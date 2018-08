1 Με λίγα λόγια

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στην πρώτη θέση των πωλήσεων στο επίσημο IFPI Chart με τη νέα δισκογραφική δουλειά της «Πού Με Φτάσανε Οι Έρωτες».

Το «Πού Με Φτάσανε Οι Έρωτες» είναι ένας δίσκος πολυσυλλεκτικός, αλλά όπως λέει και η ίδια η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, είναι διαφορετικά πολυσυλλεκτικός.

Είχε την ανάγκη, όχι απλά να ακούσει και να διαλέξει τραγούδια αλλά να μπει στην δημιουργική και στην καλλιτεχνική διαδικασία μαζί με τους δημιουργούς. Τα τραγούδια να προκύψουν από τη σχέση και όχι μόνο για τη φωνή της.

Από τις νέες εισόδους στο IFPI Chart ξεχωρίζουν η νέα συλλογή διεθνών επιτυχιών «Island 18» (No13), το σαρωτικό «Scorpion» (No20) του Drake, το «Palo Santo» (Νο44) των Years & Years, αλλά και το πρώτο και τελευταίο άλμπουμ «?» (Νο44) του αδικοχαμένου XXXTentacion.

Στην κατάταξη επιστρέφουν μεταξύ άλλων η συλλογή ελληνικών επιτυχιών «Non Stop Mix 13 By Nikos Halkousis» (Νο18), η ζωντανή ηχογράφηση από την «Ταράτσα του Φοίβου» (Νο18) με όλους τους καλεσμένους του Φοίβου Δεληβοριά και τα δύο άλμπουμ των Iron Maiden, «Seventh Son Of A Seventh Son» (Νο66) και «The Number Of The Beast» (Νο68).

