# ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BEST STATUS

1 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ HEAVEN MUSIC 1 UP

2 ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ BEST OF 2008 – 2014 HEAVEN MUSIC 1 –

3 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ – 24 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ HEAVEN MUSIC 1 UP

4 QUEEN THE PLATINUM COLLECTION MINOS-EMI / UNIVERSAL 4 UP

5 MICHAEL GEORGE LISTEN WITHOUT PREJUDICE 25 SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 5 NE

6 VARIOUS ARTISTS HITS & STARS 2018 COBALT / WARNER 6 UP

7 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ MINOS-EMI / UNIVERSAL 2 UP

8 VARIOUS ARTISTS ALL THE HITS 2018 HEAVEN MUSIC 8 UP

9 BRUNI CARLA FRENCH TOUCH MINOS-EMI / UNIVERSAL 9 UP

10 MANSON MARILYN HEAVEN UPSIDE DOWN MINOS-EMI / UNIVERSAL 10 UP

11 ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ – ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ -ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ LIVE HEAVEN MUSIC 5 UP

12 ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ HEAVEN MUSIC 1 UP

13 VARIOUS ARTISTS MINOS SUMMER 2017 MINOS-EMI / UNIVERSAL 2 UP

14 VARIOUS ARTISTS IN THE MIX V.7 BY PETROS KARRAS HEAVEN MUSIC 1 UP

15 PINK BEAUTIFUL TRAUMA SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 15 UP

15 ΕΥΡΙΔΙΚΗ 25 ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ PANIK 15 NE

17 ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΙΛΙΑ ΚΑΛΩΣ ΕΣΜΙΞΑΜΕ MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 DOWN

18 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΑΣ’ ΤΑ ΟΛΑ ΚΙ ΕΛΑ HEAVEN MUSIC 1 UP

19 ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΒΑΒΕΛ FEELGOOD 2 RE

20 ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ HEAVEN MUSIC 15 UP

21 VARIOUS ARTISTS TOMORROWLAND PANIK 21 UP

22 THE SMITHS THE QUEEN IS DEAD COBALT / WARNER 22 RE

23 A-HA MTV UNPLUGGED – SUMMER SOLSTICE MINOS-EMI / UNIVERSAL 23 UP

24 VARIOUS ARTISTS HEAVEN 2018 HEAVEN MUSIC 24 NE

25 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 DOWN

26 MORRISON VAN ROLL WITH THE PUNCHES MINOS-EMI / UNIVERSAL 26 UP

27 ΓΑΛΑΝΗ-ΔΡΑΚΟΣ ΤΟ ΒΑΛΣ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 4 UP

28 GALLAGHER LIAM AS YOU WERE COBALT / WARNER 28 UP

29 FONSI LUIS DESPACITO & MIS GRANDES EXITOS MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 DOWN

30 DEL REY LANA LUST FOR LIFE MINOS-EMI / UNIVERSAL 5 UP

31 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΠΑΥΛΙΝΑ ΜΩΒ ΚΑΛΗΝΥΧΤΕΣ COBALT / WARNER 3 DOWN

32 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑ ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ COBALT / WARNER 32 UP

33 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΟΤΑΝ ΕΚΑΝΑ ΕΥΧΕΣ PANIK 33 NE

34 GILMOUR DAVID LIVE AT POMPEII SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 13 DOWN

35 BREGOVIC GORAN THREE LETTERS FROM SARAJEVO MINOS-EMI / UNIVERSAL 35 UP

36 UCHIDA / TATE THE PIANO CONCERTO MINOS-EMI / UNIVERSAL 36 UP

36 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ (REMASTER) MINOS-EMI / UNIVERSAL 22 UP

38 ΜΟΡΦΗ ΡΕΝΑ ΣΟΥΛΗ ΑΝΑΤΟΛΗ MINOS-EMI / UNIVERSAL 26 RE

39 WARE JESSIE GLASSHOUSE MINOS-EMI / UNIVERSAL 39 NE

39 ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 DOWN

41 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 6 DOWN

42 VARIOUS ARTISTS ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ FEELGOOD 11 DOWN

43 PINK FLOYD THE WALL COBALT / WARNER 20 RE

44 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ LIVE HEAVEN MUSIC 1 UP

45 PRESLEY ELVIS CHRISTMAS WITH ELVIS AND THE ROYAL PHIL. ORCH. SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 45 NE

45 VARIOUS ARTISTS ISLAND 17 MINOS-EMI / UNIVERSAL / FEELGOOD 5 RE

47 VARIOUS ARTISTS DEBUSSY EDITION MINOS-EMI / UNIVERSAL 33 RE

48 HURTS DESIRE SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 48 NE

49 TESTAMENT THE LEGACY COBALT / WARNER 49 NE

49 ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 25 UP

51 ROUSSOS DEMIS PHENOMENON MINOS-EMI / UNIVERSAL 23 RE

51 ΒΑΝΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΑΣ HEAVEN MUSIC 1 UP

53 LOVATO DEMI TELL ME YOU LOVE ME MINOS-EMI / UNIVERSAL 34 DOWN

54 GUNS N’ROSES USE YOUR ILLUSION 1 MINOS-EMI / UNIVERSAL 54 RE

54 ΠΑΟΛΑ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ HEAVEN MUSIC 1 RE

56 BRENDEL ALFRED THE COMPLETE PIANO SONATAS MINOS-EMI / UNIVERSAL 56 RE

56 KAMASI WASHINGTON HARMONY OF DIFFERENCE FEELGOOD 56 NE

56 SEPULTURA CHAOS A.D. COBALT / WARNER 56 NE

56 STEFANI GWEN YOU MAKE IT FEEL LIKE CHRISTMAS MINOS-EMI / UNIVERSAL 56 NE

56 ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΕΙΜΩΝΑΝΘΟΣ MINOS-EMI / UNIVERSAL 5 DOWN

61 PENGUIN CAFE ORCHESTRA A HISTORY MINOS-EMI / UNIVERSAL 41 RE

62 PLANT ROBERT CARRY FIRE COBALT / WARNER 62 NE

63 JACKSON MICHAEL SCREAM SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 30 UP

63 CYRUS MILEY YOUNGER NOW SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 25 DOWN

63 ΛΟΙΖΟΣ ΜΑΝΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ MINOS-EMI / UNIVERSAL 57 RE

63 ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ ΑΛΛΑΞΑΝ ΠΟΛΛΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 7 RE

67 VARIOUS ARTISTS ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ MINOS-EMI / UNIVERSAL 2 RE

68 MADONNA REBEL HEART TOUR MINOS-EMI / UNIVERSAL 12 DOWN

68 PETTY TOM & THE HEARTBREAKERS GREATEST HITS MINOS-EMI / UNIVERSAL 68 NE

70 ANASTACIA EVOLUTION MINOS-EMI / UNIVERSAL 70 NE

70 SUNRISE AVENUE HEARTBREAK CENTURY MINOS-EMI / UNIVERSAL 70 NE

72 CREAM THOSE WERE THE DAYS MINOS-EMI / UNIVERSAL 36 RE