Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ στα δισκοπωλεία για την 29η εβδομάδα του 2017, σύμφωνα με το επίσημο IFPI Chart.

Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales

Εβδομάδα: 29/2017

# ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BEST STATUS
1 VARIOUS ARTISTS NON STOP MIX 13 BY NIKOS HALKOUSIS HEAVEN MUSIC 1
2 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕ ΦΩΝΑΖΟΥΝΕ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ HEAVEN MUSIC 2 UP
3 VARIOUS ARTISTS MINOS SUMMER 2017 MINOS-EMI/UNIVERSAL 3
4 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ MINOS-EMI/UNIVERSAL 2 DOWN
5 VARIOUS ARTISTS ISLAND 17 MINOS-EMI/UNIVERSAL / FEELGOOD 5
6 VARIOUS ARTISTS HEAVEN 2017 HEAVEN MUSIC 5 UP
7 ΤΑΜΤΑ ΤΑΜΤΑ THE BEST OF MINOS-EMI/UNIVERSAL 6 DOWN
8 VARIOUS ARTISTS NON STOP MIX V.12 BY NIKOS HALKOUSIS HEAVEN MUSIC 1 RE
9 ΒΑΝΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΑΣ HEAVEN MUSIC 1 RE
10 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ HEAVEN MUSIC 1 RE
11 ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΙΛΙΑ ΚΑΛΩΣ ΕΣΜΙΞΑΜΕ MINOS-EMI/UNIVERSAL 1 UP
12 ΠΟΛΕΜΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΙΚΡΑ ΑΓΓΛΙΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 6 UP
13 IRON MAIDEN BRAVE NEW WORLD COBALT/WARNER 7 DOWN
14 IRON MAIDEN DANCE OF DEATH COBALT/WARNER 10 DOWN
14 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 6 DOWN
16 IRON MAIDEN A MATTER OF LIFE AND DEATH COBALT/WARNER 12 DOWN
17 LP LOST ON YOU COBALT/WARNER 11 UP
18 ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ HEAVEN MUSIC 1 UP
19 PERRY KATY WITNESS MINOS-EMI/UNIVERSAL 4 DOWN
20 RADIOHEAD OK COMPUTER OKNOTOK 1997/2017 FEELGOOD 9 UP
21 LORDE MELODRAMA MINOS-EMI/UNIVERSAL 21 UP
22 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 1
22 ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ MINOS-EMI/UNIVERSAL 3 UP
24 ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ΜΑΡΩ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΑΝΑ FEELGOOD 24 NE
25 VARIOUS ARTISTS MY DEEJAY 2017 MINOS-EMI/UNIVERSAL 18 UP
26 MARAVEYAS ILEGAL ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 3 UP
27 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΚΙ ΕΓΩ MINOS-EMI/UNIVERSAL 1 UP
28 ONIRAMA ΠΟΠ ΑΡΤ MINOS-EMI/UNIVERSAL 7 DOWN
28 ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ MINOS-EMI/UNIVERSAL 7 DOWN
30 IMAGINE DRAGONS EVOLVE MINOS-EMI/UNIVERSAL 21 DOWN
31 VARIOUS ARTISTS MINOS 2017 MINOS-EMI/UNIVERSAL 5 UP
32 VARIOUS ARTISTS ΘΑΛΑΣΣΑ 2017 FEELGOOD 10 UP
33 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΑΡΙΣ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΛΙ HEAVEN MUSIC 1 RE
34 HALSEY HOPELESS FOUNTAIN KINGDOM MINOS-EMI/UNIVERSAL 26 DOWN
35 VARIOUS ARTISTS / ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ ΡΩΜΑΪΚΗ/ΛΑΪΚΗ/Η ΑΛΛΗ AΓΟΡΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 6 DOWN
36 ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Ο ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ MINOS-EMI/UNIVERSAL 2 DOWN
37 IRON MAIDEN ROCK IN RIO COBALT/WARNER 23 DOWN
38 VARIOUS ARTISTS LA LA LAND MINOS-EMI/UNIVERSAL 1 DOWN
38 VARIOUS ARTISTS CARS 3 MINOS-EMI/UNIVERSAL 31 DOWN
40 WATERS ROGER IS THIS THE LIFE WE REALLY WANT SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 9 RE
41 ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΤΖΟΚΟΝΤΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 3 DOWN
42 LONDON GRAMMAR TRUTH IS A BEAUTIFUL THING MINOS-EMI/UNIVERSAL 24 UP
42 TLC TLC FEELGOOD 42 NE
42 VARIOUS ARTISTS DESPICABLE ME 3 OST SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 42 NE
42 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ (REMASTER) MINOS-EMI/UNIVERSAL 22 UP
46 LANA DEL REY LUST FOR LIFE MINOS-EMI/UNIVERSAL 46 NE
47 DUSKA KATERINE EMBODIMENT REVISITS MINOS-EMI/UNIVERSAL 47 UP
47 ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΕΙΜΩΝΑΝΘΟΣ MINOS-EMI/UNIVERSAL 5 DOWN
49 ICED EARTH INCORRUPTIBLE SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 10 RE
49 ΝΤΑΛΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΣΤΟΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΦΥΛΑΚΗ ΥΨΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ COBALT/WARNER 2 RE
51 ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΜΟΥ MINOS-EMI/UNIVERSAL 5 RE
51 ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΤΗΣ HEAVEN MUSIC 1 DOWN
53 JAY-Z 4:44 MINOS-EMI/UNIVERSAL 41 DOWN
53 SHEERAN ED DIVIDE COBALT/WARNER 5 DOWN
55 ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ 30 ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 20 DOWN
56 LAMAR KENDRICK DAMN. MINOS-EMI/UNIVERSAL 14 DOWN
57 ΝΤΑΛΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 55 RE
58 ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ FEELGOOD 19 DOWN
58 ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΥΠΑΛΔΟΥ ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ ΟΛΟΙ FEELGOOD 9 RE
60 BIG BOI BOOMIVERSE SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 60 NE
60 MARAVEYAS ILEGAL ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ MINOS-EMI/UNIVERSAL 4 UP
60 MENDES SHAWN ILLUMINATE MINOS-EMI/UNIVERSAL 12 DOWN
60 ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΤΩΡΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 1 RE
64 VARIOUS ARTISTS ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ-35 ΛΕΒΕΝΤΙΚΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 26 DOWN
65 PINK FLOYD THE WALL COBALT/WARNER 20 DOWN
65 ΠΑΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΑ ΒΑΡΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ MINOS-EMI/UNIVERSAL 8 RE
67 ENO BRIAN ANOTHER GREEN WORLD MINOS-EMI/UNIVERSAL 67 NE
67 ENO BRIAN HERE COME THE WARM JETS MINOS-EMI/UNIVERSAL 67 NE
67 ENO BRIAN TAKING TIGER MOUNTAIN MINOS-EMI/UNIVERSAL 67 NE
67 ENO BRIAN BEFORE AND AFTER SCIENCE MINOS-EMI/UNIVERSAL 67 NE
71 DJ KHALED GRATEFUL SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 71 NE
72 ΝΤΑΛΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΑΤΗΣΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ LIVE MINOS-EMI/UNIVERSAL 2 RE
73 HAIM SOMETHING TO TELL YOU MINOS-EMI/UNIVERSAL 61 DOWN
73 STEVENS SUFJAN, DESSNER BRYCE, MUHLY NICO, MCALISTER JAMES PLANETARIUM FEELGOOD 73 NE
73 TUESDAY THE SKY DRIFT SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 73 NE

Επεξήγηση συμβολισμών IFPI Chart:

BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί στο IFPI Chart
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση

Δεδομένα: IFPI

 

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