Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ για την 36η εβδομάδα του 2017, όπως καταγράφονται στο το επίσημο IFPI Chart.

Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales

Εβδομάδα: 36/2017

# ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BEST STATUS
1 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕ ΦΩΝΑΖΟΥΝΕ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ HEAVEN MUSIC 1
2 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ MINOS-EMI / UNIVERSAL 2 UP
3 VARIOUS ARTISTS HEAVEN 2017 HEAVEN MUSIC 3 UP
4 VARIOUS ARTISTS NON STOP MIX 13 BY NIKOS HALKOUSIS HEAVEN MUSIC 1 DOWN
5 DEL REY LANA LUST FOR LIFE MINOS-EMI / UNIVERSAL 5
6 VARIOUS ARTISTS ISLAND 17  MINOS-EMI / UNIVERSAL / FEELGOOD 5
7 VARIOUS ARTISTS MINOS SUMMER 2017 MINOS-EMI / UNIVERSAL 2
8 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 1
9 ARCADE FIRE EVERYTHING NOW SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 9 UP
10 ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ HEAVEN MUSIC 1 UP
11 QUEENS OF THE STONE AGE VILLAINS FEELGOOD 11 UP
12 VARIOUS ARTISTS ΟΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUMMER 2017 COBALT / WARNER 3 UP
13 THE NATIONAL SLEEP WELL BEAST FEELGOOD 13 NE
14 ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΙΛΙΑ ΚΑΛΩΣ ΕΣΜΙΞΑΜΕ MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 DOWN
15 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ POLYMUSIC 15 UP
16 ΖΩΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕ ΑΓΑΠΗ HEAVEN MUSIC 14
17 COOPER ALICE PARANORMAL FEELGOOD 16 UP
18 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ – 24 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ HEAVEN MUSIC 18 NE
19 STONE SOUR HYDROGRAD COBALT / WARNER 14 UP
20 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΑΣ’ ΤΑ ΟΛΑ ΚΙ ΕΛΑ HEAVEN MUSIC 1 UP
21 IRON MAIDEN THE FINAL FRONTIER COBALT / WARNER 15 UP
22 IRON MAIDEN DEATH ON THE ROAD COBALT / WARNER 18 UP
23 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 6 DOWN
24 VARIOUS ARTISTS ΘΑΛΑΣΣΑ 2017 FEELGOOD 10 DOWN
25 PINK FLOYD THE ENDLESS RIVER COBALT / WARNER 18
26 IRON MAIDEN FLIGHT 666 COBALT / WARNER 26
27 ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΤΖΟΚΟΝΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 UP
28 JAY-Z 4:44 MINOS-EMI / UNIVERSAL 27 DOWN
29 WILSON STEVEN TO THE BONE MINOS-EMI / UNIVERSAL 29 UP
30 ARCH ENEMY WILL TO POWER SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 30 NE
31 U2 THE JOSHUA TREE MINOS-EMI / UNIVERSAL 31 UP
32 ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ MLK 32 NE
33 ROYAL BLOOD HOW DID WE GET SO DARK? COBALT / WARNER 19 DOWN
34 MARAVEYAS ILEGAL ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ MINOS-EMI / UNIVERSAL 4 UP
35 ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΥΧΤΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ POLYMUSIC 16 RE
36 IRON MAIDEN EN VIVO! COBALT / WARNER 36 NE
37 MARAVEYAS ILEGAL ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 DOWN
38 PERRY KATY WITNESS MINOS-EMI / UNIVERSAL 4 DOWN
39 ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ BEST OF 2008-2014 HEAVEN MUSIC 1 UP
40 FONSI LUIS DESPACITO & MIS GRANDES EX MINOS-EMI / UNIVERSAL 40 NE
40 WELLER PAUL A KIND REVOLUTION COBALT / WARNER 33 UP
42 THE ISLEY BROTHERS AND SANTANA POWER OF PEACE SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 38 DOWN
42 VARIOUS ARTISTS MINOS 2017 MINOS-EMI / UNIVERSAL 5 DOWN
42 VARIOUS ARTISTS BRIGHT SIDE OF THE ROAD VOL.3 FEELGOOD 3 DOWN
45 ΠΑΙΔΙΚΟ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ MLK 23 RE
46 ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΥΠΑΛΔΟΥ ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ ΟΛΟΙ FEELGOOD 9 DOWN
47 INTERPOL OUR LOVE TO ADMIRE MINOS-EMI / UNIVERSAL 8 RE
48 VARIOUS ARTISTS JOIN THE CLUB 5 MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 RE
49 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΨΥΧΗΣ POLYMUSIC 14 RE
50 VARIOUS ARTISTS SUN:SET 5 BY ALEXANDROS CHRISTOPOULOS COBALT / WARNER 1
50 VARIOUS ARTISTS ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ BOX MINOS-EMI / UNIVERSAL 2 UP
52 PENGUIN CAFE ORCHESTRA A HISTORY MINOS-EMI / UNIVERSAL 41 DOWN
53 PINK FLOYD THE WALL COBALT / WARNER 20 DOWN
54 FIFTH HARMONY FIFTH HARMONY SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 54 NE
54 HURWITZ JUSTIN LA LA LAND SCORE MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 UP
54 ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 UP
57 MOGWAI EVERY COUNTRY’S SUN MINOS-EMI / UNIVERSAL 57 NE
57 VARIOUS ARTISTS ΟΝΕΙΡΑ ΓΛΥΚΑ FEELGOOD 35 DOWN
59 LINKIN PARK ONE MORE LIGHT COBALT / WARNER 43 DOWN
59 PINK FLOYD WISH YOU WERE HERE COBALT / WARNER 27 DOWN
59 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ HEAVEN MUSIC 1 DOWN
62 TWENTY ONE PILOTS BLURRYFACE COBALT / WARNER 24 RE
62 ΤΑΜΤΑ ΤΑΜΤΑ THE BEST OF MINOS-EMI / UNIVERSAL 6 DOWN
64 BOWIE DAVID CRACKED ACTOR COBALT / WARNER 41 DOWN
65 VERVE URBAN HYMNS MINOS-EMI / UNIVERSAL 65 NE
65 ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΤΗΣ HEAVEN MUSIC 1 RE
67 ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Ο ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ MINOS-EMI / UNIVERSAL 2 RE
68 VARIOUS ARTISTS MY DEEJAY 2017 MINOS-EMI / UNIVERSAL 18 DOWN
69 FLEET FOXES CRACK-UP COBALT / WARNER 67 UP
69 LCD SOUNDSYSTEM AMERICAN DREAM SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 69 NE
69 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΑΡΙΣ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 14 UP
69 ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 7 RE
73 MOYET ALISON OTHER FEELGOOD 64 DOWN
74 LAMAR KENDRICK DAMN. MINOS-EMI / UNIVERSAL 14 RE
74 ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΣΑ ΝΙΩΘΩ COBALT / WARNER 1 RE

 

Επεξήγηση συμβολισμών IFPI Chart:

BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί στο IFPI Chart
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση

Δεδομένα: IFPI

 

loading...
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Παρόμοια ΆρθραΠερισσότερα από τον δημιουργό

Αφήστε το σχόλιό σας