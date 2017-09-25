Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ για την 37η εβδομάδα του 2017, όπως καταγράφονται στο το επίσημο IFPI Chart.
Επί τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες διατηρεί τα ηνία της κατάταξης η Μελίνα Ασλανίδου με την τελευταία δισκογραφική δουλειά της, «Με Φωνάζουνε Με Το Μικρό Μου», που κυκλοφόρησε πριν από ένα περίπου χρόνο.
Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales
Εβδομάδα: 37/2017
|#
|ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
|ΤΙΤΛΟΣ
|ΕΤΑΙΡΕΙΑ
|BEST
|STATUS
|1
|ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
|ΜΕ ΦΩΝΑΖΟΥΝΕ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ
|HEAVEN MUSIC
|1
|–
|2
|ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|2
|–
|3
|VARIOUS ARTISTS
|HEAVEN 2017
|HEAVEN MUSIC
|3
|–
|4
|VARIOUS ARTISTS
|NON STOP MIX 13 BY NIKOS HALKOUSIS
|HEAVEN MUSIC
|1
|–
|5
|VARIOUS ARTISTS
|ISLAND 17
|MINOS-EMI / UNIVERSAL / FEELGOOD
|5
|UP
|5
|VARIOUS ARTISTS
|MINOS SUMMER 2017
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|2
|UP
|7
|ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|ΣΠAΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
|HEAVEN MUSIC
|1
|UP
|8
|DEL REY LANA
|LUST FOR LIFE
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|5
|DOWN
|9
|VARIOUS ARTISTS
|ΟΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUMMER 2017
|COBALT / WARNER
|3
|UP
|10
|QUEENS OF THE STONE AGE
|VILLAINS
|FEELGOOD
|10
|UP
|11
|ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|DOWN
|12
|ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ
|ΑΣ’ ΤΑ ΟΛΑ ΚΙ ΕΛΑ
|HEAVEN MUSIC
|1
|UP
|13
|ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
|POLYMUSIC
|13
|UP
|14
|FOO FIGHTERS
|CONCRETE AND GOLD
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|14
|NE
|15
|THE NATIONAL
|SLEEP WELL BEAST
|FEELGOOD
|13
|DOWN
|16
|VARIOUS ARTISTS
|ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ-35 ΛΕΒΕΝΤΙΚΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|16
|RE
|17
|ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΧΙΛΙΑ ΚΑΛΩΣ ΕΣΜΙΞΑΜΕ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|DOWN
|18
|ΖΩΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΜΕ ΑΓΑΠΗ
|HEAVEN MUSIC
|14
|DOWN
|19
|ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
|ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ – 24 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
|HEAVEN MUSIC
|18
|DOWN
|20
|ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
|ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|6
|UP
|21
|ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ
|ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΤΖΟΚΟΝΤΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|3
|UP
|22
|LINKIN PARK
|ONE MORE LIGHT
|COBALT / WARNER
|22
|UP
|23
|WILSON STEVEN
|TO THE BONE
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|23
|UP
|24
|ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΜΟΥ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|5
|RE
|25
|ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|BEST OF 2008-2014
|HEAVEN MUSIC
|1
|UP
|26
|ΒΑΝΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΑΣ
|HEAVEN MUSIC
|1
|RE
|27
|ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΤΗΣ
|HEAVEN MUSIC
|1
|UP
|28
|PINK FLOYD
|THE ENDLESS RIVER
|COBALT / WARNER
|18
|DOWN
|29
|IRON MAIDEN
|FLIGHT 666
|COBALT / WARNER
|26
|DOWN
|29
|ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ… ΤΟ ΖΕΙΜΠΕΚΙΚΟ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|RE
|31
|ARCH ENEMY
|WILL TO POWER
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|30
|DOWN
|32
|ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΝΥΧΤΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
|POLYMUSIC
|16
|UP
|33
|ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ
|HEAVEN MUSIC
|1
|UP
|34
|U2
|THE JOSHUA TREE
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|31
|DOWN
|35
|MARAVEYAS ILEGAL
|ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|3
|UP
|35
|VARIOUS ARTISTS
|ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ BOX
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|2
|UP
|37
|ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΤΑΞΙΔΙΑ ΨΥΧΗΣ
|POLYMUSIC
|14
|UP
|38
|ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
|ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
|MLK
|32
|DOWN
|39
|ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΥΠΑΛΔΟΥ
|ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ ΟΛΟΙ
|FEELGOOD
|9
|UP
|40
|ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΟΣΑ ΝΙΩΘΩ
|COBALT / WARNER
|1
|UP
|40
|ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙΝΕ
|COBALT / WARNER
|7
|RE
|42
|PERRY KATY
|WITNESS
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|4
|DOWN
|42
|VARIOUS ARTISTS
|ΘΑΛΑΣΣΑ 2017
|FEELGOOD
|10
|DOWN
|42
|ARCADE FIRE
|EVERYTHING NOW
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|9
|DOWN
|45
|MARAVEYAS ILEGAL
|ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|4
|DOWN
|46
|PINK FLOYD
|WISH YOU WERE HERE
|COBALT / WARNER
|27
|UP
|47
|FONSI LUIS
|DESPACITO & MIS GRANDES EX
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|40
|DOWN
|47
|MOGWAI
|EVERY COUNTRY’S SUN
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|47
|UP
|49
|JAY-Z
|4:44
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|27
|DOWN
|50
|ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΜΑΓΓΑΝΕΙΕΣ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|RE
|51
|ΠΑΙΔΙΚΟ
|Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ
|MLK
|23
|DOWN
|51
|INTERPOL
|OUR LOVE TO ADMIRE
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|8
|DOWN
|53
|ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|Ο ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|2
|UP
|54
|VARIOUS ARTISTS
|MINOS 2017
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|5
|DOWN
|55
|VARIOUS ARTISTS
|ΟΝΕΙΡΑ ΓΛΥΚΑ
|FEELGOOD
|35
|UP
|56
|VARIOUS ARTISTS
|SUN:SET 5 BY ALEXANDROS CHRISTOPOULOS
|COBALT / WARNER
|1
|DOWN
|57
|IRON MAIDEN
|THE NUMBER OF THE BEAST
|COBALT / WARNER
|39
|RE
|57
|PINK FLOYD
|THE WALL
|COBALT / WARNER
|20
|DOWN
|57
|VARIOUS ARTISTS
|GREEK SUMMER HITS 2017
|COBALT / WARNER
|2
|RE
|60
|SFAKIANAKIS NOTIS
|ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (BEST OF)
|COBALT / WARNER
|3
|RE
|60
|VARIOUS ARTISTS
|JOIN THE CLUB 5
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|DOWN
|62
|PENGUIN CAFE ORCHESTRA
|A HISTORY
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|41
|DOWN
|63
|ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ
|ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|1
|RE
|64
|VERVE
|URBAN HYMNS
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|64
|UP
|64
|ΤΕΡΖΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
|Ο,ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΠΕΙΣ ΣΟΥ ΛΕΩ ΝΑΙ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|RE
|64
|FIFTH HARMONY
|FIFTH HARMONY
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|54
|DOWN
|67
|COOPER ALICE
|PARANORMAL
|FEELGOOD
|16
|DOWN
|67
|ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
|ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΤΩΡΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|RE
|69
|TWENTY ONE PILOTS
|BLURRYFACE
|COBALT / WARNER
|24
|DOWN
|69
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ (REMASTER)
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|22
|RE
|71
|ΤΑΜΤΑ
|ΤΑΜΤΑ THE BEST OF
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|6
|DOWN
|72
|ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΨΕΥΤΗΣ ΚΑΙΡΟΣ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|5
|RE
|72
|ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ
|ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|3
|DOWN
|74
|LCD SOUNDSYSTEM
|AMERICAN DREAM
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|69
|DOWN
Επεξήγηση συμβολισμών IFPI Chart:
BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί στο IFPI Chart
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση
Δεδομένα: IFPI