Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ για την 49η εβδομάδα του 2018, όπως καταγράφονται στο επίσημο IFPI Chart.

Στο Νο. 1 του επίσημου IFPI Chart επιστρέφει για δεύτερη εβδομάδα το soundtrack της κινηματογραφικής ταινίας «Bohemian Rhapsody».

Το φιλμ αναφέρεται στη δημοφιλή μπάντα των Queen, στη μουσική της αλλά και στον εκκεντρικό τραγουδιστή τους, τον Freddie Mercury.

To άλμπουμ του sountrack περιλαμβάνει μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια των Queen, όπως τα «Bohemian Rhapsody», «We Are The Champions», «The Show Must Go On», «We Will Rock You», ενώ για πρώτη φορά στα χρονικά, κυκλοφορούν ως κομμάτι του soundtrack τραγούδια από την επική συναυλία «Live Aid» του 1985.

Στη δεύτερη θέση υποχωρεί ακόμα ένα soundtrack, της κινηματογραφικής ταινίας «A Star Is Born» (Ένα Αστέρι Γεννιέται) με τη Lady Gaga και τον Bradley Cooper, που έχει διανύσει δύο εβδομάδες στην πρώτη θέση.

Το άλμπουμ κατάφερε να κάνει ντεμπούτο στην πρώτη θέση τόσο της Ηνωμένων Πολιτειών, θέση στην οποία παρέμεινε επί τρεις συνεχόμενες εβδομάδες, όσο και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το «Shallow» είναι υποψήφιο για το «Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι» στις Χρυσές Σφαίρες του 2019 και πήρε τέσσερις υποψηφιότητες στα 61α Βραβεία Grammy, μεταξύ των οποίων για την «Ηχογράφηση της Χρονιάς» και το «Τραγούδι της Χρονιάς».

Οι νέες είσοδοι που παρατηρούνται στο IFPI Chart αυτήν την εβδομάδα είναι «Τα Πλοία Της Γραμμής» (Νο. 33) του Κώστα Μακεδόνα, το «Effet Miror» (Νο. 48) της Zaz, το «Μαύρη Μπογιά Στο Μάρμαρο» (Νο. 50) του Νίκου Πλατύραχου και του Δημήτρη Λέντζου, το «Σαμποτάζ» (Νο. 62) της Λένας Πλάτωνος και το «Heart To Mouth» (Νο. 67) της LP.

Στην κατάταξη επιστρέφουν μεταξύ άλλων:

Η συλλογή «Heaven 2019» (Νο. 6), το live album «Χίλια Καλώς Εσμίξαμε» (Νο. 13) του Γιάννη Χαρούλη, η επετειακή επανέκδοση για το «Appetite For Destruction» (Νο. 59) των Guns N’ Roses, το best of album του Γιάννη Κότσιρα (Νο. 59), το «Ξημερώνει Κυριακή» (Νο. 69) της Μελίνας Ασλανίδου, το νέο άλμπουμ του Shawn Mendes με τίτλο το όνομά του (Νο. 70), το «Πέρα Απ’ Τα Μάτια Μου» (Νο. 70) του Γιάννη Πλούταρχου και το «Κατάστρωμα» (Νο. 74) του Κωστή Μαραβέγια.