Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ για την 38η εβδομάδα του 2017, όπως καταγράφονται στο το επίσημο IFPI Chart.
Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales
Εβδομάδα: 38/2017
|#
|ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
|ΤΙΤΛΟΣ
|ΕΤΑΙΡΕΙΑ
|BEST
|STATUS
|1
|ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
|ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ – 24 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
|HEAVEN MUSIC
|1
|UP
|2
|ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
|ΜΕ ΦΩΝΑΖΟΥΝΕ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ
|HEAVEN MUSIC
|1
|DOWN
|3
|ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ
|HEAVEN MUSIC
|1
|UP
|4
|VARIOUS ARTISTS
|HEAVEN 2017
|HEAVEN MUSIC
|3
|DOWN
|5
|ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|2
|DOWN
|6
|ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ
|ΑΣ’ ΤΑ ΟΛΑ ΚΙ ΕΛΑ
|HEAVEN MUSIC
|1
|UP
|7
|VARIOUS ARTISTS
|MINOS SUMMER 2017
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|2
|DOWN
|8
|FOO FIGHTERS
|CONCRETE AND GOLD
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|8
|UP
|9
|ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
|HEAVEN MUSIC
|1
|DOWN
|10
|THE NATIONAL
|SLEEP WELL BEAST
|FEELGOOD
|10
|UP
|11
|ΒΑΝΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΑΣ
|HEAVEN MUSIC
|1
|UP
|12
|ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΤΣΙΚΑΡΙ Μ’
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|6
|RE
|13
|ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|DOWN
|14
|VARIOUS ARTISTS
|NON STOP MIX 13 BY NIKOS HALKOUSIS
|HEAVEN MUSIC
|1
|DOWN
|15
|VARIOUS ARTISTS
|ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ – 35 ΛΕΒΕΝΤΙΚΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|15
|UP
|16
|ΜΑΛΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
|ΑΚΟΥ ΖΩΗ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|6
|RE
|17
|ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΜΟΥ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|5
|UP
|18
|ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
|POLYMUSIC
|13
|DOWN
|19
|ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ… ΤΟ ΖΕΙΜΠΕΚΙΚΟ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|UP
|20
|LINKIN PARK
|ONE MORE LIGHT
|COBALT / WARNER
|20
|UP
|21
|VARIOUS ARTISTS
|ISLAND 17
|MINOS-EMI / UNIVERSAL / FEELGOOD
|5
|DOWN
|22
|VARIOUS ARTISTS
|ΟΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUMMER 2017
|COBALT / WARNER
|3
|DOWN
|23
|ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ
|ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΤΖΟΚΟΝΤΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|3
|DOWN
|24
|ARCH ENEMY
|WILL TO POWER
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|24
|UP
|25
|VARIOUS ARTISTS
|ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ BOX
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|2
|UP
|26
|IMAM BAILDI
|IMAM BAILDI LIVE
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|4
|RE
|27
|ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
|ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|6
|DOWN
|28
|MARAVEYAS ILEGAL
|ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|4
|UP
|29
|MOGWAI
|EVERY COUNTRY’S SUN
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|29
|UP
|29
|ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙΝΕ
|COBALT / WARNER
|7
|UP
|31
|ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΤΗΣ
|HEAVEN MUSIC
|1
|DOWN
|32
|VARIOUS ARTISTS
|MINOS 2017
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|5
|UP
|32
|ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
|ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
|MLK
|32
|UP
|34
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ (REMASTER)
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|22
|UP
|35
|MARAVEYAS ILEGAL
|ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|3
|–
|36
|ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|BEST OF 2008-2014
|HEAVEN MUSIC
|1
|DOWN
|37
|DEL REY LANA
|LUST FOR LIFE
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|5
|DOWN
|38
|VARIOUS ARTISTS
|ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
|FEELGOOD
|38
|NE
|39
|FONSI LUIS
|DESPACITO & MIS GRANDES EX
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|39
|UP
|40
|IMAM BAILDI
|THE IMAM BAILDI COOKBOOK
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|7
|RE
|41
|WILSON STEVEN
|TO THE BONE
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|23
|DOWN
|42
|ΠΑΙΔΙΚΟ
|Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ
|MLK
|23
|UP
|43
|ΣΠΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|Ο ΜΟΡΜΟΛΗΣ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|43
|RE
|44
|ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΟΣΑ ΝΙΩΘΩ
|COBALT / WARNER
|1
|DOWN
|44
|ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΤΑΞΙΔΙΑ ΨΥΧΗΣ
|POLYMUSIC
|14
|DOWN
|46
|FIFTH HARMONY
|FIFTH HARMONY
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|46
|UP
|47
|ΤΕΡΖΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
|Ο,ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΠΕΙΣ ΣΟΥ ΛΕΩ ΝΑΙ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|UP
|47
|ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΝΥΧΤΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
|POLYMUSIC
|16
|DOWN
|49
|ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΧΙΛΙΑ ΚΑΛΩΣ ΕΣΜΙΞΑΜΕ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|DOWN
|50
|ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
|ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΤΩΡΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|UP
|51
|VARIOUS ARTISTS
|JOIN THE CLUB 5
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|UP
|51
|ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ
|ΠΑΝΟΣ ΣΤΟ ΓΚΑΖΟΝ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|7
|RE
|53
|ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΡΑΣ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|7
|UP
|54
|LCD SOUNDSYSTEM
|AMERICAN DREAM
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|54
|UP
|55
|QUEENS OF THE STONE AGE
|VILLAINS
|FEELGOOD
|10
|DOWN
|56
|ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΚΙ ΑΝ ΕΙΜΑΙ ΡΟΚ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|19
|RE
|57
|VARIOUS ARTISTS
|ΕΛΑ ΒΑΡΚΑ ΝΑ ΜΕ ΠΑΡΕΙΣ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|20
|RE
|58
|ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΜΑΓΓΑΝΕΙΕΣ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|DOWN
|59
|ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΜΕΓΑΛΑ ΛΟΓΙΑ
|COBALT / WARNER
|5
|RE
|59
|ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ
|ΒΑΒΕΛ
|FEELGOOD
|2
|RE
|61
|SFAKIANAKIS NOTIS
|ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (BEST OF)
|COBALT / WARNER
|3
|DOWN
|61
|TWENTY ONE PILOTS
|BLURRYFACE
|COBALT / WARNER
|24
|UP
|61
|VARIOUS ARTISTS
|ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΟΥ ΜΕΛΩΔΙΑ
|FEELGOOD
|15
|RE
|61
|ΤΟΝΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
|ΕΥΘΕΩΣ
|MLK
|36
|RE
|65
|LEPROUS
|MALINA
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|65
|NE
|65
|MARAVEYAS ILEGAL
|WELCOME TO GREECE
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|14
|RE
|67
|IRON MAIDEN
|THE NUMBER OF THE BEAST
|COBALT / WARNER
|39
|DOWN
|68
|AMOS TORI
|NATIVE INVADER
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|68
|NE
|68
|BOWIE DAVID
|LABYRINTH
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|68
|NE
|68
|INTERPOL
|OUR LOVE TO ADMIRE
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|8
|DOWN
|68
|LORDE
|MELODRAMA
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|21
|RE
|68
|THE HAUNTED
|STRENGTH IN NUMBERS
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|68
|NE
|68
|VERVE
|URBAN HYMNS
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|64
|DOWN
|68
|ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ
|ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|3
|UP
|75
|THE BURGER PROJECT
|ΜΑΜΑ ΘΑ ΚΑΝΩ ΜΠΑΝΤΑ
|COBALT / WARNER
|13
|RE
|75
|SHEERAN ED
|X
|COBALT / WARNER
|75
|NE
|75
|ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ
|ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|1
|DOWN
Επεξήγηση συμβολισμών IFPI Chart:
BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί στο IFPI Chart
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση
Δεδομένα: IFPI