 2018 MINOS-EMI / UNIVERSAL 5 NE

6 U2 SONGS OF EXPERIENCE MINOS-EMI / UNIVERSAL 6 UP

7 SWIFT TAYLOR REPUTATION MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 DOWN

8 ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΗΤΗ ΜΕ ΛΕΝΕ MINOS-EMI / UNIVERSAL 8 UP

9 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ HEAVEN MUSIC 1 DOWN

10 HORAN NIALL FLICKER MINOS-EMI / UNIVERSAL 10 –

11 ΜΑΤΣΑΣ ΜΙΝΩΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ MINOS-EMI / UNIVERSAL 11 UP

11 ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΘΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΛΕΓΕ Ο ΕΝΑΣ ΛΕΓΕ Ο ΑΛΛΟΣ COBALT / WARNER 11 UP

13 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ HEAVEN MUSIC 9 –

14 IRON MAIDEN BOOK OF SOULS LIVE COBALT / WARNER 4 DOWN

15 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚAI ΚΑΛΑΝΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 11 UP

15 ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 18+ MINOS-EMI / UNIVERSAL 15 UP

17 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 UP

18 FONSI LUIS DESPACITO & MIS GRANDES EXITOS MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 UP

19 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΤΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ HEAVEN MUSIC 2 UP

20 PINK FLOYD THE WALL COBALT / WARNER 4 DOWN

21 SCORPIONS BORN TO TOUCH YOUR FEELINGS – BEST OF ROCK BALLADS SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 21 UP

22 SMITH SAM THE THRILL OF IT ALL MINOS-EMI / UNIVERSAL 8 UP

23 MICHAEL GEORGE LISTEN WITHOUT PREJUDICE 25 SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 5 UP

24 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ – 24 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ HEAVEN MUSIC 1 RE

25 ΕΥΡΙΔΙΚΗ 25 ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ PANIK 11 UP

26 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝΕ ΛΑΘΡΑΙΑ COBALT / WARNER 5 UP

27 SHEERAN ED DIVIDE COBALT / WARNER 5 RE

28 VARIOUS ARTISTS MARIAH CAREY’S ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU (OST) SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 28 UP

29 VARIOUS ARTISTS ALL THE HITS 2018 HEAVEN MUSIC 8 RE

30 KAYNE IDRA MIC DROP MINOS-EMI / UNIVERSAL 30 UP

31 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΕΔΩ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ HEAVEN MUSIC 31 NE

32 CURRENTZIS TEODOR TCHAIKOVSKY: SYMPH. #6 SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 32 NE

33 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙΝΕ COBALT / WARNER 7 –

34 DRAKE VIEWS MINOS-EMI / UNIVERSAL 10 UP

35 PINK FLOYD THE DARK SIDE OF THE MOON COBALT / WARNER 7 DOWN

36 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ MINOS-EMI / UNIVERSAL 2 UP

37 METALLICA MASTER OF PUPPETS MINOS-EMI / UNIVERSAL 11 DOWN

38 ΝΙΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΖΩΕΣ FEELGOOD 38 UP

39 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ – Η ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙ HEAVEN MUSIC 32 RE

39 PLAYMEN THE PLAYBOOK PANIK 39 UP

41 ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 7 UP

42 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΑΡΙΣ LIVE ’92-’97 COBALT / WARNER 20 RE

43 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 6 RE

44 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 30 LIVE ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ HEAVEN MUSIC 8 UP

44 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ LIVE HEAVEN MUSIC 1 UP

44 ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ LIVE HEAVEN MUSIC 5 UP

47 THE ROLLING STONES ON AIR MINOS-EMI / UNIVERSAL 47 UP

48 PINK FLOYD WISH YOU WERE HERE COBALT / WARNER 27 RE

49 VARIOUS ARTISTS ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ FEELGOOD 11 RE

50 ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΙΛΙΑ ΚΑΛΩΣ ΕΣΜΙΞΑΜΕ MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 UP

50 BLACK SABBATH THE END MINOS-EMI / UNIVERSAL 28 DOWN

52 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ HEAVEN MUSIC 52 RE

53 ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ BEST OF 2008 – 2014 HEAVEN MUSIC 1 UP

54 GALLAGHER NOEL WHO BUILT THE MOON? MINOS-EMI / UNIVERSAL 54 NE

55 ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 DOWN

56 ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΤΖΟΚΟΝΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 RE

57 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΥΤΗ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕΝΕΙ MINOS-EMI / UNIVERSAL 21 UP

58 YO-YO MA, EMANUEL AX, LEONIDAS KAVAKOS BRAHMS: THE PIANO TRIOS SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 50 DOWN

59 LAMAR KENDRICK DAMN. MINOS-EMI / UNIVERSAL 14 RE

60 KOZA MOSTRA CORRIDA PANIK 57 UP

61 EAGLES HOTEL CALIFORNIA COBALT / WARNER 61 UP

62 FRANGOULIS MARIO TALES OF CHRISTMAS MINOS-EMI / UNIVERSAL 5 UP

62 LOVATO DEMI TELL ME YOU LOVE ME MINOS-EMI / UNIVERSAL 34 UP

64 JACKSON MICHAEL SCREAM SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 30 RE

65 ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΣΑ ΝΙΩΘΩ COBALT / WARNER 1 UP

65 ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΒΑΒΕΛ FEELGOOD 2 RE

65 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΛΑΧΑΝΟΧΩΡΑ HEAVEN MUSIC 25 RE

68 BARNETT COURTNEY & VILE KURT LOTTA SEA LICE FEELGOOD 68 NE

69 ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΜΟΥ MINOS-EMI / UNIVERSAL 5 RE

69 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ /ΠΕΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΒΩΤΟΣ MINOS-EMI / UNIVERSAL 4 UP

71 SINATRA FRANK ULTIMATE CHRISTMAS MINOS-EMI / UNIVERSAL 71 NE

72 KUBELIK 10 SYMPHONIES MINOS-EMI / UNIVERSAL 72 UP

72 THE SAILING TOMATOES DIVE MINOS-EMI / UNIVERSAL 61 UP

72 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΛΑΧΑΝΑ & ΧΑΧΑΝΑ: ΤΡΑΓΟΥΔΟΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ HEAVEN MUSIC 72 NE

75 PINK FLOYD THE DIVISION BELL COBALT / WARNER 17 RE