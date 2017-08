# ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BEST STATUS

1 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕ ΦΩΝΑΖΟΥΝΕ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ HEAVEN MUSIC 1 UP

2 VARIOUS ARTISTS MINOS SUMMER 2017 MINOS-EMI/UNIVERSAL 2 UP

3 VARIOUS ARTISTS NON STOP MIX 13 BY NIKOS HALKOUSIS HEAVEN MUSIC 1 DOWN

4 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ MINOS-EMI/UNIVERSAL 2 –

5 VARIOUS ARTISTS HEAVEN 2017 HEAVEN MUSIC 5 UP

6 VARIOUS ARTISTS ISLAND 17 MINOS-EMI/UNIVERSAL / FEELGOOD 5 DOWN

7 DEL REY LANA LUST FOR LIFE MINOS-EMI/UNIVERSAL 7 UP

8 ΤΑΜΤΑ ΤΑΜΤΑ THE BEST OF MINOS-EMI/UNIVERSAL 6 DOWN

9 VARIOUS ARTISTS NON STOP MIX V.12 BY NIKOS HALKOUSIS HEAVEN MUSIC 1 DOWN

10 ΒΑΝΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΑΣ HEAVEN MUSIC 1 DOWN

11 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ HEAVEN MUSIC 1 DOWN

12 ARCADE FIRE EVERYTHING NOW SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 12 NE

13 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 1 UP

14 STONE SOUR HYDROGRAD COBALT/WARNER 14 NE

15 IRON MAIDEN THE FINAL FRONTIER COBALT/WARNER 15 NE

16 COOPER ALICE PARANORMAL FEELGOOD 16 NE

17 ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΙΛΙΑ ΚΑΛΩΣ ΕΣΜΙΞΑΜΕ MINOS-EMI/UNIVERSAL 1 DOWN

18 IRON MAIDEN DEATH ON THE ROAD COBALT/WARNER 18 NE

19 ROYAL BLOOD HOW DID WE GET SO DARK? COBALT/WARNER 19 NE

19 ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ΜΑΡΩ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΑΝΑ FEELGOOD 19 UP

21 IRON MAIDEN EN VIVO! COBALT/WARNER 21 NE

22 ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ HEAVEN MUSIC 1 DOWN

23 IMAGINE DRAGONS EVOLVE MINOS-EMI/UNIVERSAL 21 UP

23 ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΤΖΟΚΟΝΤΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 3 UP

25 VARIOUS ARTISTS MINOS 2017 MINOS-EMI/UNIVERSAL 5 UP

26 VARIOUS ARTISTS ΘΑΛΑΣΣΑ 2017 FEELGOOD 10 UP

27 JAY-Z 4:44 MINOS-EMI/UNIVERSAL 27 UP

28 LORDE MELODRAMA MINOS-EMI/UNIVERSAL 21 DOWN

28 VARIOUS ARTISTS BRIGHT SIDE OF THE ROAD VOL.3 FEELGOOD 3 RE

30 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 6 DOWN

30 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΑΡΙΣ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΛΙ HEAVEN MUSIC 1 UP

32 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΚΙ ΕΓΩ MINOS-EMI/UNIVERSAL 1 DOWN

33 WELLER PAUL A KIND REVOLUTION COBALT/WARNER 33 NE

34 VARIOUS ARTISTS MY DEEJAY 2017 MINOS-EMI/UNIVERSAL 18 DOWN

35 WATERS ROGER IS THIS THE LIFE WE REALLY WANT SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 9 UP

35 ΠΟΛΕΜΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΙΚΡΑ ΑΓΓΛΙΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 6 DOWN

37 PERRY KATY WITNESS MINOS-EMI/UNIVERSAL 4 DOWN

38 THE ISLEY BROTHERS AND SANTANA POWER OF PEACE SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 38 NE

39 HALSEY HOPELESS FOUNTAIN KINGDOM MINOS-EMI/UNIVERSAL 26 DOWN

39 ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΜΟΥ MINOS-EMI/UNIVERSAL 5 UP

41 BOWIE DAVID CRACKED ACTOR COBALT/WARNER 41 NE

42 VARIOUS ARTISTS CARS 3 MINOS-EMI/UNIVERSAL 31 DOWN

43 LINKIN PARK ONE MORE LIGHT COBALT/WARNER 43 RE

44 MARAVEYAS ILEGAL ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 3 DOWN

45 ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ 100οC ΗΣΥΧΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜΕΛΑ ΛΙΒΑΔΙΑ FEELGOOD 4 RE

46 DUSKA KATERINE EMBODIMENT REVISITS MINOS-EMI/UNIVERSAL 46 UP

47 VARIOUS ARTISTS DESPICABLE ME 3 OST SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 42 DOWN

48 ICED EARTH INCORRUPTIBLE SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 10 UP

49 RADIOHEAD OK COMPUTER OKNOTOK 1997/2017 FEELGOOD 9 DOWN

49 VARIOUS ARTISTS ΟΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUMMER 2017 COBALT/WARNER 3 RE

51 VARIOUS ARTISTS LA LA LAND MINOS-EMI/UNIVERSAL 1 DOWN

51 ΠΑΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΑ ΒΑΡΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ MINOS-EMI/UNIVERSAL 8 UP

51 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ / ΠΕΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΒΩΤΟΣ MINOS-EMI/UNIVERSAL 4 RE

54 BEACH BOYS 1967-SUNSHINE TOMORROW MINOS-EMI/UNIVERSAL 54 RE

55 AUERBACH DAN WAITING ON A SONG COBALT/WARNER 55 NE

55 MARAVEYAS ILEGAL ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ MINOS-EMI/UNIVERSAL 4 UP

55 ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ FEELGOOD 19 UP

58 TLC TLC FEELGOOD 42 DOWN

58 ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΒΑΒΕΛ FEELGOOD 2 RE

60 ΝΤΑΛΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 55 DOWN

61 ONIRAMA ΠΟΠ ΑΡΤ MINOS-EMI/UNIVERSAL 7 DOWN

61 ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ MINOS-EMI/UNIVERSAL 3 DOWN

63 ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΤΩΡΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 1 DOWN

64 DJ KHALED GRATEFUL SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 64 UP

64 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΑΡΙΣ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ MINOS-EMI/UNIVERSAL 14 RE

64 ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΥΠΑΛΔΟΥ ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ ΟΛΟΙ FEELGOOD 9 DOWN

67 FLEET FOXES CRACK-UP COBALT/WARNER 67 NE

68 ENO BRIAN ANOTHER GREEN WORLD MINOS-EMI/UNIVERSAL 68 NE

68 ENO BRIAN BEFORE AND AFTER SCIENCE MINOS-EMI/UNIVERSAL 68 NE

68 ENO BRIAN HERE COME THE WARM JETS MINOS-EMI/UNIVERSAL 68 NE

68 ENO BRIAN TAKING TIGER MOUNTAIN MINOS-EMI/UNIVERSAL 68 NE

68 ΝΤΑΛΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΣΤΟΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΦΥΛΑΚΗ ΥΨΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ COBALT/WARNER 2 DOWN

73 BIG BOI BOOMIVERSE SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 60 DOWN

74 LONDON GRAMMAR TRUTH IS A BEAUTIFUL THING MINOS-EMI/UNIVERSAL 24 DOWN