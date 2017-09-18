Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ για την 36η εβδομάδα του 2017, όπως καταγράφονται στο το επίσημο IFPI Chart.
Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales
Εβδομάδα: 36/2017
|#
|ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
|ΤΙΤΛΟΣ
|ΕΤΑΙΡΕΙΑ
|BEST
|STATUS
|1
|ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
|ΜΕ ΦΩΝΑΖΟΥΝΕ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ
|HEAVEN MUSIC
|1
|–
|2
|ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|2
|UP
|3
|VARIOUS ARTISTS
|HEAVEN 2017
|HEAVEN MUSIC
|3
|UP
|4
|VARIOUS ARTISTS
|NON STOP MIX 13 BY NIKOS HALKOUSIS
|HEAVEN MUSIC
|1
|DOWN
|5
|DEL REY LANA
|LUST FOR LIFE
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|5
|–
|6
|VARIOUS ARTISTS
|ISLAND 17
|MINOS-EMI / UNIVERSAL / FEELGOOD
|5
|–
|7
|VARIOUS ARTISTS
|MINOS SUMMER 2017
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|2
|–
|8
|ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|–
|9
|ARCADE FIRE
|EVERYTHING NOW
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|9
|UP
|10
|ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
|HEAVEN MUSIC
|1
|UP
|11
|QUEENS OF THE STONE AGE
|VILLAINS
|FEELGOOD
|11
|UP
|12
|VARIOUS ARTISTS
|ΟΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUMMER 2017
|COBALT / WARNER
|3
|UP
|13
|THE NATIONAL
|SLEEP WELL BEAST
|FEELGOOD
|13
|NE
|14
|ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΧΙΛΙΑ ΚΑΛΩΣ ΕΣΜΙΞΑΜΕ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|DOWN
|15
|ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
|POLYMUSIC
|15
|UP
|16
|ΖΩΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΜΕ ΑΓΑΠΗ
|HEAVEN MUSIC
|14
|–
|17
|COOPER ALICE
|PARANORMAL
|FEELGOOD
|16
|UP
|18
|ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
|ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ – 24 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
|HEAVEN MUSIC
|18
|NE
|19
|STONE SOUR
|HYDROGRAD
|COBALT / WARNER
|14
|UP
|20
|ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ
|ΑΣ’ ΤΑ ΟΛΑ ΚΙ ΕΛΑ
|HEAVEN MUSIC
|1
|UP
|21
|IRON MAIDEN
|THE FINAL FRONTIER
|COBALT / WARNER
|15
|UP
|22
|IRON MAIDEN
|DEATH ON THE ROAD
|COBALT / WARNER
|18
|UP
|23
|ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
|ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|6
|DOWN
|24
|VARIOUS ARTISTS
|ΘΑΛΑΣΣΑ 2017
|FEELGOOD
|10
|DOWN
|25
|PINK FLOYD
|THE ENDLESS RIVER
|COBALT / WARNER
|18
|–
|26
|IRON MAIDEN
|FLIGHT 666
|COBALT / WARNER
|26
|–
|27
|ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ
|ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΤΖΟΚΟΝΤΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|3
|UP
|28
|JAY-Z
|4:44
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|27
|DOWN
|29
|WILSON STEVEN
|TO THE BONE
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|29
|UP
|30
|ARCH ENEMY
|WILL TO POWER
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|30
|NE
|31
|U2
|THE JOSHUA TREE
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|31
|UP
|32
|ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
|ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
|MLK
|32
|NE
|33
|ROYAL BLOOD
|HOW DID WE GET SO DARK?
|COBALT / WARNER
|19
|DOWN
|34
|MARAVEYAS ILEGAL
|ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|4
|UP
|35
|ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΝΥΧΤΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
|POLYMUSIC
|16
|RE
|36
|IRON MAIDEN
|EN VIVO!
|COBALT / WARNER
|36
|NE
|37
|MARAVEYAS ILEGAL
|ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|3
|DOWN
|38
|PERRY KATY
|WITNESS
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|4
|DOWN
|39
|ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|BEST OF 2008-2014
|HEAVEN MUSIC
|1
|UP
|40
|FONSI LUIS
|DESPACITO & MIS GRANDES EX
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|40
|NE
|40
|WELLER PAUL
|A KIND REVOLUTION
|COBALT / WARNER
|33
|UP
|42
|THE ISLEY BROTHERS AND SANTANA
|POWER OF PEACE
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|38
|DOWN
|42
|VARIOUS ARTISTS
|MINOS 2017
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|5
|DOWN
|42
|VARIOUS ARTISTS
|BRIGHT SIDE OF THE ROAD VOL.3
|FEELGOOD
|3
|DOWN
|45
|ΠΑΙΔΙΚΟ
|Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ
|MLK
|23
|RE
|46
|ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΥΠΑΛΔΟΥ
|ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ ΟΛΟΙ
|FEELGOOD
|9
|DOWN
|47
|INTERPOL
|OUR LOVE TO ADMIRE
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|8
|RE
|48
|VARIOUS ARTISTS
|JOIN THE CLUB 5
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|RE
|49
|ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΤΑΞΙΔΙΑ ΨΥΧΗΣ
|POLYMUSIC
|14
|RE
|50
|VARIOUS ARTISTS
|SUN:SET 5 BY ALEXANDROS CHRISTOPOULOS
|COBALT / WARNER
|1
|–
|50
|VARIOUS ARTISTS
|ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ BOX
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|2
|UP
|52
|PENGUIN CAFE ORCHESTRA
|A HISTORY
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|41
|DOWN
|53
|PINK FLOYD
|THE WALL
|COBALT / WARNER
|20
|DOWN
|54
|FIFTH HARMONY
|FIFTH HARMONY
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|54
|NE
|54
|HURWITZ JUSTIN
|LA LA LAND SCORE
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|UP
|54
|ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ
|ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|3
|UP
|57
|MOGWAI
|EVERY COUNTRY’S SUN
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|57
|NE
|57
|VARIOUS ARTISTS
|ΟΝΕΙΡΑ ΓΛΥΚΑ
|FEELGOOD
|35
|DOWN
|59
|LINKIN PARK
|ONE MORE LIGHT
|COBALT / WARNER
|43
|DOWN
|59
|PINK FLOYD
|WISH YOU WERE HERE
|COBALT / WARNER
|27
|DOWN
|59
|ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ
|HEAVEN MUSIC
|1
|DOWN
|62
|TWENTY ONE PILOTS
|BLURRYFACE
|COBALT / WARNER
|24
|RE
|62
|ΤΑΜΤΑ
|ΤΑΜΤΑ THE BEST OF
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|6
|DOWN
|64
|BOWIE DAVID
|CRACKED ACTOR
|COBALT / WARNER
|41
|DOWN
|65
|VERVE
|URBAN HYMNS
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|65
|NE
|65
|ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΤΗΣ
|HEAVEN MUSIC
|1
|RE
|67
|ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|Ο ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|2
|RE
|68
|VARIOUS ARTISTS
|MY DEEJAY 2017
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|18
|DOWN
|69
|FLEET FOXES
|CRACK-UP
|COBALT / WARNER
|67
|UP
|69
|LCD SOUNDSYSTEM
|AMERICAN DREAM
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|69
|NE
|69
|ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΑΡΙΣ
|ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|14
|UP
|69
|ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ
|ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|7
|RE
|73
|MOYET ALISON
|OTHER
|FEELGOOD
|64
|DOWN
|74
|LAMAR KENDRICK
|DAMN.
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|14
|RE
|74
|ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΟΣΑ ΝΙΩΘΩ
|COBALT / WARNER
|1
|RE
Επεξήγηση συμβολισμών IFPI Chart:
BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί στο IFPI Chart
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση
Δεδομένα: IFPI
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