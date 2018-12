Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ για την 47η εβδομάδα του 2018, όπως καταγράφονται στο επίσημο IFPI Chart.

Το Νο. 1 του επίσημου IFPI Chart καταλαμβάνει το soundtrack της κινηματογραφικής ταινίας «Bohemian Rhapsody».

To άλμπουμ περιλαμβάνει μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια των Queen, όπως τα «Bohemian Rhapsody», «We Are The Champions», «The Show Must Go On», «We Will Rock You», ενώ για πρώτη φορά στα χρονικά, κυκλοφορούν ως κομμάτι του soundtrack τραγούδια από την επική συναυλία «Live Aid» του 1985.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ακόμα ένα soundtrack, του «A Star Is Born» (Ένα Αστέρι Γεννιέται) με τη Lady Gaga και τον Bradley Cooper, το οποίο είχε κατακτήσει την κορυφή την προηγούμενη εβδομάδα (46/2018).

Από τις νέες εισόδους στο IFPI Chart ξεχωρίζει ο νέος δίσκος «Vita Ce N’è» του Eros Ramazzotti, το οποίο περιλαμβάνει συνεργασίες με διεθνούς φήμης αστέρες όπως ο Luis Fonsi, η Alessia Cara και η Helene Fischer.

Στην κατάταξη επιστρέφουν μεταξύ άλλων:

Το «Ποτέ Δεν Έφυγα Από ‘Δω» (Νο. 9) της Νατάσας Θεοδωρίδου, το «Best Of 2008 – 2014» (Νο. 30) του Αντώνη Ρέμου, «Οι Μέρες Του Φωτός» (Νο. 36) της Νατάσσας Μποφίλιου, το «Moments (No. 38) των Marcus & Martinus, το «Με Στόμα Που Γελά» (Νο. 53) του Θανάση Πακακωνσταντίνου και του Σωκράτη Μάλαμα, το «The Joshua Tree» (Νο. 57) των U2 και το «Αλκοολικές Οι Νύχτες» (Νο. 61) του Παντελή Παντελίδη.