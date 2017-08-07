Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ στα δισκοπωλεία για την 30η εβδομάδα του 2017, σύμφωνα με το επίσημο IFPI Chart.
Την κορυφή της κατάταξης κατακτά για πρώτη φορά η Μελίνα Ασλανίδου με τη νέα δισκογραφική δουλειά της «Με Φωνάζουνε Με Το Μικρό Μου», η οποία είναι ένα μουσικό ταξίδι από τραγούδια που όπως πάντα καταφέρνουν να ακροβατούν ανάμεσα σε όλα τα είδη μουσικής.
Μέσα από τις μοναδικές ερμηνείες της, η Μελίνα Ασλανίδου μετράει μόνο επιτυχημένα τραγούδι που έχουν αγαπηθεί από όλους τους ακροατές και συμπεριλαμβάνονται στο Νο1 πια άλμπουμ «Με Φωνάζουνε Με Το Μικρό Μου».
Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales
Εβδομάδα: 30/2017
|#
|ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
|ΤΙΤΛΟΣ
|ΕΤΑΙΡΕΙΑ
|BEST
|STATUS
|1
|ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
|ΜΕ ΦΩΝΑΖΟΥΝΕ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ
|HEAVEN MUSIC
|1
|UP
|2
|VARIOUS ARTISTS
|MINOS SUMMER 2017
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|2
|UP
|3
|VARIOUS ARTISTS
|NON STOP MIX 13 BY NIKOS HALKOUSIS
|HEAVEN MUSIC
|1
|DOWN
|4
|ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|2
|–
|5
|VARIOUS ARTISTS
|HEAVEN 2017
|HEAVEN MUSIC
|5
|UP
|6
|VARIOUS ARTISTS
|ISLAND 17
|MINOS-EMI/UNIVERSAL / FEELGOOD
|5
|DOWN
|7
|DEL REY LANA
|LUST FOR LIFE
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|7
|UP
|8
|ΤΑΜΤΑ
|ΤΑΜΤΑ THE BEST OF
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|6
|DOWN
|9
|VARIOUS ARTISTS
|NON STOP MIX V.12 BY NIKOS HALKOUSIS
|HEAVEN MUSIC
|1
|DOWN
|10
|ΒΑΝΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΑΣ
|HEAVEN MUSIC
|1
|DOWN
|11
|ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ
|HEAVEN MUSIC
|1
|DOWN
|12
|ARCADE FIRE
|EVERYTHING NOW
|SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD
|12
|NE
|13
|ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|1
|UP
|14
|STONE SOUR
|HYDROGRAD
|COBALT/WARNER
|14
|NE
|15
|IRON MAIDEN
|THE FINAL FRONTIER
|COBALT/WARNER
|15
|NE
|16
|COOPER ALICE
|PARANORMAL
|FEELGOOD
|16
|NE
|17
|ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΧΙΛΙΑ ΚΑΛΩΣ ΕΣΜΙΞΑΜΕ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|1
|DOWN
|18
|IRON MAIDEN
|DEATH ON THE ROAD
|COBALT/WARNER
|18
|NE
|19
|ROYAL BLOOD
|HOW DID WE GET SO DARK?
|COBALT/WARNER
|19
|NE
|19
|ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ΜΑΡΩ
|ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΑΝΑ
|FEELGOOD
|19
|UP
|21
|IRON MAIDEN
|EN VIVO!
|COBALT/WARNER
|21
|NE
|22
|ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
|HEAVEN MUSIC
|1
|DOWN
|23
|IMAGINE DRAGONS
|EVOLVE
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|21
|UP
|23
|ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ
|ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΤΖΟΚΟΝΤΑ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|3
|UP
|25
|VARIOUS ARTISTS
|MINOS 2017
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|5
|UP
|26
|VARIOUS ARTISTS
|ΘΑΛΑΣΣΑ 2017
|FEELGOOD
|10
|UP
|27
|JAY-Z
|4:44
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|27
|UP
|28
|LORDE
|MELODRAMA
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|21
|DOWN
|28
|VARIOUS ARTISTS
|BRIGHT SIDE OF THE ROAD VOL.3
|FEELGOOD
|3
|RE
|30
|ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
|ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|6
|DOWN
|30
|ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΑΡΙΣ
|ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΛΙ
|HEAVEN MUSIC
|1
|UP
|32
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
|ΕΝΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΚΙ ΕΓΩ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|1
|DOWN
|33
|WELLER PAUL
|A KIND REVOLUTION
|COBALT/WARNER
|33
|NE
|34
|VARIOUS ARTISTS
|MY DEEJAY 2017
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|18
|DOWN
|35
|WATERS ROGER
|IS THIS THE LIFE WE REALLY WANT
|SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD
|9
|UP
|35
|ΠΟΛΕΜΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
|ΜΙΚΡΑ ΑΓΓΛΙΑ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|6
|DOWN
|37
|PERRY KATY
|WITNESS
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|4
|DOWN
|38
|THE ISLEY BROTHERS AND SANTANA
|POWER OF PEACE
|SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD
|38
|NE
|39
|HALSEY
|HOPELESS FOUNTAIN KINGDOM
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|26
|DOWN
|39
|ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΜΟΥ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|5
|UP
|41
|BOWIE DAVID
|CRACKED ACTOR
|COBALT/WARNER
|41
|NE
|42
|VARIOUS ARTISTS
|CARS 3
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|31
|DOWN
|43
|LINKIN PARK
|ONE MORE LIGHT
|COBALT/WARNER
|43
|RE
|44
|MARAVEYAS ILEGAL
|ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|3
|DOWN
|45
|ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ 100οC
|ΗΣΥΧΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜΕΛΑ ΛΙΒΑΔΙΑ
|FEELGOOD
|4
|RE
|46
|DUSKA KATERINE
|EMBODIMENT REVISITS
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|46
|UP
|47
|VARIOUS ARTISTS
|DESPICABLE ME 3 OST
|SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD
|42
|DOWN
|48
|ICED EARTH
|INCORRUPTIBLE
|SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD
|10
|UP
|49
|RADIOHEAD
|OK COMPUTER OKNOTOK 1997/2017
|FEELGOOD
|9
|DOWN
|49
|VARIOUS ARTISTS
|ΟΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUMMER 2017
|COBALT/WARNER
|3
|RE
|51
|VARIOUS ARTISTS
|LA LA LAND
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|1
|DOWN
|51
|ΠΑΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΜΙΑ ΒΑΡΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|8
|UP
|51
|ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ / ΠΕΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΚΙΒΩΤΟΣ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|4
|RE
|54
|BEACH BOYS
|1967-SUNSHINE TOMORROW
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|54
|RE
|55
|AUERBACH DAN
|WAITING ON A SONG
|COBALT/WARNER
|55
|NE
|55
|MARAVEYAS ILEGAL
|ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|4
|UP
|55
|ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ
|ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
|FEELGOOD
|19
|UP
|58
|TLC
|TLC
|FEELGOOD
|42
|DOWN
|58
|ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ
|ΒΑΒΕΛ
|FEELGOOD
|2
|RE
|60
|ΝΤΑΛΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|55
|DOWN
|61
|ONIRAMA
|ΠΟΠ ΑΡΤ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|7
|DOWN
|61
|ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ
|ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|3
|DOWN
|63
|ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
|ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΤΩΡΑ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|1
|DOWN
|64
|DJ KHALED
|GRATEFUL
|SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD
|64
|UP
|64
|ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΑΡΙΣ
|ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|14
|RE
|64
|ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΥΠΑΛΔΟΥ
|ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ ΟΛΟΙ
|FEELGOOD
|9
|DOWN
|67
|FLEET FOXES
|CRACK-UP
|COBALT/WARNER
|67
|NE
|68
|ENO BRIAN
|ANOTHER GREEN WORLD
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|68
|NE
|68
|ENO BRIAN
|BEFORE AND AFTER SCIENCE
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|68
|NE
|68
|ENO BRIAN
|HERE COME THE WARM JETS
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|68
|NE
|68
|ENO BRIAN
|TAKING TIGER MOUNTAIN
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|68
|NE
|68
|ΝΤΑΛΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΣΤΟΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
|ΦΥΛΑΚΗ ΥΨΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
|COBALT/WARNER
|2
|DOWN
|73
|BIG BOI
|BOOMIVERSE
|SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD
|60
|DOWN
|74
|LONDON GRAMMAR
|TRUTH IS A BEAUTIFUL THING
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|24
|DOWN
|74
|VARIOUS ARTISTS
|NOW THAT’S WHAT I CALL MUSIC ’17
|MINOS-EMI/UNIVERSAL / FEELGOOD
|13
|RE
Επεξήγηση συμβολισμών IFPI Chart:
BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί στο IFPI Chart
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση
Δεδομένα: IFPI