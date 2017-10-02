Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ για την 38η εβδομάδα του 2017, όπως καταγράφονται στο το επίσημο IFPI Chart.

Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales

Εβδομάδα: 38/2017

# ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BEST STATUS
1 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ – 24 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ HEAVEN MUSIC 1 UP
2 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕ ΦΩΝΑΖΟΥΝΕ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ HEAVEN MUSIC 1 DOWN
3 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ HEAVEN MUSIC 1 UP
4 VARIOUS ARTISTS HEAVEN 2017 HEAVEN MUSIC 3 DOWN
5 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ MINOS-EMI / UNIVERSAL 2 DOWN
6 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΑΣ’ ΤΑ ΟΛΑ ΚΙ ΕΛΑ HEAVEN MUSIC 1 UP
7 VARIOUS ARTISTS MINOS SUMMER 2017 MINOS-EMI / UNIVERSAL 2 DOWN
8 FOO FIGHTERS CONCRETE AND GOLD SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 8 UP
9 ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ HEAVEN MUSIC 1 DOWN
10 THE NATIONAL SLEEP WELL BEAST FEELGOOD 10 UP
11 ΒΑΝΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΑΣ HEAVEN MUSIC 1 UP
12 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΙΚΑΡΙ Μ’ MINOS-EMI / UNIVERSAL 6 RE
13 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 DOWN
14 VARIOUS ARTISTS NON STOP MIX 13 BY NIKOS HALKOUSIS HEAVEN MUSIC 1 DOWN
15 VARIOUS ARTISTS ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ – 35 ΛΕΒΕΝΤΙΚΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 15 UP
16 ΜΑΛΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΚΟΥ ΖΩΗ MINOS-EMI / UNIVERSAL 6 RE
17 ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΜΟΥ MINOS-EMI / UNIVERSAL 5 UP
18 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ POLYMUSIC 13 DOWN
19 ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ… ΤΟ ΖΕΙΜΠΕΚΙΚΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 UP
20 LINKIN PARK ONE MORE LIGHT COBALT / WARNER 20 UP
21 VARIOUS ARTISTS ISLAND 17  MINOS-EMI / UNIVERSAL / FEELGOOD 5 DOWN
22 VARIOUS ARTISTS ΟΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUMMER 2017 COBALT / WARNER 3 DOWN
23 ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΤΖΟΚΟΝΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 DOWN
24 ARCH ENEMY WILL TO POWER SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 24 UP
25 VARIOUS ARTISTS ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ BOX MINOS-EMI / UNIVERSAL 2 UP
26 IMAM BAILDI IMAM BAILDI LIVE MINOS-EMI / UNIVERSAL 4 RE
27 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 6 DOWN
28 MARAVEYAS ILEGAL ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ MINOS-EMI / UNIVERSAL 4 UP
29 MOGWAI EVERY COUNTRY’S SUN MINOS-EMI / UNIVERSAL 29 UP
29 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙΝΕ COBALT / WARNER 7 UP
31 ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΤΗΣ HEAVEN MUSIC 1 DOWN
32 VARIOUS ARTISTS MINOS 2017 MINOS-EMI / UNIVERSAL 5 UP
32 ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ MLK 32 UP
34 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ (REMASTER) MINOS-EMI / UNIVERSAL 22 UP
35 MARAVEYAS ILEGAL ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 3
36 ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ BEST OF 2008-2014 HEAVEN MUSIC 1 DOWN
37 DEL REY LANA LUST FOR LIFE MINOS-EMI / UNIVERSAL 5 DOWN
38 VARIOUS ARTISTS ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ FEELGOOD 38 NE
39 FONSI LUIS DESPACITO & MIS GRANDES EX MINOS-EMI / UNIVERSAL 39 UP
40 IMAM BAILDI THE IMAM BAILDI COOKBOOK MINOS-EMI / UNIVERSAL 7 RE
41 WILSON STEVEN TO THE BONE MINOS-EMI / UNIVERSAL 23 DOWN
42 ΠΑΙΔΙΚΟ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ MLK 23 UP
43 ΣΠΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Ο ΜΟΡΜΟΛΗΣ MINOS-EMI / UNIVERSAL 43 RE
44 ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΣΑ ΝΙΩΘΩ COBALT / WARNER 1 DOWN
44 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΨΥΧΗΣ POLYMUSIC 14 DOWN
46 FIFTH HARMONY FIFTH HARMONY SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 46 UP
47 ΤΕΡΖΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Ο,ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΠΕΙΣ ΣΟΥ ΛΕΩ ΝΑΙ MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 UP
47 ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΥΧΤΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ POLYMUSIC 16 DOWN
49 ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΙΛΙΑ ΚΑΛΩΣ ΕΣΜΙΞΑΜΕ MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 DOWN
50 ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΤΩΡΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 UP
51 VARIOUS ARTISTS JOIN THE CLUB 5 MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 UP
51 ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΟΣ ΣΤΟ ΓΚΑΖΟΝ MINOS-EMI / UNIVERSAL 7 RE
53 ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΡΑΣ MINOS-EMI / UNIVERSAL 7 UP
54 LCD SOUNDSYSTEM AMERICAN DREAM SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 54 UP
55 QUEENS OF THE STONE AGE VILLAINS FEELGOOD 10 DOWN
56 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙ ΑΝ ΕΙΜΑΙ ΡΟΚ MINOS-EMI / UNIVERSAL 19 RE
57 VARIOUS ARTISTS ΕΛΑ ΒΑΡΚΑ ΝΑ ΜΕ ΠΑΡΕΙΣ MINOS-EMI / UNIVERSAL 20 RE
58 ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΓΑΝΕΙΕΣ MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 DOWN
59 ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΓΑΛΑ ΛΟΓΙΑ COBALT / WARNER 5 RE
59 ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΒΑΒΕΛ FEELGOOD 2 RE
61 SFAKIANAKIS NOTIS ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (BEST OF) COBALT / WARNER 3 DOWN
61 TWENTY ONE PILOTS BLURRYFACE COBALT / WARNER 24 UP
61 VARIOUS ARTISTS ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΟΥ ΜΕΛΩΔΙΑ FEELGOOD 15 RE
61 ΤΟΝΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΕΥΘΕΩΣ MLK 36 RE
65 LEPROUS MALINA SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 65 NE
65 MARAVEYAS ILEGAL WELCOME TO GREECE MINOS-EMI / UNIVERSAL 14 RE
67 IRON MAIDEN THE NUMBER OF THE BEAST COBALT / WARNER 39 DOWN
68 AMOS TORI NATIVE INVADER MINOS-EMI / UNIVERSAL 68 NE
68 BOWIE DAVID LABYRINTH MINOS-EMI / UNIVERSAL 68 NE
68 INTERPOL OUR LOVE TO ADMIRE MINOS-EMI / UNIVERSAL 8 DOWN
68 LORDE MELODRAMA MINOS-EMI / UNIVERSAL 21 RE
68 THE HAUNTED STRENGTH IN NUMBERS SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 68 NE
68 VERVE URBAN HYMNS MINOS-EMI / UNIVERSAL 64 DOWN
68 ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 UP
75 THE BURGER PROJECT ΜΑΜΑ ΘΑ ΚΑΝΩ ΜΠΑΝΤΑ COBALT / WARNER 13 RE
75 SHEERAN ED X COBALT / WARNER 75 NE
75 ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 1 DOWN

Επεξήγηση συμβολισμών IFPI Chart:

BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί στο IFPI Chart
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση

Δεδομένα: IFPI

 

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