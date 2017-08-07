Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ στα δισκοπωλεία για την 30η εβδομάδα του 2017, σύμφωνα με το επίσημο IFPI Chart.

Την κορυφή της κατάταξης κατακτά για πρώτη φορά η Μελίνα Ασλανίδου με τη νέα δισκογραφική δουλειά της «Με Φωνάζουνε Με Το Μικρό Μου», η οποία είναι ένα μουσικό ταξίδι από τραγούδια που όπως πάντα καταφέρνουν να ακροβατούν ανάμεσα σε όλα τα είδη μουσικής.

Μέσα από τις μοναδικές ερμηνείες της, η Μελίνα Ασλανίδου μετράει μόνο επιτυχημένα τραγούδι που έχουν αγαπηθεί από όλους τους ακροατές και συμπεριλαμβάνονται στο Νο1 πια άλμπουμ «Με Φωνάζουνε Με Το Μικρό Μου».

Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales

Εβδομάδα: 30/2017

# ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BEST STATUS
1 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕ ΦΩΝΑΖΟΥΝΕ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ HEAVEN MUSIC 1 UP
2 VARIOUS ARTISTS MINOS SUMMER 2017 MINOS-EMI/UNIVERSAL 2 UP
3 VARIOUS ARTISTS NON STOP MIX 13 BY NIKOS HALKOUSIS HEAVEN MUSIC 1 DOWN
4 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ MINOS-EMI/UNIVERSAL 2
5 VARIOUS ARTISTS HEAVEN 2017 HEAVEN MUSIC 5 UP
6 VARIOUS ARTISTS ISLAND 17 MINOS-EMI/UNIVERSAL / FEELGOOD 5 DOWN
7 DEL REY LANA LUST FOR LIFE MINOS-EMI/UNIVERSAL 7 UP
8 ΤΑΜΤΑ ΤΑΜΤΑ THE BEST OF MINOS-EMI/UNIVERSAL 6 DOWN
9 VARIOUS ARTISTS NON STOP MIX V.12 BY NIKOS HALKOUSIS HEAVEN MUSIC 1 DOWN
10 ΒΑΝΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΑΣ HEAVEN MUSIC 1 DOWN
11 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ HEAVEN MUSIC 1 DOWN
12 ARCADE FIRE EVERYTHING NOW SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 12 NE
13 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 1 UP
14 STONE SOUR HYDROGRAD COBALT/WARNER 14 NE
15 IRON MAIDEN THE FINAL FRONTIER COBALT/WARNER 15 NE
16 COOPER ALICE PARANORMAL FEELGOOD 16 NE
17 ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΙΛΙΑ ΚΑΛΩΣ ΕΣΜΙΞΑΜΕ MINOS-EMI/UNIVERSAL 1 DOWN
18 IRON MAIDEN DEATH ON THE ROAD COBALT/WARNER 18 NE
19 ROYAL BLOOD HOW DID WE GET SO DARK? COBALT/WARNER 19 NE
19 ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ΜΑΡΩ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΑΝΑ FEELGOOD 19 UP
21 IRON MAIDEN EN VIVO! COBALT/WARNER 21 NE
22 ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ HEAVEN MUSIC 1 DOWN
23 IMAGINE DRAGONS EVOLVE MINOS-EMI/UNIVERSAL 21 UP
23 ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΤΖΟΚΟΝΤΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 3 UP
25 VARIOUS ARTISTS MINOS 2017 MINOS-EMI/UNIVERSAL 5 UP
26 VARIOUS ARTISTS ΘΑΛΑΣΣΑ 2017 FEELGOOD 10 UP
27 JAY-Z 4:44 MINOS-EMI/UNIVERSAL 27 UP
28 LORDE MELODRAMA MINOS-EMI/UNIVERSAL 21 DOWN
28 VARIOUS ARTISTS BRIGHT SIDE OF THE ROAD VOL.3 FEELGOOD 3 RE
30 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 6 DOWN
30 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΑΡΙΣ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΛΙ HEAVEN MUSIC 1 UP
32 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΚΙ ΕΓΩ MINOS-EMI/UNIVERSAL 1 DOWN
33 WELLER PAUL A KIND REVOLUTION COBALT/WARNER 33 NE
34 VARIOUS ARTISTS MY DEEJAY 2017 MINOS-EMI/UNIVERSAL 18 DOWN
35 WATERS ROGER IS THIS THE LIFE WE REALLY WANT SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 9 UP
35 ΠΟΛΕΜΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΙΚΡΑ ΑΓΓΛΙΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 6 DOWN
37 PERRY KATY WITNESS MINOS-EMI/UNIVERSAL 4 DOWN
38 THE ISLEY BROTHERS AND SANTANA POWER OF PEACE SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 38 NE
39 HALSEY HOPELESS FOUNTAIN KINGDOM MINOS-EMI/UNIVERSAL 26 DOWN
39 ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΜΟΥ MINOS-EMI/UNIVERSAL 5 UP
41 BOWIE DAVID CRACKED ACTOR COBALT/WARNER 41 NE
42 VARIOUS ARTISTS CARS 3 MINOS-EMI/UNIVERSAL 31 DOWN
43 LINKIN PARK ONE MORE LIGHT COBALT/WARNER 43 RE
44 MARAVEYAS ILEGAL ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 3 DOWN
45 ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ 100οC ΗΣΥΧΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜΕΛΑ ΛΙΒΑΔΙΑ FEELGOOD 4 RE
46 DUSKA KATERINE EMBODIMENT REVISITS MINOS-EMI/UNIVERSAL 46 UP
47 VARIOUS ARTISTS DESPICABLE ME 3 OST SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 42 DOWN
48 ICED EARTH INCORRUPTIBLE SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 10 UP
49 RADIOHEAD OK COMPUTER OKNOTOK 1997/2017 FEELGOOD 9 DOWN
49 VARIOUS ARTISTS ΟΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUMMER 2017 COBALT/WARNER 3 RE
51 VARIOUS ARTISTS LA LA LAND MINOS-EMI/UNIVERSAL 1 DOWN
51 ΠΑΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΑ ΒΑΡΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ MINOS-EMI/UNIVERSAL 8 UP
51 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ / ΠΕΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΒΩΤΟΣ MINOS-EMI/UNIVERSAL 4 RE
54 BEACH BOYS 1967-SUNSHINE TOMORROW MINOS-EMI/UNIVERSAL 54 RE
55 AUERBACH DAN WAITING ON A SONG COBALT/WARNER 55 NE
55 MARAVEYAS ILEGAL ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ MINOS-EMI/UNIVERSAL 4 UP
55 ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ FEELGOOD 19 UP
58 TLC TLC FEELGOOD 42 DOWN
58 ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΒΑΒΕΛ FEELGOOD 2 RE
60 ΝΤΑΛΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 55 DOWN
61 ONIRAMA ΠΟΠ ΑΡΤ MINOS-EMI/UNIVERSAL 7 DOWN
61 ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ MINOS-EMI/UNIVERSAL 3 DOWN
63 ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΤΩΡΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 1 DOWN
64 DJ KHALED GRATEFUL SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 64 UP
64 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΑΡΙΣ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ MINOS-EMI/UNIVERSAL 14 RE
64 ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΥΠΑΛΔΟΥ ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ ΟΛΟΙ FEELGOOD 9 DOWN
67 FLEET FOXES CRACK-UP COBALT/WARNER 67 NE
68 ENO BRIAN ANOTHER GREEN WORLD MINOS-EMI/UNIVERSAL 68 NE
68 ENO BRIAN BEFORE AND AFTER SCIENCE MINOS-EMI/UNIVERSAL 68 NE
68 ENO BRIAN HERE COME THE WARM JETS MINOS-EMI/UNIVERSAL 68 NE
68 ENO BRIAN TAKING TIGER MOUNTAIN MINOS-EMI/UNIVERSAL 68 NE
68 ΝΤΑΛΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΣΤΟΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΦΥΛΑΚΗ ΥΨΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ COBALT/WARNER 2 DOWN
73 BIG BOI BOOMIVERSE SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 60 DOWN
74 LONDON GRAMMAR TRUTH IS A BEAUTIFUL THING MINOS-EMI/UNIVERSAL 24 DOWN
74 VARIOUS ARTISTS NOW THAT’S WHAT I CALL MUSIC ’17 MINOS-EMI/UNIVERSAL / FEELGOOD 13 RE

 

Επεξήγηση συμβολισμών IFPI Chart:

BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί στο IFPI Chart
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση

Δεδομένα: IFPI

 

loading...
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Παρόμοια ΆρθραΠερισσότερα από τον δημιουργό

Αφήστε το σχόλιό σας