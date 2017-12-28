Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ για την 50η εβδομάδα του 2017, όπως καταγράφονται στο επίσημο IFPI Chart.
Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales
Εβδομάδα: 50/2017
Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα διατηρεί τα σκήπτρα της κατάταξης ο Νίκος Οικονομόπουλος.
Ο καλύτερος και πιο επιτυχημένος τραγουδιστής της γενιάς του συμπληρώνει δέκα χρόνια δράσης στην ελληνική δισκογραφία και κυκλοφόρησε το δέκατο ολοκληρωμένο δίσκο της καριέρας του με τίτλο «10», ο οποίος έκανε ντεμπούτο στο Νο1 του IFPI Chart.
Η Έλενα Παπαρίζου φέρνει το «Ουράνιο Τόξο» στις ζωές μας με το ολοκαίνουριο άλμπουμ της που συστήνει τις πιο «πολύχρωμες» αποχρώσεις της. Η Ελληνίδα ντίβα της pop κάνει δυναμική είσοδο στο Νο3 της λίστας με τη νέα δισκογραφική δουλειά της.
Στη δεύτερη θέση του Top 75 αναρριχάται για πρώτη φορά και ο καινούριος δίσκος του Νίκου Βέρτη, με τίτλο «Ερωτευμένος».
Οι χριστουγεννιάτικες κυκλοφορίες έχουν φυσικά την τιμητική τους, αφού παρατηρούμε εορταστικά άλμπουμ όλων των ειδών: Από pop με τη «βασίλισσα» των Χριστουγέννων Mariah Carey μέχρι παιδικά από τον Γιώργο Θεοφάνους και κλασικά με τον Μάριο Φραγκούλη και τον Frank Sinatra.
|#
|ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
|ΤΙΤΛΟΣ
|ΕΤΑΙΡΕΙΑ
|BEST
|STATUS
|1
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
|10
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|–
|2
|ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ
|HEAVEN MUSIC
|2
|UP
|3
|ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΑ
|ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|3
|NE
|4
|VARIOUS ARTISTS
|NON STOP MIX 13 BY NIKOS HALKOUSIS
|HEAVEN MUSIC
|1
|DOWN
|5
|VARIOUS ARTISTS
|MINOS 2018
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|5
|NE
|6
|U2
|SONGS OF EXPERIENCE
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|6
|UP
|7
|SWIFT TAYLOR
|REPUTATION
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|3
|DOWN
|8
|ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΑΛΗΤΗ ΜΕ ΛΕΝΕ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|8
|UP
|9
|ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ
|HEAVEN MUSIC
|1
|DOWN
|10
|HORAN NIALL
|FLICKER
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|10
|–
|11
|ΜΑΤΣΑΣ ΜΙΝΩΣ
|ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|11
|UP
|11
|ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΘΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
|ΛΕΓΕ Ο ΕΝΑΣ ΛΕΓΕ Ο ΑΛΛΟΣ
|COBALT / WARNER
|11
|UP
|13
|ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
|ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ
|HEAVEN MUSIC
|9
|–
|14
|IRON MAIDEN
|BOOK OF SOULS LIVE
|COBALT / WARNER
|4
|DOWN
|15
|ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
|ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚAI ΚΑΛΑΝΤΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|11
|UP
|15
|ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
|18+
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|15
|UP
|17
|ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|UP
|18
|FONSI LUIS
|DESPACITO & MIS GRANDES EXITOS
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|UP
|19
|ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
|ΤΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ
|HEAVEN MUSIC
|2
|UP
|20
|PINK FLOYD
|THE WALL
|COBALT / WARNER
|4
|DOWN
|21
|SCORPIONS
|BORN TO TOUCH YOUR FEELINGS – BEST OF ROCK BALLADS
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|21
|UP
|22
|SMITH SAM
|THE THRILL OF IT ALL
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|8
|UP
|23
|MICHAEL GEORGE
|LISTEN WITHOUT PREJUDICE 25
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|5
|UP
|24
|ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
|ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ – 24 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
|HEAVEN MUSIC
|1
|RE
|25
|ΕΥΡΙΔΙΚΗ
|25 ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
|PANIK
|11
|UP
|26
|ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
|ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝΕ ΛΑΘΡΑΙΑ
|COBALT / WARNER
|5
|UP
|27
|SHEERAN ED
|DIVIDE
|COBALT / WARNER
|5
|RE
|28
|VARIOUS ARTISTS
|MARIAH CAREY’S ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU (OST)
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|28
|UP
|29
|VARIOUS ARTISTS
|ALL THE HITS 2018
|HEAVEN MUSIC
|8
|RE
|30
|KAYNE IDRA
|MIC DROP
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|30
|UP
|31
|ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
|ΕΔΩ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
|HEAVEN MUSIC
|31
|NE
|32
|CURRENTZIS TEODOR
|TCHAIKOVSKY: SYMPH. #6
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|32
|NE
|33
|ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙΝΕ
|COBALT / WARNER
|7
|–
|34
|DRAKE
|VIEWS
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|10
|UP
|35
|PINK FLOYD
|THE DARK SIDE OF THE MOON
|COBALT / WARNER
|7
|DOWN
|36
|ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|2
|UP
|37
|METALLICA
|MASTER OF PUPPETS
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|11
|DOWN
|38
|ΝΙΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΖΩΕΣ
|FEELGOOD
|38
|UP
|39
|ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
|ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ – Η ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
|HEAVEN MUSIC
|32
|RE
|39
|PLAYMEN
|THE PLAYBOOK
|PANIK
|39
|UP
|41
|ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ
|ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|7
|UP
|42
|ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΑΡΙΣ
|LIVE ’92-’97
|COBALT / WARNER
|20
|RE
|43
|ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
|ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|6
|RE
|44
|ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
|30 LIVE ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
|HEAVEN MUSIC
|8
|UP
|44
|ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ
|LIVE
|HEAVEN MUSIC
|1
|UP
|44
|ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ LIVE
|HEAVEN MUSIC
|5
|UP
|47
|THE ROLLING STONES
|ON AIR
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|47
|UP
|48
|PINK FLOYD
|WISH YOU WERE HERE
|COBALT / WARNER
|27
|RE
|49
|VARIOUS ARTISTS
|ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
|FEELGOOD
|11
|RE
|50
|ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΧΙΛΙΑ ΚΑΛΩΣ ΕΣΜΙΞΑΜΕ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|UP
|50
|BLACK SABBATH
|THE END
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|28
|DOWN
|52
|ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
|ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ
|HEAVEN MUSIC
|52
|RE
|53
|ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|BEST OF 2008 – 2014
|HEAVEN MUSIC
|1
|UP
|54
|GALLAGHER NOEL
|WHO BUILT THE MOON?
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|54
|NE
|55
|ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ
|ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|3
|DOWN
|56
|ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ
|ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΤΖΟΚΟΝΤΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|3
|RE
|57
|ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
|ΑΥΤΗ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕΝΕΙ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|21
|UP
|58
|YO-YO MA, EMANUEL AX, LEONIDAS KAVAKOS
|BRAHMS: THE PIANO TRIOS
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|50
|DOWN
|59
|LAMAR KENDRICK
|DAMN.
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|14
|RE
|60
|KOZA MOSTRA
|CORRIDA
|PANIK
|57
|UP
|61
|EAGLES
|HOTEL CALIFORNIA
|COBALT / WARNER
|61
|UP
|62
|FRANGOULIS MARIO
|TALES OF CHRISTMAS
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|5
|UP
|62
|LOVATO DEMI
|TELL ME YOU LOVE ME
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|34
|UP
|64
|JACKSON MICHAEL
|SCREAM
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|30
|RE
|65
|ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΟΣΑ ΝΙΩΘΩ
|COBALT / WARNER
|1
|UP
|65
|ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ
|ΒΑΒΕΛ
|FEELGOOD
|2
|RE
|65
|ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
|ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΛΑΧΑΝΟΧΩΡΑ
|HEAVEN MUSIC
|25
|RE
|68
|BARNETT COURTNEY & VILE KURT
|LOTTA SEA LICE
|FEELGOOD
|68
|NE
|69
|ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΜΟΥ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|5
|RE
|69
|ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ /ΠΕΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΚΙΒΩΤΟΣ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|4
|UP
|71
|SINATRA FRANK
|ULTIMATE CHRISTMAS
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|71
|NE
|72
|KUBELIK
|10 SYMPHONIES
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|72
|UP
|72
|THE SAILING TOMATOES
|DIVE
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|61
|UP
|72
|ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
|ΛΑΧΑΝΑ & ΧΑΧΑΝΑ: ΤΡΑΓΟΥΔΟΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ
|HEAVEN MUSIC
|72
|NE
|75
|PINK FLOYD
|THE DIVISION BELL
|COBALT / WARNER
|17
|RE
|75
|VARIOUS ARTISTS
|JAZZ LOVES DISNEY 2-A KID
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|75
|NE
Επεξήγηση συμβολισμών IFPI Chart:
BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί στο IFPI Chart
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση
Δεδομένα: IFPI