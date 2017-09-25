Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ για την 37η εβδομάδα του 2017, όπως καταγράφονται στο το επίσημο IFPI Chart.

Επί τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες διατηρεί τα ηνία της κατάταξης η Μελίνα Ασλανίδου με την τελευταία δισκογραφική δουλειά της, «Με Φωνάζουνε Με Το Μικρό Μου», που κυκλοφόρησε πριν από ένα περίπου χρόνο.

Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales

Εβδομάδα: 37/2017

# ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BEST STATUS
1 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕ ΦΩΝΑΖΟΥΝΕ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ HEAVEN MUSIC 1
2 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ MINOS-EMI / UNIVERSAL 2
3 VARIOUS ARTISTS HEAVEN 2017 HEAVEN MUSIC 3
4 VARIOUS ARTISTS NON STOP MIX 13 BY NIKOS HALKOUSIS HEAVEN MUSIC 1
5 VARIOUS ARTISTS ISLAND 17 MINOS-EMI / UNIVERSAL / FEELGOOD 5 UP
5 VARIOUS ARTISTS MINOS SUMMER 2017 MINOS-EMI / UNIVERSAL 2 UP
7 ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠAΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ HEAVEN MUSIC 1 UP
8 DEL REY LANA LUST FOR LIFE MINOS-EMI / UNIVERSAL 5 DOWN
9 VARIOUS ARTISTS ΟΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUMMER 2017 COBALT / WARNER 3 UP
10 QUEENS OF THE STONE AGE VILLAINS FEELGOOD 10 UP
11 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 DOWN
12 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΑΣ’ ΤΑ ΟΛΑ ΚΙ ΕΛΑ HEAVEN MUSIC 1 UP
13 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ POLYMUSIC 13 UP
14 FOO FIGHTERS CONCRETE AND GOLD SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 14 NE
15 THE NATIONAL SLEEP WELL BEAST FEELGOOD 13 DOWN
16 VARIOUS ARTISTS ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ-35 ΛΕΒΕΝΤΙΚΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 16 RE
17 ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΙΛΙΑ ΚΑΛΩΣ ΕΣΜΙΞΑΜΕ MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 DOWN
18 ΖΩΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕ ΑΓΑΠΗ HEAVEN MUSIC 14 DOWN
19 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ – 24 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ HEAVEN MUSIC 18 DOWN
20 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 6 UP
21 ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΤΖΟΚΟΝΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 UP
22 LINKIN PARK ONE MORE LIGHT COBALT / WARNER 22 UP
23 WILSON STEVEN TO THE BONE MINOS-EMI / UNIVERSAL 23 UP
24 ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΜΟΥ MINOS-EMI / UNIVERSAL 5 RE
25 ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ BEST OF 2008-2014 HEAVEN MUSIC 1 UP
26 ΒΑΝΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΑΣ HEAVEN MUSIC 1 RE
27 ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΤΗΣ HEAVEN MUSIC 1 UP
28 PINK FLOYD THE ENDLESS RIVER COBALT / WARNER 18 DOWN
29 IRON MAIDEN FLIGHT 666 COBALT / WARNER 26 DOWN
29 ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ… ΤΟ ΖΕΙΜΠΕΚΙΚΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 RE
31 ARCH ENEMY WILL TO POWER SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 30 DOWN
32 ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΥΧΤΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ POLYMUSIC 16 UP
33 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ HEAVEN MUSIC 1 UP
34 U2 THE JOSHUA TREE MINOS-EMI / UNIVERSAL 31 DOWN
35 MARAVEYAS ILEGAL ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 UP
35 VARIOUS ARTISTS ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ BOX MINOS-EMI / UNIVERSAL 2 UP
37 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΨΥΧΗΣ POLYMUSIC 14 UP
38 ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ MLK 32 DOWN
39 ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΥΠΑΛΔΟΥ ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ ΟΛΟΙ FEELGOOD 9 UP
40 ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΣΑ ΝΙΩΘΩ COBALT / WARNER 1 UP
40 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙΝΕ COBALT / WARNER 7 RE
42 PERRY KATY WITNESS MINOS-EMI / UNIVERSAL 4 DOWN
42 VARIOUS ARTISTS ΘΑΛΑΣΣΑ 2017 FEELGOOD 10 DOWN
42 ARCADE FIRE EVERYTHING NOW SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 9 DOWN
45 MARAVEYAS ILEGAL ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ MINOS-EMI / UNIVERSAL 4 DOWN
46 PINK FLOYD WISH YOU WERE HERE COBALT / WARNER 27 UP
47 FONSI LUIS DESPACITO & MIS GRANDES EX MINOS-EMI / UNIVERSAL 40 DOWN
47 MOGWAI EVERY COUNTRY’S SUN MINOS-EMI / UNIVERSAL 47 UP
49 JAY-Z 4:44 MINOS-EMI / UNIVERSAL 27 DOWN
50 ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΓΑΝΕΙΕΣ MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 RE
51 ΠΑΙΔΙΚΟ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ MLK 23 DOWN
51 INTERPOL OUR LOVE TO ADMIRE MINOS-EMI / UNIVERSAL 8 DOWN
53 ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Ο ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ MINOS-EMI / UNIVERSAL 2 UP
54 VARIOUS ARTISTS MINOS 2017 MINOS-EMI / UNIVERSAL 5 DOWN
55 VARIOUS ARTISTS ΟΝΕΙΡΑ ΓΛΥΚΑ FEELGOOD 35 UP
56 VARIOUS ARTISTS SUN:SET 5 BY ALEXANDROS CHRISTOPOULOS COBALT / WARNER 1 DOWN
57 IRON MAIDEN THE NUMBER OF THE BEAST COBALT / WARNER 39 RE
57 PINK FLOYD THE WALL COBALT / WARNER 20 DOWN
57 VARIOUS ARTISTS GREEK SUMMER HITS 2017 COBALT / WARNER 2 RE
60 SFAKIANAKIS NOTIS ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (BEST OF) COBALT / WARNER 3 RE
60 VARIOUS ARTISTS JOIN THE CLUB 5 MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 DOWN
62 PENGUIN CAFE ORCHESTRA A HISTORY MINOS-EMI / UNIVERSAL 41 DOWN
63 ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 1 RE
64 VERVE URBAN HYMNS MINOS-EMI / UNIVERSAL 64 UP
64 ΤΕΡΖΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Ο,ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΠΕΙΣ ΣΟΥ ΛΕΩ ΝΑΙ MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 RE
64 FIFTH HARMONY FIFTH HARMONY SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 54 DOWN
67 COOPER ALICE PARANORMAL FEELGOOD 16 DOWN
67 ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΤΩΡΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 RE
69 TWENTY ONE PILOTS BLURRYFACE COBALT / WARNER 24 DOWN
69 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ (REMASTER) MINOS-EMI / UNIVERSAL 22 RE
71 ΤΑΜΤΑ ΤΑΜΤΑ THE BEST OF MINOS-EMI / UNIVERSAL 6 DOWN
72 ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΕΥΤΗΣ ΚΑΙΡΟΣ   MINOS-EMI / UNIVERSAL 5 RE
72 ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 DOWN
74 LCD SOUNDSYSTEM AMERICAN DREAM SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 69 DOWN

Επεξήγηση συμβολισμών IFPI Chart:

BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί στο IFPI Chart
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση

Δεδομένα: IFPI

 

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