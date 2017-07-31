Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ στα δισκοπωλεία για την 29η εβδομάδα του 2017, σύμφωνα με το επίσημο IFPI Chart.
Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales
Εβδομάδα: 29/2017
|#
|ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
|ΤΙΤΛΟΣ
|ΕΤΑΙΡΕΙΑ
|BEST
|STATUS
|1
|VARIOUS ARTISTS
|NON STOP MIX 13 BY NIKOS HALKOUSIS
|HEAVEN MUSIC
|1
|–
|2
|ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
|ΜΕ ΦΩΝΑΖΟΥΝΕ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ
|HEAVEN MUSIC
|2
|UP
|3
|VARIOUS ARTISTS
|MINOS SUMMER 2017
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|3
|–
|4
|ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|2
|DOWN
|5
|VARIOUS ARTISTS
|ISLAND 17
|MINOS-EMI/UNIVERSAL / FEELGOOD
|5
|–
|6
|VARIOUS ARTISTS
|HEAVEN 2017
|HEAVEN MUSIC
|5
|UP
|7
|ΤΑΜΤΑ
|ΤΑΜΤΑ THE BEST OF
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|6
|DOWN
|8
|VARIOUS ARTISTS
|NON STOP MIX V.12 BY NIKOS HALKOUSIS
|HEAVEN MUSIC
|1
|RE
|9
|ΒΑΝΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΑΣ
|HEAVEN MUSIC
|1
|RE
|10
|ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ
|HEAVEN MUSIC
|1
|RE
|11
|ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΧΙΛΙΑ ΚΑΛΩΣ ΕΣΜΙΞΑΜΕ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|1
|UP
|12
|ΠΟΛΕΜΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
|ΜΙΚΡΑ ΑΓΓΛΙΑ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|6
|UP
|13
|IRON MAIDEN
|BRAVE NEW WORLD
|COBALT/WARNER
|7
|DOWN
|14
|IRON MAIDEN
|DANCE OF DEATH
|COBALT/WARNER
|10
|DOWN
|14
|ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
|ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|6
|DOWN
|16
|IRON MAIDEN
|A MATTER OF LIFE AND DEATH
|COBALT/WARNER
|12
|DOWN
|17
|LP
|LOST ON YOU
|COBALT/WARNER
|11
|UP
|18
|ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
|HEAVEN MUSIC
|1
|UP
|19
|PERRY KATY
|WITNESS
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|4
|DOWN
|20
|RADIOHEAD
|OK COMPUTER OKNOTOK 1997/2017
|FEELGOOD
|9
|UP
|21
|LORDE
|MELODRAMA
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|21
|UP
|22
|ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|1
|–
|22
|ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ
|ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|3
|UP
|24
|ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ΜΑΡΩ
|ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΑΝΑ
|FEELGOOD
|24
|NE
|25
|VARIOUS ARTISTS
|MY DEEJAY 2017
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|18
|UP
|26
|MARAVEYAS ILEGAL
|ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|3
|UP
|27
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
|ΕΝΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΚΙ ΕΓΩ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|1
|UP
|28
|ONIRAMA
|ΠΟΠ ΑΡΤ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|7
|DOWN
|28
|ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ
|ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|7
|DOWN
|30
|IMAGINE DRAGONS
|EVOLVE
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|21
|DOWN
|31
|VARIOUS ARTISTS
|MINOS 2017
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|5
|UP
|32
|VARIOUS ARTISTS
|ΘΑΛΑΣΣΑ 2017
|FEELGOOD
|10
|UP
|33
|ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΑΡΙΣ
|ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΛΙ
|HEAVEN MUSIC
|1
|RE
|34
|HALSEY
|HOPELESS FOUNTAIN KINGDOM
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|26
|DOWN
|35
|VARIOUS ARTISTS / ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ
|ΡΩΜΑΪΚΗ/ΛΑΪΚΗ/Η ΑΛΛΗ AΓΟΡΑ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|6
|DOWN
|36
|ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|Ο ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|2
|DOWN
|37
|IRON MAIDEN
|ROCK IN RIO
|COBALT/WARNER
|23
|DOWN
|38
|VARIOUS ARTISTS
|LA LA LAND
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|1
|DOWN
|38
|VARIOUS ARTISTS
|CARS 3
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|31
|DOWN
|40
|WATERS ROGER
|IS THIS THE LIFE WE REALLY WANT
|SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD
|9
|RE
|41
|ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ
|ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΤΖΟΚΟΝΤΑ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|3
|DOWN
|42
|LONDON GRAMMAR
|TRUTH IS A BEAUTIFUL THING
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|24
|UP
|42
|TLC
|TLC
|FEELGOOD
|42
|NE
|42
|VARIOUS ARTISTS
|DESPICABLE ME 3 OST
|SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD
|42
|NE
|42
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ (REMASTER)
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|22
|UP
|46
|LANA DEL REY
|LUST FOR LIFE
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|46
|NE
|47
|DUSKA KATERINE
|EMBODIMENT REVISITS
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|47
|UP
|47
|ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΧΕΙΜΩΝΑΝΘΟΣ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|5
|DOWN
|49
|ICED EARTH
|INCORRUPTIBLE
|SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD
|10
|RE
|49
|ΝΤΑΛΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΣΤΟΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
|ΦΥΛΑΚΗ ΥΨΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
|COBALT/WARNER
|2
|RE
|51
|ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΜΟΥ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|5
|RE
|51
|ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΤΗΣ
|HEAVEN MUSIC
|1
|DOWN
|53
|JAY-Z
|4:44
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|41
|DOWN
|53
|SHEERAN ED
|DIVIDE
|COBALT/WARNER
|5
|DOWN
|55
|ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ
|30 ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|20
|DOWN
|56
|LAMAR KENDRICK
|DAMN.
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|14
|DOWN
|57
|ΝΤΑΛΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|55
|RE
|58
|ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ
|ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
|FEELGOOD
|19
|DOWN
|58
|ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΥΠΑΛΔΟΥ
|ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ ΟΛΟΙ
|FEELGOOD
|9
|RE
|60
|BIG BOI
|BOOMIVERSE
|SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD
|60
|NE
|60
|MARAVEYAS ILEGAL
|ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|4
|UP
|60
|MENDES SHAWN
|ILLUMINATE
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|12
|DOWN
|60
|ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
|ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΤΩΡΑ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|1
|RE
|64
|VARIOUS ARTISTS
|ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ-35 ΛΕΒΕΝΤΙΚΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|26
|DOWN
|65
|PINK FLOYD
|THE WALL
|COBALT/WARNER
|20
|DOWN
|65
|ΠΑΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΜΙΑ ΒΑΡΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|8
|RE
|67
|ENO BRIAN
|ANOTHER GREEN WORLD
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|67
|NE
|67
|ENO BRIAN
|HERE COME THE WARM JETS
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|67
|NE
|67
|ENO BRIAN
|TAKING TIGER MOUNTAIN
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|67
|NE
|67
|ENO BRIAN
|BEFORE AND AFTER SCIENCE
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|67
|NE
|71
|DJ KHALED
|GRATEFUL
|SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD
|71
|NE
|72
|ΝΤΑΛΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΚΡΑΤΗΣΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ LIVE
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|2
|RE
|73
|HAIM
|SOMETHING TO TELL YOU
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|61
|DOWN
|73
|STEVENS SUFJAN, DESSNER BRYCE, MUHLY NICO, MCALISTER JAMES
|PLANETARIUM
|FEELGOOD
|73
|NE
|73
|TUESDAY THE SKY
|DRIFT
|SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD
|73
|NE
Επεξήγηση συμβολισμών IFPI Chart:
BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί στο IFPI Chart
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση
Δεδομένα: IFPI
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