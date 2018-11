1 Με λίγα λόγια

Στο Νο. 1 του επίσημου IFPI Chart επιστρέφει ο δίσκος «Πέρα Απ’ Τα Μάτια Μου» του Γιάννη Πλούταρχου, 13 μήνες μετά την κυκλοφορία του.

Το άλμπουμ είχε διανύσει οκτώ εβδομάδες στην κορυφή και πλέον, επεκτείνει την κυριαρχία του στην κατάταξη στις εννέα συνολικά εβδομάδες.

Η επάνοδός του «Πέρα Απ’ Τα Μάτια Μου» στην πρώτη θέση σχετίζεται με τη μεταγραφή του Γιάννη Πλούταρχου σε νέα δισκογραφική εταιρεία και την επανακυκλοφορία του συγκεκριμένου άλμπουμ (και άλλων δύο) με νέο σήμα.

Από τις νέες εισόδους στο IFPI Chart ξεχωρίζουν το «Simulation Theory» (Νο. 13) των Muse, το «Astroworld» (No. 24) του Travis Scott, η επετειακή επανέκδοση για το «White Album» (Νο. 30) των Beatles και το «Origins» (Νο. 42) των Imagine Dragons.

Στην κατάταξη επιστρέφουν μεταξύ άλλων:

Το «Blurryface» (Νο. 26) των twenty one pilots, το «Queen» (Νο. 50) της Nicki Minaj, η συλλογή επιτυχιών «Gold» (Νο. 54) των ABBA, το «Μπελ Ρεβ Live» (Νο. 61) της Νατάσας Μποφίλιου, η επετειακή επανέκδοση για το «Appetite For Destruction» (No. 66) των Guns n’ Roses, το «Πανσέληνος Και Κάτι – Εισ-Πνοή» (Νο. 66) του Παντελή Παντελίδη και το soundtrack του «Mamma Mia! Here We Go Again» (Νο. 70), που είχε βρεθεί για δύο εβδομάδες στο Νο. 1.

Δείτε αναλυτικά το Top 75 του IFPI Chart στην επόμενη σελίδα.