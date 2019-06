Οι φυσικές πωλήσεις άλμπουμ στην ελληνική αγορά για την 24η εβδομάδα του 2019, όπως καταγράφονται στο επίσημο IFPI Chart.

Για τρίτη εβδομάδα συνολικά και δεύτερη συνεχόμενη παραμένει στο Νο. 1 του επίσημου IFPI Chart επιστρέφει για δεύτερη εβδομάδα ο νέος δίσκος «Παράξενα Δεμένοι» του Γιώργου Σαμπάνη.

Το άλμπουμ «Παράξενα Δεμένοι» περιέχει 11 πολύ ξεχωριστά τραγούδια, όλα σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και σε στίχους της μόνιμης στιχουργού του Ελεάνας Βραχάλη.

Το παιδί – θαύμα της ελληνικής δισκογραφίας στην πιο ώριμη στιγμή του, εκπλήσσει με την εκρηκτική ενέργεια και την πρωτόγνωρη δομή των νέων επιτυχιών του.

Το «Παράξενα Δεμένοι» αποδεικνύει για ακόμα μία φορά την τεράστια αγάπη και αποδοχή σε καθετί κυκλοφορεί ο Γιώργος Σαμπάνης.

Ο ταλαντούχος τραγουδοποιός παρουσίασε τη Δεύτερα (24/06) το νέο άλμπουμ του, παρουσία πλήθους φίλων και συνεργατών του.

Από τις νέες εισόδους στο IFPI Chart ξεχωρίζουν το «Ηλιοτρόπια» της Άννας Βίσση (Νο. 2), το «Madame X» της Madonna (No. 20), και το «Happiness Begins» των Jonas Brothers (No. 57).

Στην κατάταξη επιστρέφουν μεταξύ άλλων:

Το «10» του Νίκου Οικονομόπουλου (Νο. 41), το best of «Ταξιδιάρα Ψυχή» από τις Τρύπες (Νο. 41), το «Μουσική και Φίλοι» των The Burger Project (No. 55), το live album του Θέμη Αδαμαντίδη (Νο. 55), η συλλογή «Panik 2019» (Νο. 63), το soundtrack του «La La Land» (No. 73).

