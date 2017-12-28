Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ για την 50η εβδομάδα του 2017, όπως καταγράφονται στο επίσημο IFPI Chart.

Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales

Εβδομάδα: 50/2017

Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα διατηρεί τα σκήπτρα της κατάταξης ο Νίκος Οικονομόπουλος.

Ο καλύτερος και πιο επιτυχημένος τραγουδιστής της γενιάς του συμπληρώνει δέκα χρόνια δράσης στην ελληνική δισκογραφία και κυκλοφόρησε το δέκατο ολοκληρωμένο δίσκο της καριέρας του με τίτλο «10», ο οποίος έκανε ντεμπούτο στο Νο1 του IFPI Chart.

Η Έλενα Παπαρίζου φέρνει το «Ουράνιο Τόξο» στις ζωές μας με το ολοκαίνουριο άλμπουμ της που συστήνει τις πιο «πολύχρωμες» αποχρώσεις της. Η Ελληνίδα ντίβα της pop κάνει δυναμική είσοδο στο Νο3 της λίστας με τη νέα δισκογραφική δουλειά της.

Στη δεύτερη θέση του Top 75 αναρριχάται για πρώτη φορά και ο καινούριος δίσκος του Νίκου Βέρτη, με τίτλο «Ερωτευμένος».

Οι χριστουγεννιάτικες κυκλοφορίες έχουν φυσικά την τιμητική τους, αφού παρατηρούμε εορταστικά άλμπουμ όλων των ειδών: Από pop με τη «βασίλισσα» των Χριστουγέννων Mariah Carey μέχρι παιδικά από τον Γιώργο Θεοφάνους και κλασικά με τον Μάριο Φραγκούλη και τον Frank Sinatra.

# ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BEST STATUS
1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 10 MINOS-EMI / UNIVERSAL 1
2 ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ HEAVEN MUSIC 2 UP
3 ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΑ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 NE
4 VARIOUS ARTISTS NON STOP MIX 13 BY NIKOS HALKOUSIS HEAVEN MUSIC 1 DOWN
5 VARIOUS ARTISTS MINOS 2018 MINOS-EMI / UNIVERSAL 5 NE
6 U2 SONGS OF EXPERIENCE MINOS-EMI / UNIVERSAL 6 UP
7 SWIFT TAYLOR REPUTATION MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 DOWN
8 ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΗΤΗ ΜΕ ΛΕΝΕ MINOS-EMI / UNIVERSAL 8 UP
9 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ HEAVEN MUSIC 1 DOWN
10 HORAN NIALL FLICKER MINOS-EMI / UNIVERSAL 10
11 ΜΑΤΣΑΣ ΜΙΝΩΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ MINOS-EMI / UNIVERSAL 11 UP
11 ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΘΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΛΕΓΕ Ο ΕΝΑΣ ΛΕΓΕ Ο ΑΛΛΟΣ COBALT / WARNER 11 UP
13 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ HEAVEN MUSIC 9
14 IRON MAIDEN BOOK OF SOULS LIVE COBALT / WARNER 4 DOWN
15 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚAI ΚΑΛΑΝΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 11 UP
15 ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 18+ MINOS-EMI / UNIVERSAL 15 UP
17 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 UP
18 FONSI LUIS DESPACITO & MIS GRANDES EXITOS MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 UP
19 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΤΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ HEAVEN MUSIC 2 UP
20 PINK FLOYD THE WALL COBALT / WARNER 4 DOWN
21 SCORPIONS BORN TO TOUCH YOUR FEELINGS – BEST OF ROCK BALLADS SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 21 UP
22 SMITH SAM THE THRILL OF IT ALL MINOS-EMI / UNIVERSAL 8 UP
23 MICHAEL GEORGE LISTEN WITHOUT PREJUDICE 25 SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 5 UP
24 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ – 24 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ HEAVEN MUSIC 1 RE
25 ΕΥΡΙΔΙΚΗ 25 ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ PANIK 11 UP
26 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝΕ ΛΑΘΡΑΙΑ  COBALT / WARNER 5 UP
27 SHEERAN ED DIVIDE COBALT / WARNER 5 RE
28 VARIOUS ARTISTS MARIAH CAREY’S ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU (OST) SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 28 UP
29 VARIOUS ARTISTS ALL THE HITS 2018 HEAVEN MUSIC 8 RE
30 KAYNE IDRA MIC DROP MINOS-EMI / UNIVERSAL 30 UP
31 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΕΔΩ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ HEAVEN MUSIC 31 NE
32 CURRENTZIS TEODOR TCHAIKOVSKY: SYMPH. #6 SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 32 NE
33 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙΝΕ COBALT / WARNER 7
34 DRAKE VIEWS MINOS-EMI / UNIVERSAL 10 UP
35 PINK FLOYD THE DARK SIDE OF THE MOON COBALT / WARNER 7 DOWN
36 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ MINOS-EMI / UNIVERSAL 2 UP
37 METALLICA MASTER OF PUPPETS MINOS-EMI / UNIVERSAL 11 DOWN
38 ΝΙΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΖΩΕΣ FEELGOOD 38 UP
39 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ – Η ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙ HEAVEN MUSIC 32 RE
39 PLAYMEN THE PLAYBOOK PANIK 39 UP
41 ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 7 UP
42 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΑΡΙΣ LIVE ’92-’97 COBALT / WARNER 20 RE
43 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 6 RE
44 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 30 LIVE ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ HEAVEN MUSIC 8 UP
44 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ LIVE HEAVEN MUSIC 1 UP
44 ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ LIVE HEAVEN MUSIC 5 UP
47 THE ROLLING STONES ON AIR MINOS-EMI / UNIVERSAL 47 UP
48 PINK FLOYD WISH YOU WERE HERE COBALT / WARNER 27 RE
49 VARIOUS ARTISTS ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ FEELGOOD 11 RE
50 ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΙΛΙΑ ΚΑΛΩΣ ΕΣΜΙΞΑΜΕ MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 UP
50 BLACK SABBATH THE END MINOS-EMI / UNIVERSAL 28 DOWN
52 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ HEAVEN MUSIC 52 RE
53 ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ BEST OF 2008 – 2014 HEAVEN MUSIC 1 UP
54 GALLAGHER NOEL WHO BUILT THE MOON? MINOS-EMI / UNIVERSAL 54 NE
55 ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 DOWN
56 ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΤΖΟΚΟΝΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 RE
57 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΥΤΗ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕΝΕΙ MINOS-EMI / UNIVERSAL 21 UP
58 YO-YO MA, EMANUEL AX, LEONIDAS KAVAKOS BRAHMS: THE PIANO TRIOS SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 50 DOWN
59 LAMAR KENDRICK DAMN. MINOS-EMI / UNIVERSAL 14 RE
60 KOZA MOSTRA CORRIDA PANIK 57 UP
61 EAGLES HOTEL CALIFORNIA COBALT / WARNER 61 UP
62 FRANGOULIS MARIO TALES OF CHRISTMAS MINOS-EMI / UNIVERSAL 5 UP
62 LOVATO DEMI TELL ME YOU LOVE ME MINOS-EMI / UNIVERSAL 34 UP
64 JACKSON MICHAEL SCREAM SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 30 RE
65 ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΣΑ ΝΙΩΘΩ COBALT / WARNER 1 UP
65 ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΒΑΒΕΛ FEELGOOD 2 RE
65 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΛΑΧΑΝΟΧΩΡΑ HEAVEN MUSIC 25 RE
68 BARNETT COURTNEY & VILE KURT LOTTA SEA LICE FEELGOOD 68 NE
69 ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΜΟΥ MINOS-EMI / UNIVERSAL 5 RE
69 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ /ΠΕΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΒΩΤΟΣ MINOS-EMI / UNIVERSAL 4 UP
71 SINATRA FRANK ULTIMATE CHRISTMAS MINOS-EMI / UNIVERSAL 71 NE
72 KUBELIK 10 SYMPHONIES MINOS-EMI / UNIVERSAL 72 UP
72 THE SAILING TOMATOES DIVE MINOS-EMI / UNIVERSAL 61 UP
72 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΛΑΧΑΝΑ & ΧΑΧΑΝΑ: ΤΡΑΓΟΥΔΟΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ HEAVEN MUSIC 72 NE
75 PINK FLOYD THE DIVISION BELL COBALT / WARNER 17 RE
75 VARIOUS ARTISTS JAZZ LOVES DISNEY 2-A KID MINOS-EMI / UNIVERSAL 75 NE

Επεξήγηση συμβολισμών IFPI Chart:

BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί στο IFPI Chart
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση

Δεδομένα: IFPI


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