Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ για την 48η εβδομάδα του 2018, όπως καταγράφονται στο επίσημο IFPI Chart.

Στο Νο. 1 του επίσημου IFPI Chart επιστρέφει για δεύτερη εβδομάδα το soundtrack της κινηματογραφικής ταινίας «A Star Is Born» (Ένα Αστέρι Γεννιέται) με τη Lady Gaga και τον Bradley Cooper.

Το άλμπουμ κατάφερε να κάνει ντεμπούτο στην πρώτη θέση τόσο της Ηνωμένων Πολιτειών, θέση στην οποία παρέμεινε επί τρεις συνεχόμενες εβδομάδες, όσο και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το «Shallow» είναι υποψήφιο για το «Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι» στις Χρυσές Σφαίρες του 2019 και πήρε τέσσερις υποψηφιότητες στα 61α Βραβεία Grammy, μεταξύ των οποίων για την «Ηχογράφηση της Χρονιάς» και το «Τραγούδι της Χρονιάς».

Στη δεύτερη θέση υποχωρεί ακόμα ένα soundtrack, αυτό του «Bohemian Rhapsody», μίας ταινίας που αναφέρεται στη δημοφιλή μπάντα των Queen, στη μουσική της αλλά και στον εκκεντρικό τραγουδιστή τους, τον Freddie Mercury.

To άλμπουμ περιλαμβάνει μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια των Queen, όπως τα «Bohemian Rhapsody», «We Are The Champions», «The Show Must Go On», «We Will Rock You», ενώ για πρώτη φορά στα χρονικά, κυκλοφορούν ως κομμάτι του soundtrack τραγούδια από την επική συναυλία «Live Aid» του 1985.

Μόνο τρεις δίσκοι είναι οι νέες είσοδοι που παρατηρούνται στο IFPI Chart αυτήν την εβδομάδα: Η συλλογή «The Heat List» (No. 13), το νέο live album του Θέμη Αδαμαντίδη (Νο. 20) και το «Tubular Bells» (No. 70) του Mike Oldfield.

Στην κατάταξη επιστρέφουν μεταξύ άλλων:

Το «Trench» (Νο. 37) των twenty one pilots, αλλά και διάφορες κυκλοφορίες από τους Iron Maiden, τους The Doors, τους Led Zeppelin, τους Nirvana και τους Pink Floyd, όπως το «The Number Of The Beast» (Νο. 17), το «Nevermind» (Νο. 74) κ.ά.